Un YouTubeur a recréé l’introduction de Legacy of Kain: Soul Reaver avec l’IA. La mise en scène, les dialogues et la direction artistique ont été réimaginés pour l’occasion.
Ça reste de l’IA, donc c’est bourré d’approximations et d’autres problèmes, mais on ne peut qu’avoir le sourire aux lèvres pour ceux qui ont découvert cette intro à la fin des années 90.
Pourquoi cette intro a marqué son époque ?
Premièrement, la narration. La série, dans sa quasi-globalité, bénéficie d’une écriture extrêmement soignée. Chaque phrase, chaque mot donne la sensation de lire un livre plutôt que de regarder un film.
À l’époque (comme aujourd’hui, d’ailleurs), il était très à la mode de voir des jeux vidéo imiter le cinéma. Mais ici, c’est tout l’inverse donc.
Raziel, dès les premières secondes, nous expose sa vision, l’histoire de ce monde, avec cette impression constante qu’il se parle à lui-même plutôt qu’à nous…
L’autre point le plus marquant de l’intro reste évidemment sa mise en scène, et surtout la condamnation de Raziel par Kain, qui rappelle inéluctablement la chute de Lucifer.
Ici, on a l’impression que c’est totalement injuste, et que ce personnage beau et charismatique va laisser place à un être brûlé, défiguré et assoiffé de violence.
Encore une fois, on est loin des standards des années 90, qui consistaient à mettre en avant un héros BG musclé accompagné d’une “James Bond girl”...
Le dernier point est bien évidement le main theme du jeu derrière (qui n'est malheureusement pas utilisé dans la vidéo ci-dessous), un régal pour les oreilles mais qui colle étrangement a chaque scène de cette intro violente et marquante.
Bref, vous l'aurez compris c'est mon intro préféré tout jeux confondus.
Voici la petite vidéo pour les curieux et les amoureux de cette licence, qui met un peu de temps à se mettre en place, car son auteur a rajouté des dialogues entre les chefs des légions de Kain. Bon visionnage :
Sinon je voulais prendre Ascendance, mais il s’est fait dégommer sur Steam à cause du nouveau personnage féminin qui roule sur tout le monde et massacre l’histoire de la saga… Ça a complètement refroidi mon achat.
ravyxxs
J'avoue que la veste wtf
ravyxxs marchand2sable quoique la veste pourrait coller à sa personnalité. Une veste cuir gotique.
Il mérite tellement un remake à gros budget ce jeu avec enfin l’ajout des coupures, comme la prêtresse dans la dernière ville des humains et bien évidemment Turel.
Non elle en HD, celle de Soul Reaver 2 aussi si je dit pas de bêtise.
https://www.youtube.com/watch?v=y8hf4PsLD2o
Legacy of Kain n’est pas ma saga préférée, mais elle a vraiment un potentiel de fou.
C’est vraiment dommage qu’elle ne soit pas mieux exploitée et qu’elle ne soit pas entre de meilleures mains, car il y avait vraiment moyen d’en faire quelque chose de grand… et de générer un max de pognon aussi.
Un jour, peut-être...