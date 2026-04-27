Una recréé l’introduction deavec l’IA. La mise en scène, les dialogues et la direction artistique ont été réimaginés pour l’occasion.Ça reste de l’IA, donc c’est bourré d’approximations et d’autres problèmes, mais on ne peut qu’avoir le sourire aux lèvres pour ceux qui ont découvert cette intro à la fin des années 90.Premièrement, la narration. La série, dans sa quasi-globalité, bénéficie d’une écriture extrêmement soignée. Chaque phrase, chaque mot donne la sensation de lire un livre plutôt que de regarder un film.À l’époque (comme aujourd’hui, d’ailleurs), il était très à la mode de voir des jeux vidéo imiter le cinéma. Mais ici, c’est tout l’inverse donc., dès les premières secondes, nous expose sa vision, l’histoire de ce monde, avec cette impression constante qu’il se parle à lui-même plutôt qu’à nous…L’autre point le plus marquant de l’intro reste évidemment sa mise en scène, et surtout la condamnation depar, qui rappelle inéluctablement la chute de Lucifer.Ici, on a l’impression que c’est totalement injuste, et que ce personnage beau et charismatique va laisser place à un être brûlé, défiguré et assoiffé de violence.Encore une fois, on est loin des standards des années 90, qui consistaient à mettre en avant un héros BG musclé accompagné d’une “James Bond girl”...Le dernier point est bien évidement le main theme du jeu derrière (qui n'est malheureusement pas utilisé dans la vidéo ci-dessous), un régal pour les oreilles mais qui colle étrangement a chaque scène de cette intro violente et marquante.Bref, vous l'aurez compris c'est mon intro préféré tout jeux confondus.Voici la petite vidéo pour les curieux et les amoureux de cette licence, qui met un peu de temps à se mettre en place, car son auteur a rajouté des dialogues entre les chefs des légions de. Bon visionnage :