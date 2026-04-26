profile
yanssou
23
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 913
visites since opening : 1980986
yanssou > blog
all
Spider Noir / Nouvelle BA




Le mois prochain, la toile commence à se défaire. Découvrez la nouvelle bande-annonce de "Spider-Noir" — la série live-action avec Nicolas Cage — disponible en version noir et blanc authentique et en couleur dès le 27 mai sur Prime Video
https://m.youtube.com/watch?v=AYO879YcnTs&t=1s&pp=ygULU3BpZGVyIG5vaXI%3D
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    bladagun, burningcrimson, adamjensen, walterwhite
    posted the 04/26/2026 at 09:52 AM by yanssou
    comments (5)
    bladagun posted the 04/26/2026 at 10:10 AM
    J'ai vraiment hâte celui là !
    kujotaro posted the 04/26/2026 at 10:13 AM
    Ca a l'air incroyable. Papapapa.
    adamjensen posted the 04/26/2026 at 10:27 AM
    Je la sens vraiment bien cette série, et j'adore Nicolas Cage.
    Par contre vu que son doubleur est malheureusement décédé, je vais peut-être me la taper en vostfr.
    walterwhite posted the 04/26/2026 at 10:52 AM
    Grosse hype

    Prime qui doit se racheter après cette purge abominable de The Boys.
    vyse posted the 04/26/2026 at 10:52 AM
    cette connerie du studio de proposer 2 couleurs... le chef op a forcément fait sa photographie en fonction d'une colorimétrie précise -_-
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo