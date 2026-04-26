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yanssou
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Avis Rapide
Game Info
Spider Noir / Nouvelle BA
Le mois prochain, la toile commence à se défaire. Découvrez la nouvelle bande-annonce de "Spider-Noir" — la série live-action avec Nicolas Cage — disponible en version noir et blanc authentique et en couleur dès le 27 mai sur Prime Video
https://m.youtube.com/watch?v=AYO879YcnTs&t=1s&pp=ygULU3BpZGVyIG5vaXI%3D
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bladagun
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walterwhite
posted the 04/26/2026 at 09:52 AM by
yanssou
comments (
5
)
bladagun
posted
the 04/26/2026 at 10:10 AM
J'ai vraiment hâte celui là !
kujotaro
posted
the 04/26/2026 at 10:13 AM
Ca a l'air incroyable. Papapapa.
adamjensen
posted
the 04/26/2026 at 10:27 AM
Je la sens vraiment bien cette série, et j'adore Nicolas Cage.
Par contre vu que son doubleur est malheureusement décédé, je vais peut-être me la taper en vostfr.
walterwhite
posted
the 04/26/2026 at 10:52 AM
Grosse hype
Prime qui doit se racheter après cette purge abominable de The Boys.
vyse
posted
the 04/26/2026 at 10:52 AM
cette connerie du studio de proposer 2 couleurs... le chef op a forcément fait sa photographie en fonction d'une colorimétrie précise -_-
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Par contre vu que son doubleur est malheureusement décédé, je vais peut-être me la taper en vostfr.
Prime qui doit se racheter après cette purge abominable de The Boys.