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negan
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Forza Horizon 6 du gameplay qui fait plaisir.
https://x.com/Shoksd146/status/2045484078175031499?s=20
https://x.com/TheGameVerse/status/2045552784905523229?s=20
La sensation de vitesse de fou
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posted the 04/18/2026 at 06:00 PM by
negan
comments (
11
)
burningcrimson
posted
the 04/18/2026 at 06:10 PM
Ce sera mon premier Forza, putain j'ai hâte
jenicris
posted
the 04/18/2026 at 06:20 PM
Ca va envoyer du lourd
shambala93
posted
the 04/18/2026 at 06:20 PM
C’est très beau. Par contre la ville vide, j’avoue que je n’y arrive pas ça fait vraiment fictif.
walterwhite
posted
the 04/18/2026 at 06:28 PM
C’est exactement pour ce que je vois à la 15è minute que ça va être du lourd
ravyxxs
posted
the 04/18/2026 at 06:47 PM
Bonne vidéo mais DJS,vidéo de fanboy pur jus, donc non merci
shambala93
Je pense qu'il faut avoir le jeu manette en main
Après si ça t'interesse,
La ville est belle, pas ultra fidèle mais belle à parcourir apparement, donc tu as des routes minces, comme dans la réalité et d'autres plus large voir très trop large d'après les retours. Un mix des deux quoi. Ca dépendra de nous, peut être on s'y habituera manette en main, en tout cas ça n'a pas dérangé la plupart qui ont eu accès à la build.
Le traffic est pauvre et bête, donc l'excuse des devs à IGN à l'époque tombe à l'eau, le traffic est tout simplement faible, donc ne t'attends surtout pas à un Tokyo night réaliste. Le périphe est bien rendu en tant que nombre de voiture, c'est jouable et réaliste. L'IA par contre est toujours aussi bête et a le syndrome des anciens GTA. C'est à dire que si tu approches à l'opposé d'une voiture elle va tourner sans même mettre le clignotant dans la direction opposé, comme si elle avait la pur et simple intention, que tu lui rentre dedans. C'est corrigeable avec des patchs au passage.
La customisation est la plus grosse baffe, et négatif dans le sens, de ce nouvel opus, dans la build, y a tout simplement quasi rien, c'est identique à Forza 5. Les ajouts sont ultra minime et surtout pas terrible du tout. Un point en plus pour les gens comme moi qui font des vinyls et designs pour la communauté(je fais mon blé comme ça) on peut enfin mettre des choses sur les vitres, enh dehors de ça, niveau carrosserie, c'est nul à chier, pas de neon,de bloom, changement de toit voir pot d'échappement, c'est zéro !!
Le jeu embrasse et est devenu PUR CASU, plus besoin de skill à proprement parler, le GPS ne sert plus à rien, tous les arbres sont destructibles, tous, sauf pour les Cherry Blossoms. Donc pour ta destination, JUSTE fonce dans la direction et tu détruis tout sur ton chemin, con comme idée.
Je sais pas si je le prendrais day one mais je peux pas trop tarder car ils ont remis les playlists ces enculés....
PS : Si ça t'importe, des youtubeurs ont été blacklist pour leur bon sens sur les vidéos de IGN sorti auparavant, donc PG a fait en sorte que les builds, vont surtout chez les fans, les petits créateurs, voir ceux et celles qui sont pas trop dans le genre mais aimeraient jeter un oeil. Du travail très très sale lorsqu'on sait que certains ont genre 2-3 millions de sub sur Youtube et ont pas eu accès à la build alors qui l'ont demandé, certains par exemple sont fan de Crew et ont été blacklist.
burningcrimson
Pour toi par contre ça va être une sacré expérience , oh oui. Après si tu kiffes la customisation façon Need for Speed ou The Crew, tu l'auras pas ici, au moins tu es prévenu
burningcrimson
posted
the 04/18/2026 at 06:51 PM
ravyxxs
Merci. Je pense que je vais kiffer en effet
ravyxxs
posted
the 04/18/2026 at 07:09 PM
shambala93
Marrant mais un Youtubeur français que je suis depuis peu à lui aussi exposer son ressenti, il fera une vidéo positif mais là c'est plus ce qu'il n'a pas trop aimé. Je crois que la build prend fin, donc les grosses previews vont tomber d'ici la semaine prochaine je pense.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyzCpQGEajI
nicolasgourry
posted
the 04/18/2026 at 07:37 PM
Le jeu typique où le paraître l'emporte sur l'être, dans le sens où les ressources sont allouées au "pixel" et à la "lumière" avant toute chose.
C'est aussi réaliste visuellement que non réaliste dans l'interaction environnementale : ça va de la flaque d'eau en centre-ville qui n'éclabousse rien, à la partie dans la rizière sans aucun effet réel, ou encore l'effet de sable sur la plage réduit au strict minimum. Sans oublier les passagers face à toi qui n'ont aucune réaction réaliste, et je ne parle même pas de l'absence d'humains en ville.
On est dans l'esthétique du vide, ça ressemble à la réalité sans que ça soit comme dans la réalité.
Plus le réalisme est visuel, plus il doit être organique, sinon ça fait un décalage.
C’est quand je vois ça que je me rends compte à quel point la licence Burnout me manque.
burningcrimson
posted
the 04/18/2026 at 08:07 PM
nicolasgourry
Je sais pas si tu as joué à Midnight Club L.A mais en terme détails, j ai jamais vu un jru de courses faire mieux. D'ailleurs, je n'ai jamais joué à un meilleur jeu de street racing que ce dernier...
shambala93
posted
the 04/18/2026 at 08:12 PM
ravyxxs
Tokyo en tant que ville fantôme, ça ne colle pas. Je ne ressens pas le Japon. Les phases en extérieur sont sympas cela dit.
zybear
posted
the 04/18/2026 at 08:13 PM
nicolasgourry
le preview build est pas écris assez gros? C'est pas la version définitive du jeu (le jeu est même pas jouable en 60fps pour les testeurs). Les Forza Horizon sont au contraire réputés pour avoir une très bonne physique/Fx et une bonne interaction avec les éléments de décors
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shambala93 Je pense qu'il faut avoir le jeu manette en main
Après si ça t'interesse,
La ville est belle, pas ultra fidèle mais belle à parcourir apparement, donc tu as des routes minces, comme dans la réalité et d'autres plus large voir très trop large d'après les retours. Un mix des deux quoi. Ca dépendra de nous, peut être on s'y habituera manette en main, en tout cas ça n'a pas dérangé la plupart qui ont eu accès à la build.
Le traffic est pauvre et bête, donc l'excuse des devs à IGN à l'époque tombe à l'eau, le traffic est tout simplement faible, donc ne t'attends surtout pas à un Tokyo night réaliste. Le périphe est bien rendu en tant que nombre de voiture, c'est jouable et réaliste. L'IA par contre est toujours aussi bête et a le syndrome des anciens GTA. C'est à dire que si tu approches à l'opposé d'une voiture elle va tourner sans même mettre le clignotant dans la direction opposé, comme si elle avait la pur et simple intention, que tu lui rentre dedans. C'est corrigeable avec des patchs au passage.
La customisation est la plus grosse baffe, et négatif dans le sens, de ce nouvel opus, dans la build, y a tout simplement quasi rien, c'est identique à Forza 5. Les ajouts sont ultra minime et surtout pas terrible du tout. Un point en plus pour les gens comme moi qui font des vinyls et designs pour la communauté(je fais mon blé comme ça) on peut enfin mettre des choses sur les vitres, enh dehors de ça, niveau carrosserie, c'est nul à chier, pas de neon,de bloom, changement de toit voir pot d'échappement, c'est zéro !!
Le jeu embrasse et est devenu PUR CASU, plus besoin de skill à proprement parler, le GPS ne sert plus à rien, tous les arbres sont destructibles, tous, sauf pour les Cherry Blossoms. Donc pour ta destination, JUSTE fonce dans la direction et tu détruis tout sur ton chemin, con comme idée.
Je sais pas si je le prendrais day one mais je peux pas trop tarder car ils ont remis les playlists ces enculés....
PS : Si ça t'importe, des youtubeurs ont été blacklist pour leur bon sens sur les vidéos de IGN sorti auparavant, donc PG a fait en sorte que les builds, vont surtout chez les fans, les petits créateurs, voir ceux et celles qui sont pas trop dans le genre mais aimeraient jeter un oeil. Du travail très très sale lorsqu'on sait que certains ont genre 2-3 millions de sub sur Youtube et ont pas eu accès à la build alors qui l'ont demandé, certains par exemple sont fan de Crew et ont été blacklist.
burningcrimson Pour toi par contre ça va être une sacré expérience , oh oui. Après si tu kiffes la customisation façon Need for Speed ou The Crew, tu l'auras pas ici, au moins tu es prévenu
C'est aussi réaliste visuellement que non réaliste dans l'interaction environnementale : ça va de la flaque d'eau en centre-ville qui n'éclabousse rien, à la partie dans la rizière sans aucun effet réel, ou encore l'effet de sable sur la plage réduit au strict minimum. Sans oublier les passagers face à toi qui n'ont aucune réaction réaliste, et je ne parle même pas de l'absence d'humains en ville.
On est dans l'esthétique du vide, ça ressemble à la réalité sans que ça soit comme dans la réalité.
Plus le réalisme est visuel, plus il doit être organique, sinon ça fait un décalage.
C’est quand je vois ça que je me rends compte à quel point la licence Burnout me manque.
Tokyo en tant que ville fantôme, ça ne colle pas. Je ne ressens pas le Japon. Les phases en extérieur sont sympas cela dit.