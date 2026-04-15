Quels sont les RPG les plus émouvants jamais créés? Selon un sondage réalisé par Denfaminico Gamer auprès de 4 700 joueurs japonais, certains titres continuent de marquer profondément les joueurs, parfois jusqu’aux larmes.
Sur les réseaux sociaux, la question a été posée directement à la communauté : « Avez-vous joué à ces jeux? Quel RPG vous fait le plus pleurer? » et les réponses ont permis d’établir un classement des expériences les plus bouleversantes.
Le top 10 des RPG les plus émouvants
Voici les jeux qui ont le plus touché le cœur des joueurs au Japon :
Final Fantasy X
Crisis Core: Final Fantasy VII
Persona 3
Ōkami
Mother 3
Tales of the Abyss
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
Final Fantasy IX
Suikoden II
Final Fantasy XV
Des histoires qui laissent une trace
Sans surprise, la franchise Final Fantasy domine largement le classement avec quatre entrées dans le Top 10. Le grand gagnant, Final Fantasy X, est souvent cité pour sa narration poignante et ses thèmes liés au sacrifice et à l’amour.
D’autres titres comme Crisis Core: Final Fantasy VII ou Persona 3 sont également reconnus pour leurs fins marquantes et leurs personnages profondément humains, capables de créer un attachement émotionnel fort chez les joueurs.
Plus surprenant pour certains, la présence d’Ōkami ou de Mother 3 rappelle que l’émotion peut aussi naître d’une direction artistique unique et d’une écriture subtile, parfois inattendue
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Perso j'ai versé des larmes en jouant à Skies of Arcadia sur Dreamcast. Je ne me souviens plus exactement du contexte par contre. Plus proche de nous, j'ai été très ému par Clair Obscur: Expedition 33. Et vous?
https://www.generationjeu.com/ces-rpg-qui-ont-fait-pleurer-le-ja
- GJ
posted the 04/15/2026 at 12:26 PM by tefnut
Et dernièrement c'est clair Obscur, ça fait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas donné autant d'émotion.
Sinon j'ai récemment vu mon fils pleurer sur Minecraft, mais je crois que c'est parce qu'il était sur une partie "One Life, No Save" depuis 3 jours et qu'on a eu une coupure de courant.
la fausse fin de world of ff/ et les ueda (colossus,last guardian...), et celle de breath of fire dragon quarter; m'a aussi touché mais pas au point de verser une larme
maintenant je reste un fervant adepte des happy end, je préfère laisser le reste pour la vrai vie..
Je ne vois pas Tengai Makyōk (Far east of eden)
4700 sondés c'est peu quand on sait que les années 80/90 c'était l'âge d'or de l'industrie du jeux vidéos au Japon avec des millions de joueurs et un Nikkei a 39 000 points
Mais c'est surtout je pense dû au fait que, ayant jouer a Final Fantasy VII avant, tu sais se qu'il est en train de se passer avant que ça arrive a l'écran et tu peux rien faire pour l'empêcher.
Le début de Clair Obscur : Expedition 33.
La fin de The Walking Dead Saison 1 de Telltale.
La fin de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.
Clair Obscur, et son début
FF6..comme quoi une bonne écriture et des musiques divines suffisent à nous immerger
Lost Odyssey cette ambiance pleine de mélancolie
FF6 aussi, comment ai-je pu oublier ça... la scène où l'on descend les marches vers la tombe de Daryl, avec Setzer se remémorant le passé...
Ouais...
gasmok2
FF6 (ze best)
Lost Odyssey (où est le 2?? )
FF6, lui mériterai un vrai remake
Pour Lost Odyssey
POur Mass Effect Andromeda, j'avais lu les avis ret tout le monde l'a détruit.
J'ai quand même pris le jeu à très petit prix (8€ en boite) mais je ne l'ai toujours pas fait, par manque de temps
Il est bien en fin de compte?
J’hallucine sur les résultats. Faut vraiment me faire pour etre emu aux larmes sur un jeu square. Ça cabotine sans fin. Je suis a FF6 là, c’est clownland et les gros moments emotions sont vite expédiées pour du lolilol prout prout.
Il finit toujours 10 eme des ff les plus apprécié au japon
Loin derrière ff7 ou 10 mais quand même devant ff12 ,13 et tactics
Bref il a trouver son public . C'est loin d'être le ff le plus aimé mais aussi loin d'être celui le plus détesté ( du moins au japon )