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Ces RPG qui ont fait pleurer le Japon
Quels sont les RPG les plus émouvants jamais créés? Selon un sondage réalisé par Denfaminico Gamer auprès de 4 700 joueurs japonais, certains titres continuent de marquer profondément les joueurs, parfois jusqu’aux larmes.

Sur les réseaux sociaux, la question a été posée directement à la communauté : « Avez-vous joué à ces jeux? Quel RPG vous fait le plus pleurer? » et les réponses ont permis d’établir un classement des expériences les plus bouleversantes.

Le top 10 des RPG les plus émouvants
Voici les jeux qui ont le plus touché le cœur des joueurs au Japon :

Final Fantasy X
Crisis Core: Final Fantasy VII
Persona 3
Ōkami
Mother 3
Tales of the Abyss
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
Final Fantasy IX
Suikoden II
Final Fantasy XV

Des histoires qui laissent une trace

Sans surprise, la franchise Final Fantasy domine largement le classement avec quatre entrées dans le Top 10. Le grand gagnant, Final Fantasy X, est souvent cité pour sa narration poignante et ses thèmes liés au sacrifice et à l’amour.

D’autres titres comme Crisis Core: Final Fantasy VII ou Persona 3 sont également reconnus pour leurs fins marquantes et leurs personnages profondément humains, capables de créer un attachement émotionnel fort chez les joueurs.

Plus surprenant pour certains, la présence d’Ōkami ou de Mother 3 rappelle que l’émotion peut aussi naître d’une direction artistique unique et d’une écriture subtile, parfois inattendue

***

Perso j'ai versé des larmes en jouant à Skies of Arcadia sur Dreamcast. Je ne me souviens plus exactement du contexte par contre. Plus proche de nous, j'ai été très ému par Clair Obscur: Expedition 33. Et vous?
https://www.generationjeu.com/ces-rpg-qui-ont-fait-pleurer-le-ja - GJ
    tags : rpg japon denfaminico gamer
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    lak3, kisukesan
    posted the 04/15/2026 at 12:26 PM by tefnut
    comments (27)
    lak3 posted the 04/15/2026 at 12:29 PM
    C'est bon ...je suis vieux!
    jf17 posted the 04/15/2026 at 12:30 PM
    Pour ma part, c'est FF7 crisis core sur psp, tu sais que ça va arriver, mais tu n'es pas prêt quand ça ce produit
    Et dernièrement c'est clair Obscur, ça fait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas donné autant d'émotion.
    shanks posted the 04/15/2026 at 12:31 PM
    Jamais pleuré devant un jeu même si la fin de FFX reste la meilleure de la série.

    Sinon j'ai récemment vu mon fils pleurer sur Minecraft, mais je crois que c'est parce qu'il était sur une partie "One Life, No Save" depuis 3 jours et qu'on a eu une coupure de courant.
    altendorf posted the 04/15/2026 at 12:33 PM
    shanks Même pas une petite larme rohhh quand même
    keiku posted the 04/15/2026 at 12:43 PM
    une larme devant la fin de crisis core et une devant la fin du premier kingdom heart mais je pense ce c'est les seuls, et j'ai fais toute la liste

    la fausse fin de world of ff/ et les ueda (colossus,last guardian...), et celle de breath of fire dragon quarter; m'a aussi touché mais pas au point de verser une larme

    maintenant je reste un fervant adepte des happy end, je préfère laisser le reste pour la vrai vie..
    wiikdydust posted the 04/15/2026 at 12:50 PM
    Lol
    Je ne vois pas Tengai Makyōk (Far east of eden)
    4700 sondés c'est peu quand on sait que les années 80/90 c'était l'âge d'or de l'industrie du jeux vidéos au Japon avec des millions de joueurs et un Nikkei a 39 000 points
    shirou posted the 04/15/2026 at 12:51 PM
    Crisis Core: Final Fantasy VII c'était quelque chose effectivement.

    Mais c'est surtout je pense dû au fait que, ayant jouer a Final Fantasy VII avant, tu sais se qu'il est en train de se passer avant que ça arrive a l'écran et tu peux rien faire pour l'empêcher.
    adamjensen posted the 04/15/2026 at 12:51 PM
    Ceux dont je me souviens

    Le début de Clair Obscur : Expedition 33.
    La fin de The Walking Dead Saison 1 de Telltale.
    La fin de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.
    micheljackson posted the 04/15/2026 at 12:54 PM
    J'ai pleuré à la fin de Link's Awakening sur Gameboy quand j'étais petit, c'est tout. D'apprendre que tout n'était qu'un rêve et de voir tous les habitants de l'île disparaître m'avait bouleversifié
    shinz0 posted the 04/15/2026 at 12:55 PM
    adamjensen The Walking Dead Saison 1
    gasmok2 posted the 04/15/2026 at 12:56 PM
    Je n'ai pas versé ma larme mais pas loin:

    Clair Obscur, et son début
    FF6..comme quoi une bonne écriture et des musiques divines suffisent à nous immerger
    Lost Odyssey cette ambiance pleine de mélancolie
    testament posted the 04/15/2026 at 12:59 PM
    Opthomas toi stellar blade t'as fait pleurer dans ton slip, viens en parler
    micheljackson posted the 04/15/2026 at 12:59 PM
    gasmok2
    FF6 aussi, comment ai-je pu oublier ça... la scène où l'on descend les marches vers la tombe de Daryl, avec Setzer se remémorant le passé...
    testament posted the 04/15/2026 at 01:01 PM
    Ah merde, ça parle de RPG, autant pour moi
    adamjensen posted the 04/15/2026 at 01:02 PM
    shinz0
    Ouais...
    edarn posted the 04/15/2026 at 01:19 PM
    J'étais deg à la fin de Mass Effect Andromeda... J'aurai aimé que le jeu soit plus long, propose plus. (même si pas bcp de monde semble avoir aimé le jeu et je précise que j'ai fait le jeu 1 an après sa sortie quand les bugs étaient relativement corrigés)

    gasmok2
    FF6 (ze best)
    Lost Odyssey (où est le 2?? )
    gat posted the 04/15/2026 at 01:21 PM
    shanks Et toi t’as chialé de voir tout ce qu’il a pu crâmé dans le jeu
    5120x2880 posted the 04/15/2026 at 01:37 PM
    Pas terrible, et Mother 1 et 2 sont plus poignants que le 3 (qui est mon préféré).
    sussudio posted the 04/15/2026 at 01:40 PM
    Ça m'étonne pas pour les deux premiers. La fin de FFX m'a fait pleurer perso. Shenmue 1 également.
    zephon posted the 04/15/2026 at 01:59 PM
    pour ff15 c'était surement pour la déception xD
    gasmok2 posted the 04/15/2026 at 01:59 PM
    edarn
    FF6, lui mériterai un vrai remake
    Pour Lost Odyssey

    POur Mass Effect Andromeda, j'avais lu les avis ret tout le monde l'a détruit.
    J'ai quand même pris le jeu à très petit prix (8€ en boite) mais je ne l'ai toujours pas fait, par manque de temps
    Il est bien en fin de compte?
    akinen posted the 04/15/2026 at 02:00 PM
    Nier automata pour moi (la vraie fin).

    J’hallucine sur les résultats. Faut vraiment me faire pour etre emu aux larmes sur un jeu square. Ça cabotine sans fin. Je suis a FF6 là, c’est clownland et les gros moments emotions sont vite expédiées pour du lolilol prout prout.
    zephon posted the 04/15/2026 at 02:02 PM
    akinen la true ending de nier automata m'a brisé et dire que j'ai choisie l'effacement mdr (alors que j'avais pas toutes les fins)
    alucardhellsing posted the 04/15/2026 at 02:03 PM
    shadow hearts aussi
    teel posted the 04/15/2026 at 02:11 PM
    zephon il est sortit il y a 10 ans maintenant et depuis il y a déjà eu deux classement de popularité ( du genre sondage avec 500 000 ventes ( ou 200 000 ,sais plus ... )
    Il finit toujours 10 eme des ff les plus apprécié au japon
    Loin derrière ff7 ou 10 mais quand même devant ff12 ,13 et tactics
    Bref il a trouver son public . C'est loin d'être le ff le plus aimé mais aussi loin d'être celui le plus détesté ( du moins au japon )
    akinen posted the 04/15/2026 at 02:11 PM
    zephon chef d’oeuvre
    rogeraf posted the 04/15/2026 at 02:27 PM
    Final Fantasy XV a vraiment fait pleurer les Japonais ? Pleurer de rage ?
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