Quels sont les RPG les plus émouvants jamais créés? Selon un sondage réalisé par Denfaminico Gamer auprès de 4 700 joueurs japonais, certains titres continuent de marquer profondément les joueurs, parfois jusqu’aux larmes.



Sur les réseaux sociaux, la question a été posée directement à la communauté : « Avez-vous joué à ces jeux? Quel RPG vous fait le plus pleurer? » et les réponses ont permis d’établir un classement des expériences les plus bouleversantes.



Le top 10 des RPG les plus émouvants

Voici les jeux qui ont le plus touché le cœur des joueurs au Japon :



Final Fantasy X

Crisis Core: Final Fantasy VII

Persona 3

Ōkami

Mother 3

Tales of the Abyss

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Final Fantasy IX

Suikoden II

Final Fantasy XV



Des histoires qui laissent une trace



Sans surprise, la franchise Final Fantasy domine largement le classement avec quatre entrées dans le Top 10. Le grand gagnant, Final Fantasy X, est souvent cité pour sa narration poignante et ses thèmes liés au sacrifice et à l’amour.



D’autres titres comme Crisis Core: Final Fantasy VII ou Persona 3 sont également reconnus pour leurs fins marquantes et leurs personnages profondément humains, capables de créer un attachement émotionnel fort chez les joueurs.



Plus surprenant pour certains, la présence d’Ōkami ou de Mother 3 rappelle que l’émotion peut aussi naître d’une direction artistique unique et d’une écriture subtile, parfois inattendue



***



Perso j'ai versé des larmes en jouant à Skies of Arcadia sur Dreamcast. Je ne me souviens plus exactement du contexte par contre. Plus proche de nous, j'ai été très ému par Clair Obscur: Expedition 33. Et vous?