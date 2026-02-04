Selon une information partagée par l’insider KeplerL2 sur NeoGAF, Valve aurait en ligne de mire une sortie en 2028 pour un potentiel successeur du Steam Deck.Un détail intéressant ressort de cette rumeur : contrairement aux consoles traditionnelles comme la PS6 ou Project Helix, Valve ne miserait pas sur un SoC semi-personnalisé. Cette approche offrirait davantage de souplesse dans le choix des composants, ce qui pourrait permettre à Valve d’intégrer des technologies plus récentes ou d’améliorer les performances en cours de développement si nécessaire.En revanche, ce positionnement pourrait aussi avoir un impact sur le calendrier. Des contraintes liées à l’approvisionnement, notamment sur la mémoire RAM ou la NAND, pourraient entraîner des ajustements voire des retards dans le planning initial.Pour l’heure, rien n’a été officialisé par Valve, mais ces premiers éléments suggèrent que la firme prend son temps pour préparer une nouvelle génération de machine portable, avec une certaine flexibilité dans sa conception.