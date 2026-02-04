Selon une information partagée par l’insider KeplerL2 sur NeoGAF, Valve aurait en ligne de mire une sortie en 2028 pour un potentiel successeur du Steam Deck.
Un détail intéressant ressort de cette rumeur : contrairement aux consoles traditionnelles comme la PS6 ou Project Helix, Valve ne miserait pas sur un SoC semi-personnalisé. Cette approche offrirait davantage de souplesse dans le choix des composants, ce qui pourrait permettre à Valve d’intégrer des technologies plus récentes ou d’améliorer les performances en cours de développement si nécessaire.
En revanche, ce positionnement pourrait aussi avoir un impact sur le calendrier. Des contraintes liées à l’approvisionnement, notamment sur la mémoire RAM ou la NAND, pourraient entraîner des ajustements voire des retards dans le planning initial.
Pour l’heure, rien n’a été officialisé par Valve, mais ces premiers éléments suggèrent que la firme prend son temps pour préparer une nouvelle génération de machine portable, avec une certaine flexibilité dans sa conception.
Si par exemple demain la bulle IA explosait, les prix vont s'effondrer d'une violence jamais vu.
Ce qui monte ne redescend pas.
Comme le prix du gasoil après la fin de la guerre (vu que c'est ......on mis une nouvelle taxe sur les carburant.....)
Le problème c'est que notre état Français mal géré ne peut plus fonctionner sans fric (on est déjà endetté à mort mais là j'enfonce une porte ouverte) dès lors...même si le prix du baril tombait à 2 euros au lieu des 120 euros actuels...cela signerait l'arrêt de mort de la France qui perdrait des milliards de rentré fiscal...
il serait dans l'obligation de mettre en place une taxe ferme minimale et... non un % comme actuel.
si demain les gens arrêtait d'aller à la pompe...il faudrait 3 jours pour voir les prix tomber!
Car techniquement cela mettrait en danger les flux logistique....à cause du stockage car nous ne sommes pas en flux tendu mais presque!
En gros: les bateaux remplit de pétrole doivent vider leur cuve dans des grosses réserves et repartent chercher du pétrole à l'étranger...puis après les camions viennent prendre le carburant pour le ramener dans les stations ...où les clients en voiture viendront se servir.
Si pendant quelques jours personnes ne va se acheter à la station du pétrole...cela va provoquer un bouchon car les camions arriveront en station sans pouvoir livrer leur cuve... si cela persiste on demandera au pétrolier de rester en bord de mer....mais le problème deviendra tout autre car en vérité les groupes pétroliers commenceront à perdre des milliards avec ses navires bloqués en mer...
ils n'auront qu'une solution brader le prix à la pompe.
Pour le carburant, chez nous on devrait normalement pas être impacté, c'est les total et autres qui se goinfrent car chez c'est moins de 20% de notre approvisionnement et les prix ont augmenté avant que leur premier bateau soit bloqué.
De toute façon, ils se foutent de notre gueule.
Il suffit de regarder le prix du baril aujourd'hui face à la dernière crise et le prix du litre n'avait jamais dépassé les 1,50.
Par contre, le bénéfice net de total a été multiplié par 4.
Profitez de vos consoles car bientôt vous ne pourrez plus si ça continue ainsi.
Si demain toute les entreprises privées fermer le rideau, il ferais comment pour payer les apl, alloc, RSA, retraite, salaire des fonctionnaires etc?
J'espère que le fmi mettra la france sous curatelle, et le plutôt sera le mieux.
Bon faut quand même qu’elle soit plus puissante qu’une switch 2 sinon aucun réel intérêt…
Ils feraient mieux de renégocier le contrat pour une meilleure puce, et la sortir en 2028, avec des perfs au moins équivalentes a la PS5 Pro...
Parce que bon, sortir une console a peu près au prix et en même temps que la PS6 mais avec une génération de retard techniquement environ...