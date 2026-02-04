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Steam Deck 2 : Valve pourrait attendre 2028


Selon une information partagée par l’insider KeplerL2 sur NeoGAF, Valve aurait en ligne de mire une sortie en 2028 pour un potentiel successeur du Steam Deck.

Un détail intéressant ressort de cette rumeur : contrairement aux consoles traditionnelles comme la PS6 ou Project Helix, Valve ne miserait pas sur un SoC semi-personnalisé. Cette approche offrirait davantage de souplesse dans le choix des composants, ce qui pourrait permettre à Valve d’intégrer des technologies plus récentes ou d’améliorer les performances en cours de développement si nécessaire.

En revanche, ce positionnement pourrait aussi avoir un impact sur le calendrier. Des contraintes liées à l’approvisionnement, notamment sur la mémoire RAM ou la NAND, pourraient entraîner des ajustements voire des retards dans le planning initial.

Pour l’heure, rien n’a été officialisé par Valve, mais ces premiers éléments suggèrent que la firme prend son temps pour préparer une nouvelle génération de machine portable, avec une certaine flexibilité dans sa conception.
NeoGAF - https://www.neogaf.com/threads/so-how-does-the-playstation-portable-rumored-specs-compare-against-the-nintendo-switch-2-and-xbox-series-s.1695284/page-2
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    posted the 04/02/2026 at 12:04 PM by altendorf
    comments (16)
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 12:05 PM
    Forcément déjà que la Steam Machine sortira on sait pas quand, et que la SD actuelle est en rupture de stock partout
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 12:53 PM
    Oui cela parait logique. Ils ont déja bcp de boulot cette année sur le lancement de la nouvelle machine + casque VR. La SD reste une tres bonne petite machine en 2026 rapport qualité / prix
    newtechnix posted the 04/02/2026 at 02:03 PM
    Half-Life 3 en 2028
    newtechnix posted the 04/02/2026 at 02:06 PM
    en vérité y'a rien de fou c'est juste logique, on a juste zéro visibilité sur les prix du matos sur le court et moyen terme.

    Si par exemple demain la bulle IA explosait, les prix vont s'effondrer d'une violence jamais vu.
    yanssou posted the 04/02/2026 at 02:21 PM
    Logique, et puis la steam machine en priorité.
    heracles posted the 04/02/2026 at 02:29 PM
    Ils auraient bien raison d'attendre. C'est suicidaire de la lancer maintenant
    xynot posted the 04/02/2026 at 02:31 PM
    Assez curieux de ce que ça donnerait, le SD est l'un des meilleurs handheld à mon sens, mais il est assez vieillot maintenant
    cyr posted the 04/02/2026 at 02:40 PM
    newtechnix les prix tomberais, mais pas autant que avant l'ia....

    Ce qui monte ne redescend pas.

    Comme le prix du gasoil après la fin de la guerre (vu que c'est ......on mis une nouvelle taxe sur les carburant.....)
    newtechnix posted the 04/02/2026 at 03:06 PM
    cyr pour le carburant non vu qu'on parle de % sur le prix...

    Le problème c'est que notre état Français mal géré ne peut plus fonctionner sans fric (on est déjà endetté à mort mais là j'enfonce une porte ouverte) dès lors...même si le prix du baril tombait à 2 euros au lieu des 120 euros actuels...cela signerait l'arrêt de mort de la France qui perdrait des milliards de rentré fiscal...

    il serait dans l'obligation de mettre en place une taxe ferme minimale et... non un % comme actuel.


    si demain les gens arrêtait d'aller à la pompe...il faudrait 3 jours pour voir les prix tomber!

    Car techniquement cela mettrait en danger les flux logistique....à cause du stockage car nous ne sommes pas en flux tendu mais presque!

    En gros: les bateaux remplit de pétrole doivent vider leur cuve dans des grosses réserves et repartent chercher du pétrole à l'étranger...puis après les camions viennent prendre le carburant pour le ramener dans les stations ...où les clients en voiture viendront se servir.

    Si pendant quelques jours personnes ne va se acheter à la station du pétrole...cela va provoquer un bouchon car les camions arriveront en station sans pouvoir livrer leur cuve... si cela persiste on demandera au pétrolier de rester en bord de mer....mais le problème deviendra tout autre car en vérité les groupes pétroliers commenceront à perdre des milliards avec ses navires bloqués en mer...

    ils n'auront qu'une solution brader le prix à la pompe.
    rasalgul posted the 04/02/2026 at 03:28 PM
    Helix pour moi
    kidicarus posted the 04/02/2026 at 03:28 PM
    Ayaneo arrête déjà les ventes de sa nouvelle machine.

    Pour le carburant, chez nous on devrait normalement pas être impacté, c'est les total et autres qui se goinfrent car chez c'est moins de 20% de notre approvisionnement et les prix ont augmenté avant que leur premier bateau soit bloqué.
    De toute façon, ils se foutent de notre gueule.

    Il suffit de regarder le prix du baril aujourd'hui face à la dernière crise et le prix du litre n'avait jamais dépassé les 1,50.
    Par contre, le bénéfice net de total a été multiplié par 4.

    Profitez de vos consoles car bientôt vous ne pourrez plus si ça continue ainsi.
    cyr posted the 04/02/2026 at 03:33 PM
    newtechnix s'il arrêter de distribuer l'argent a tous va qu'ils nous pique dans nos poches, ça serait un bon début.

    Si demain toute les entreprises privées fermer le rideau, il ferais comment pour payer les apl, alloc, RSA, retraite, salaire des fonctionnaires etc?

    J'espère que le fmi mettra la france sous curatelle, et le plutôt sera le mieux.
    pharrell posted the 04/02/2026 at 05:04 PM
    S’ils arrivent à corriger tous les défauts de la steam deck 1, sans qu’elle soit forcément beaucoup plus puissante, ça me suffira pour du day one.

    Bon faut quand même qu’elle soit plus puissante qu’une switch 2 sinon aucun réel intérêt…
    patrickleclairvoyant posted the 04/02/2026 at 06:03 PM
    Day one quand on voit ce que fait la machine déjà
    51love posted the 04/02/2026 at 10:42 PM
    Ils ont raté le coche avec la Steam Machine, fallait la sortir en 2024 max...

    Ils feraient mieux de renégocier le contrat pour une meilleure puce, et la sortir en 2028, avec des perfs au moins équivalentes a la PS5 Pro...

    Parce que bon, sortir une console a peu près au prix et en même temps que la PS6 mais avec une génération de retard techniquement environ...
    blindzorro posted the 04/03/2026 at 08:50 AM
    Ils ont dit qu'il foulais un vrai gap Generationel donc c'est logique. Comme ça ils auront du RDNA 5 et du FSR 4 et on sera probablement sur des perf doublé ou très proche. J'ai toujours mon steam deck LCD et j'attend le steamdeck 2 pour faire mon upgrade en esperant que l'Oled soit présent dans le modéle de base.
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