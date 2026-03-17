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Dune : Troisième Partie / Teaser


Vivez la conclusion épique. Dune : Troisième Partie, exclusivement au cinéma le 16 décembre.
https://www.youtube.com/watch?v=Zsvh3O5T25w
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    shinz0, burningcrimson, shofroy, mithrandir
    posted the 03/17/2026 at 05:28 PM by yanssou
    comments (8)
    shinz0 posted the 03/17/2026 at 05:31 PM
    Vraiment hâte

    Donnez lui l'Oscar cette fois-ci, le pauvre
    mrvince posted the 03/17/2026 at 05:36 PM
    J'ai tellement envie d'aimer les deux premiers et de me hypé pour cette suite mais j'y arrive pas plus froid et chiant tu meurs les deux premiers.
    marcelpatulacci posted the 03/17/2026 at 05:43 PM
    Le boss de fin c'est sa meuf ? ou ex-meuf ?
    onsentapedequijesuis posted the 03/17/2026 at 06:30 PM
    mrvince Tu avais lu les livres ?
    mithrandir posted the 03/17/2026 at 07:12 PM
    Ça va être fou, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers même si, ayant lu les livres, il y a quelques choix discutables
    trodark posted the 03/17/2026 at 07:19 PM
    Excellente BA. Trop hâte.

    Mais bon sang, cette mode de parler en chuchotant pour faire croire à de la profondeur dans les mots, stop quoi !!

    Je vois ça partout dans les films et les séries dernièrement c'est insupportable !
    Faites les parlez (doublez les) normalement !
    mrvince posted the 03/17/2026 at 07:22 PM
    onsentapedequijesuis j'ai commencé il y'a peu. En espérant que ce soit mieux en livre...
    micheljackson posted the 03/17/2026 at 07:22 PM
    Zendaya qui s'enlaidit à chaque film, vivement que l'on puisse remplacer les acteurs avec l'IA.
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