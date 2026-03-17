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yanssou
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Dune : Troisième Partie / Teaser
Vivez la conclusion épique. Dune : Troisième Partie, exclusivement au cinéma le 16 décembre.
https://www.youtube.com/watch?v=Zsvh3O5T25w
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shinz0
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mithrandir
posted the 03/17/2026 at 05:28 PM by
yanssou
comments (
8
)
shinz0
posted
the 03/17/2026 at 05:31 PM
Vraiment hâte
Donnez lui l'Oscar cette fois-ci, le pauvre
mrvince
posted
the 03/17/2026 at 05:36 PM
J'ai tellement envie d'aimer les deux premiers et de me hypé pour cette suite mais j'y arrive pas
plus froid et chiant tu meurs les deux premiers.
marcelpatulacci
posted
the 03/17/2026 at 05:43 PM
Le boss de fin c'est sa meuf ? ou ex-meuf ?
onsentapedequijesuis
posted
the 03/17/2026 at 06:30 PM
mrvince
Tu avais lu les livres ?
mithrandir
posted
the 03/17/2026 at 07:12 PM
Ça va être fou, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers même si, ayant lu les livres, il y a quelques choix discutables
trodark
posted
the 03/17/2026 at 07:19 PM
Excellente BA. Trop hâte.
Mais bon sang, cette mode de parler en chuchotant pour faire croire à de la profondeur dans les mots, stop quoi !!
Je vois ça partout dans les films et les séries dernièrement c'est insupportable !
Faites les parlez (doublez les) normalement !
mrvince
posted
the 03/17/2026 at 07:22 PM
onsentapedequijesuis
j'ai commencé il y'a peu. En espérant que ce soit mieux en livre...
micheljackson
posted
the 03/17/2026 at 07:22 PM
Zendaya qui s'enlaidit à chaque film, vivement que l'on puisse remplacer les acteurs avec l'IA.
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Donnez lui l'Oscar cette fois-ci, le pauvre
Mais bon sang, cette mode de parler en chuchotant pour faire croire à de la profondeur dans les mots, stop quoi !!
Je vois ça partout dans les films et les séries dernièrement c'est insupportable !
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