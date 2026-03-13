Perso je l'ai acheté en octobre dernier a 419 E ,et perso j'étais refait j'ai trouvé que j'avais fait une bonne affaire.Dautant plus un risque d'augmentation des prix planait. Mais voilà avant je l'augmentation officielle Amazon régal avec un nouveau prix compétitif de 399 € pour une switch 2 à ce prix là franchement ce qui hésite c'est maintenant ou maintenant. Pas la peine de vous faire la fiche technique vous la connaissez c'est un bon investissement sur le long terme, vous avez déjà actuels et les futurs jeux Nintendo bref à ce prix-là on se l'a refuse pas