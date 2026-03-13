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La switch a 399 E en ce moment sur amazon
Perso je l'ai acheté en octobre dernier a 419 E ,et perso j'étais refait j'ai trouvé que j'avais fait une bonne affaire.Dautant plus un risque d'augmentation des prix planait. Mais voilà avant je l'augmentation officielle Amazon régal avec un nouveau prix compétitif de 399 € pour une switch 2 à ce prix là franchement ce qui hésite c'est maintenant ou maintenant. Pas la peine de vous faire la fiche technique vous la connaissez c'est un bon investissement sur le long terme, vous avez déjà actuels et les futurs jeux Nintendo bref à ce prix-là on se l'a refuse pas
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    aeris012, rendan, lak3
    posted the 03/13/2026 at 05:54 PM by elicetheworld
    comments (11)
    aeris012 posted the 03/13/2026 at 05:57 PM
    20€ de moins c'est toujours ca de pris

    Et bon timing car en pleine hype de la killer app Pokemon Pokopia
    olex posted the 03/13/2026 at 06:03 PM
    Tu parles de la Switch 1 ou 2 (même si ton discours semble parler de la 2e) ? Car c'est pas la même chose question intérêt.
    nicolasgourry posted the 03/13/2026 at 06:05 PM
    olex Il parle bien de la "2" ^^
    https://www.amazon.fr/-/en/Nintendo-10015151-Switch-2/dp/B0F2J4SYJ2
    olex posted the 03/13/2026 at 06:10 PM
    nicolasgourry Ah intéressant ! C'est encore un peu cher je trouve dans mon cas, y a pas vraiment de jeux Switch 2 porteurs pour que je saute le pas. Ma Switch 1 a le coque qui part en lambeaux, alors je préfère attendre une opportunité, même si j'ai conscient que ça n'arrivera peut-être pas, que je risque l'augmentation et que je chipote sans doute psychologiquement pour 40-50 euros.
    sph1x posted the 03/13/2026 at 06:30 PM
    Avec le black Friday, je l'avais eu à 370 avec Mario kart World
    icebergbrulant posted the 03/13/2026 at 06:33 PM
    50 euros trop cher

    Ça sent la braderie
    Nintendo trouve que ça ne se vend pas assez vite... et oui, Nintendo aimerait que ce soit le Japon partout dans le monde
    skuldleif posted the 03/13/2026 at 06:33 PM
    sph1x ouep c'etait bien mieux au bf
    rendan posted the 03/13/2026 at 06:38 PM
    Excellent !
    cyr posted the 03/13/2026 at 06:53 PM
    icebergbrulant c'est pas nintendo qui décide le prix de chaque enseigne hein. La switch2 est toujours au prix conseillé.

    Si Amazon décide de rogner sa marge, ça regarde que Amazon
    elicetheworld posted the 03/13/2026 at 07:08 PM
    olex oui c'est vrai j'ai pas précisé bizarrement la switch 2 effectivement
    grospich posted the 03/13/2026 at 07:21 PM
    Ça doit être à cause de la volte face des droits de douane américains dont la hausse a été répartie au reste du monde.
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