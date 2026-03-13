Perso je l'ai acheté en octobre dernier a 419 E ,et perso j'étais refait j'ai trouvé que j'avais fait une bonne affaire.Dautant plus un risque d'augmentation des prix planait. Mais voilà avant je l'augmentation officielle Amazon régal avec un nouveau prix compétitif de 399 € pour une switch 2 à ce prix là franchement ce qui hésite c'est maintenant ou maintenant. Pas la peine de vous faire la fiche technique vous la connaissez c'est un bon investissement sur le long terme, vous avez déjà actuels et les futurs jeux Nintendo bref à ce prix-là on se l'a refuse pas
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posted the 03/13/2026 at 05:54 PM by elicetheworld
Et bon timing car en pleine hype de la killer app Pokemon Pokopia
https://www.amazon.fr/-/en/Nintendo-10015151-Switch-2/dp/B0F2J4SYJ2
Ça sent la braderie
Nintendo trouve que ça ne se vend pas assez vite... et oui, Nintendo aimerait que ce soit le Japon partout dans le monde
Si Amazon décide de rogner sa marge, ça regarde que Amazon