La Maison Blanche : entre Wii Sport et (très) mauvais goût
Vidéo ridicule mise en ligne sur X avec le compte officiel de la Maison Blanche (oui oui la vraie).

Un ensemble de passages du jeu saupoudré d'images réelles de frappes américaines sur diverses cibles en Iran.
Le tout avec le design et la musique de Wii Sport.

Bref, un montage grossier et de très mauvais goût.

PS : le sujet étant assez sensible l'article sera supprimé si cela dérape trop




https://x.com/WhiteHouse/status/2032115039985881556
    posted the 03/12/2026 at 07:26 PM by ouroboros4
    comments (6)
    jeanouillz posted the 03/12/2026 at 07:27 PM
    Je suis vraiment étonné que Nintendo n'ait pas encore envoyé ses avocats... pour ce type d'utilisation de leurs IP (ils l'ont fait pour les 'tariffs'
    jackfrost posted the 03/12/2026 at 07:29 PM
    Toujours sans accord comme pour pokemon.

    Elle est belle l'image des représentants du pays, un exemple à ne pas suivre.
    nigel posted the 03/12/2026 at 07:31 PM
    jeanouillz Je suis vraiment étonné que Nintendo n'ait pas encore envoyé ses avocats...
    Ça risque d'arriver mais d'ici là la Maison Blanche aura eu ce qu'elle voulait: plein de vue et un peu de buzz pour aller chercher la communauté gaming d'extrême droite qui va trouver ça marrant.
    masharu posted the 03/12/2026 at 07:33 PM
    jeanouillz nigel C'est du fair use, il n'y aura aucun recours juridique. Nintendo en tant que ayant droit et entreprise ne peut que publiquement se désolidariser et indiquer qu'ils ne soutiennent pas ces actions par la Maison Blanche.

    La critique doit rester celle des gens, vous et moi, les américains en premier, qui doivent critiquer le gouvernent US pour leur conneries qu'ils font comme ici.
    breizhdrake posted the 03/12/2026 at 07:36 PM
    Arrivé à un moment y’a même plus de mots pour décrire ce genre de comportements… encore plus pour une puissance mondiale comme les USA. Les vies humaines considérées comme un jeu ou je ne sais quoi. Je pense sincèrement qu’il faut relativiser et utiliser les réseaux sociaux de moins en moins parce que le véritable poison de notre époque c’est ça !
    e3ologue posted the 03/12/2026 at 07:50 PM
    Ils les enchainent, ils ont utilisés Pokémon, SSBM, Pokopia et maintenant Wii Sports, la stratégie semble évidente.
