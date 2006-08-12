Vidéo ridicule mise en ligne sur X avec le compte officiel de la Maison Blanche (oui oui la vraie).Un ensemble de passages du jeu saupoudré d'images réelles de frappes américaines sur diverses cibles en Iran.Le tout avec le design et la musique de Wii Sport.Bref, un montage grossier et de très mauvais goût.PS : le sujet étant assez sensible l'article sera supprimé si cela dérape trop