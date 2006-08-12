Vidéo ridicule mise en ligne sur X avec le compte officiel de la Maison Blanche (oui oui la vraie).
Un ensemble de passages du jeu saupoudré d'images réelles de frappes américaines sur diverses cibles en Iran.
Le tout avec le design et la musique de Wii Sport.
Bref, un montage grossier et de très mauvais goût.
PS : le sujet étant assez sensible l'article sera supprimé si cela dérape trop
https://x.com/WhiteHouse/status/2032115039985881556
Elle est belle l'image des représentants du pays, un exemple à ne pas suivre.
Ça risque d'arriver mais d'ici là la Maison Blanche aura eu ce qu'elle voulait: plein de vue et un peu de buzz pour aller chercher la communauté gaming d'extrême droite qui va trouver ça marrant.
La critique doit rester celle des gens, vous et moi, les américains en premier, qui doivent critiquer le gouvernent US pour leur conneries qu'ils font comme ici.