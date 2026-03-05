profile
LEGO Horizon Adventures
name : LEGO Horizon Adventures
platform : PC
editor : PlayStation Studios
developer : Guerrilla
genre : action-aventure
other versions : Playstation 5 - Switch
LEGO Horizon Adventures sur Switch : une exigence du Groupe LEGO?


Selon KiwiTalkz, la décision de porter LEGO Horizon Adventures sur la Switch a été dictée par le GROUPE LEGO.

< Lego Horizon n'est sorti sur Switch que parce que le groupe Lego l'a exigé. >
< Non, ce n'est pas une supposition fondée, c'est une information que je connais. Sony considere Nintendo comme un concurrent direct. >

"Je trouve ça intéressant, mais aussi étrange, car je ne comprends pas pourquoi LEGO a interdit de le sortir sur Xbox."


https://x.com/eXtas1stv/status/2029601388255199577
    posted the 03/05/2026 at 07:21 PM by ouroboros4
    comments (13)
    masharu posted the 03/05/2026 at 07:23 PM
    Comme avec la MLB pour MLB The Show.
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 07:26 PM
    LEGO a interdit de le sortir sur Xbox

    mdr oui oui
    stardustx posted the 03/05/2026 at 07:27 PM
    La question que je me pose c'est surtout "y a vraiment quelqu'un qui a cru chez sony ou chez lego que ce truc allait cartonner ?"
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 07:28 PM
    masharu c'était surtout pour remettre un peu de contexte quand tu voyais "trololo Sony éditeurs tiers Astro Bot bientôt sur Switch 2"
    ducknsexe posted the 03/05/2026 at 07:34 PM
    En attendant on patiente toujours pour un Lego Nintendo avec tout les personnages fétiches de nintendo Ou un lego Mario
    masharu posted the 03/05/2026 at 07:34 PM
    ouroboros4 Oui après si demain Stellar Blade sortait sur NS2, ça serait édité par PlayStation Publishing par exemple donc ça n'est pas improbable que ça continue pour des IP tierces, comme éventuellement un certain Kena 2. Maintenant Astro Bot j'y crois 0 et tant mieux pour Sony qui doit arrêter de dévaluer sa plateforme de la sorte.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 07:37 PM
    masharu Ils l'ont visiblement bien compris vu les nouvelles de ses derniers jours !
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 07:39 PM
    skuldleif Interdit sans doute pas
    Mais sûrement pas assez rentable pour se donner la peine de sortir le jeux sur les Séries
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 07:41 PM
    ouroboros4 yes c'est d'ailleurs pour ca que lego batman ne sort pas sur xbox
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 07:43 PM
    skuldleif Bah écoute si tu as une explication je le veux bien
    Si c'est pas d'ordre financier
    edgar posted the 03/05/2026 at 07:46 PM
    Ça n’explique pas pourquoi c’est PlayStation qui a édité le jeu.

    Bref une excuse à la mord-moi-le-zob alors que tout le monde sait très bien que le jeu n’aurait jamais vu le jour sur console Nintendo sans le feu vert officiel de Sony.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 07:48 PM
    edgar Parce que c'est peut être Sony qui avait l'idée du projet avec LEGO mais que ceux-ci avaient leur mot à dire même si c'est Sony qui a édité le jeu?
    C'est pas forcément incompatible
    narustorm posted the 03/05/2026 at 07:53 PM
    Très mauvais comme jeu lego .
