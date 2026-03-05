Selon KiwiTalkz, la décision de porter LEGO Horizon Adventures sur la Switch a été dictée par le GROUPE LEGO.
< Lego Horizon n'est sorti sur Switch que parce que le groupe Lego l'a exigé. >
< Non, ce n'est pas une supposition fondée, c'est une information que je connais. Sony considere Nintendo comme un concurrent direct. >
"Je trouve ça intéressant, mais aussi étrange, car je ne comprends pas pourquoi LEGO a interdit de le sortir sur Xbox."
mdr oui oui
Mais sûrement pas assez rentable pour se donner la peine de sortir le jeux sur les Séries
Si c'est pas d'ordre financier
Bref une excuse à la mord-moi-le-zob alors que tout le monde sait très bien que le jeu n’aurait jamais vu le jour sur console Nintendo sans le feu vert officiel de Sony.
C'est pas forcément incompatible