Malheureusement, on apprend aujourd'hui qu'encore un grand du doublage nous a quitté.
Éric Peter,
décédé hier, à l'âge de 62 ans.
Il était la voix mythique de Kratos dans la première trilogie des God of War et les 2 opus PSP.
Et aussi celle d'Alucard dans le super manga, Hellsing. (Première adaptation)
Ainsi que d'Adam Smasher dans Cyberpunk : Edgerunners.
Et bien d'autres.
Il est parti vers de meilleurs horizons.
Paix à lui.
En plus ils meurent tous et très rapidement en ce moment.
J'espérais qu'il double les remakes, mais malheureusement, ça ne se fera pas.
Ce mec et sa voix étaient excellent...
Des gens qui sont touché pas certains type de cancer comme le cancer colorectal, qu'on pensait réserver a une certaines tranches, en faite touche les gens moins de 30 piges....