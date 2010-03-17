profile
God of War III
38
Likers
name : God of War III
platform : PlayStation 3
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Sony Studios
genre : action
multiplayer : non
european release date : 03/17/2010
us release date : 03/16/2010
japanese release date : 03/25/2010
official website : http://www.us.playstation.com/GodofWarIII/
profile
adamjensen
7
Likes
Likers
adamjensen
articles : 109
visites since opening : 172223
adamjensen > blog
Décès de Éric Peter (Voix de Kratos)



Malheureusement, on apprend aujourd'hui qu'encore un grand du doublage nous a quitté.
Éric Peter,
décédé hier, à l'âge de 62 ans.
Il était la voix mythique de Kratos dans la première trilogie des God of War et les 2 opus PSP.
Et aussi celle d'Alucard dans le super manga, Hellsing. (Première adaptation)
Ainsi que d'Adam Smasher dans Cyberpunk : Edgerunners.
Et bien d'autres.
Il est parti vers de meilleurs horizons.
Paix à lui.





https://x.com/VoixOuf/status/2025682015865954354
    tags : god of war kratos hellsing alucard Éric peter
    posted the 02/23/2026 at 05:20 AM by adamjensen
    comments (2)
    adamjensen posted the 02/23/2026 at 05:22 AM
    Franchement, ça fait chier.
    En plus ils meurent tous et très rapidement en ce moment.
    J'espérais qu'il double les remakes, mais malheureusement, ça ne se fera pas.
    Ce mec et sa voix étaient excellent...
    cyr posted the 02/23/2026 at 07:23 AM
    adamjensen je vais rien t'apprendre, mais l'espérance de vie en ce moment....recul a une vitesse....

    Des gens qui sont touché pas certains type de cancer comme le cancer colorectal, qu'on pensait réserver a une certaines tranches, en faite touche les gens moins de 30 piges....
