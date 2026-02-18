profile
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
name : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
ouroboros4
ouroboros4
Brevet Nintendo : encore de la "fusion d'équipements" pour Zelda?
Celui-ci présente un mécanisme similaire à la fusion de Tears of the Kingdom, mais avec plusieurs étapes. La fusion s'applique normalement à deux objets maximum (impossible de fusionner trois épées). Ici, vous pouvez modifier la partie à fusionner avec votre arme.

On dirait donc un système de fusion similaire à TOTK mais en plus poussé.

Reste à savoir si cela restera au simple stade de brevet, ou si on risque de le voir dans un des prochains jeux Zelda(j'espère que non)....









https://x.com/MikeOdysseyYT/status/2023975880620446175
    comments (10)
    kambei312 posted the 02/18/2026 at 10:12 AM
    J'ai l'impression qu'il est un peu abusif et irrespectueux pour la communauté des développeurs de placer des brevets sur des idées de game design...

    Mais c'est peut être moi...
    shanks posted the 02/18/2026 at 10:12 AM
    pouah...
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 10:16 AM
    Ca c'est pour la réalité augmentée ! Quand je pourrais me renommer Link93
    pimoody posted the 02/18/2026 at 10:21 AM
    Les idées, ok. Mais il faut quand même que ce soit ergonomique en pratique.
    Je vais bientôt me remettre à TOTK sur Switch 2. Malgré l’ambiance, la liberté et la créativité poussée, j’ai décroché à l'époque, en partie à cause des boutons, de la maniabilité et de l’ergonomie.
    captainjuu posted the 02/18/2026 at 10:28 AM
    Prêts pour BOTW3 les enfants ?
    cyr posted the 02/18/2026 at 10:39 AM
    captainjuu oui. Ils peuvent garder le monde d'hyrule actuel, tous en ajoutant des donjons classiques. A mes yeux, c'est la bonne formule.

    Ou alors, on peut peut-être aller ailleurs que hyrule. Peut-être dans d'autre royaume.

    Après je fais confiance, c'est zelda.
    ouroboros4 posted the 02/18/2026 at 10:41 AM
    cyr pitié non
    Ras le bol du Hyrule de Breath of the Wild
    sonilka posted the 02/18/2026 at 10:44 AM
    C'est un truc déposé récemment ? Ou ca a plusieurs années et ca vient d'être découvert ? Il n'est pas impossible que Nintendo ait envisagé un système d'amalgame plus poussé au départ et a décidé de le simplifier en cours de développement afin de rendre cela intuitif et pas fastidieux.
    ouroboros4 posted the 02/18/2026 at 10:47 AM
    sonilka apparement c'est récent.
    cyr posted the 02/18/2026 at 10:48 AM
    ouroboros4 c'est pas a moi que tu dois me donner ta pitié, mais a nintendo
