Celui-ci présente un mécanisme similaire à la fusion de Tears of the Kingdom, mais avec plusieurs étapes. La fusion s'applique normalement à deux objets maximum (impossible de fusionner trois épées). Ici, vous pouvez modifier la partie à fusionner avec votre arme.
On dirait donc un système de fusion similaire à TOTK mais en plus poussé.
Reste à savoir si cela restera au simple stade de brevet, ou si on risque de le voir dans un des prochains jeux Zelda(j'espère que non)....
https://x.com/MikeOdysseyYT/status/2023975880620446175
tags :
posted the 02/18/2026 at 10:09 AM by ouroboros4
Mais c'est peut être moi...
Je vais bientôt me remettre à TOTK sur Switch 2. Malgré l’ambiance, la liberté et la créativité poussée, j’ai décroché à l'époque, en partie à cause des boutons, de la maniabilité et de l’ergonomie.
Ou alors, on peut peut-être aller ailleurs que hyrule. Peut-être dans d'autre royaume.
Après je fais confiance, c'est zelda.
Ras le bol du Hyrule de Breath of the Wild