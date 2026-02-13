- Femme Haute-Elfe d'environ 100 ans, Rogue Arcane Trickster. Espionne.- Homme Haut-Elfe d'environ 100 ans, Rogue. Espion.- Allié fidèle de Elithzia et Galvriel, espèce presque inconnue de la famille des Corvidés, les Umbraavis. Les Umbraavis vivent sur le domaine Weizenbaum et servent de réseau d'espionnage. Des fleurs violettes liées à une divinité, poussent au pied de leur arbre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Humaine noble aux grandes ambition politiques, grande duchesse de la famille Weizenbaum que servent Elithzia et Galvriel au manoir Umbraavis.- Humaine Moine, Guerrière de la Miséricorde. Son corps, béni par les divinités draconiques Tamara et Lendys, est en train de changer... Ses yeux deviennent rouges, sa langue bifide, des écailles blanches aparaissent et sa peau devient cuivrée, émanant une chaleur constante. Portée par sa foi, elle développe de puissants pouvoirs pouvant guérir ou blesser, renforçant sa peau, ses réflèxes et sa vision. Elle désire l'équilibre entre la bienveillance de Tamara et la justice implacable de Lendys.- Femme demi-elfe de 90 ans, Druidesse bannie, affinité naturelle au cercle de la flamme sauvage. Ses flammes ont sauvé son village d'une attaque de vampires mais en ont également détruit une bonne partie. Elle fut alors bannie, et une grande partie de ses pouvoirs de druide lui ont été retirés. Elle voyage seule, son obssession pour le feu, les cendres, la nature et le métal brulant, reste en elle et la dévore, tout comme son lourd passé.[/g][/i]Vael'ithandra[/g][/i] - Femme Tieffeline Ranger, Winter Walker - Au service d'un seigneur vampire pendant longtemps, elle décide de partir voyager à traver le continent et de devenir plus forte pour ramener à son maitre adoré, le sang d'un puissant dragon.- Fée couturière et ensorceleuse liée à la magie sauvage. Ecriture du lore en cours.