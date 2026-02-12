accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
,
gunotak
,
gat
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
884
visites since opening :
1883148
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Spider Man Noir / teaser
Pas de pouvoirs n'implique pas de responsabilités.
« Spider-Noir » — une série originale avec Nicolas Cage — en couleur et en authentique noir et blanc, dès le 27 mai sur Prime.
https://m.youtube.com/watch?v=TlVE-tFOS3o&pp=ygULUHJpbWUgdmlkZW8%3D
tags :
1
Like
Who likes this ?
adamjensen
posted the 02/12/2026 at 04:31 PM by
yanssou
comments (
18
)
amario
posted
the 02/12/2026 at 04:45 PM
Ça m'a l'air pas mal tout ça
xynot
posted
the 02/12/2026 at 04:45 PM
ça a l'air bien plus prometteur que les Spider-Man du MCU en terme de réal
kikoo31
posted
the 02/12/2026 at 04:48 PM
Un énième film de super héros
serve
posted
the 02/12/2026 at 04:50 PM
kikoo31
C'est pas un film mais une série merci d'être passé quand même x)
e3ologue
posted
the 02/12/2026 at 05:43 PM
Bof, dans le sens où certains trucs ont l'air très cool et d'autre très naze, à voir.
magneto860
posted
the 02/12/2026 at 05:57 PM
Spider-Noir, pas Spider-Man Noir. Parce que le Spider-Man noir c'est Miles Morales.
yanssou
posted
the 02/12/2026 at 06:00 PM
magneto860
non c'est réellement ce titre qui est un comics à la base.
link571
posted
the 02/12/2026 at 07:05 PM
J’en attendez rien et bien ce trailer me donne envie
Par contre c’est quoi cette VF de N. Cage ??
adamjensen
posted
the 02/12/2026 at 07:35 PM
Ca a l'air bien, je regarderais, mais celle là, je la sentais bien de toute façon.
C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas garder le doubleur habituel de Nicolas Cage, même si celui là je le connais et il est bon aussi, mais c'est quand même dommage.
Sinon, je le regarderais en couleur.
raykaza
posted
the 02/12/2026 at 07:46 PM
https://youtu.be/cpo8Y_fSUJY?si=iOrtw-gKzApeRpmc
/>
Version noir et blanc ici que je trouve bien meilleur
yanssou
posted
the 02/12/2026 at 07:49 PM
raykaza
c'est rajouté
adamjensen
posted
the 02/12/2026 at 07:52 PM
Ah merde, en faite je viens d'apprendre que son doubleur est mort en août 2025, c'est pour ca.
Putain, il était excellent...
bigfoot
posted
the 02/12/2026 at 07:54 PM
Link571
c’est normal que ce n’est pas sa voix vf officiel car malheureusement le comédien de doublage vf est décédé
bladagun
posted
the 02/12/2026 at 08:05 PM
Nice !
link571
posted
the 02/12/2026 at 08:22 PM
bigfoot
ah mais merde je savais pas
Bon et bien va falloir s’habituer à la nouvelle.
kakazu
posted
the 02/12/2026 at 09:42 PM
Ça a aucun rapporr avec le Ben railet des comics. Je comprends pas pourquoi ils ont tout mélangé
kujotaro
posted
the 02/12/2026 at 10:01 PM
Papapa
pimoody
posted
the 02/13/2026 at 05:19 AM
Sympa en noir et Blanc, mais faut voir ça peut être aussi très classique au final et sans grand intérêt au visionnage au-delà du concept visuel. En VF la voix de Nicolas Cage ça colle pas, dommage.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
C'est pas un film mais une série merci d'être passé quand même x)
C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas garder le doubleur habituel de Nicolas Cage, même si celui là je le connais et il est bon aussi, mais c'est quand même dommage.
Sinon, je le regarderais en couleur.
Version noir et blanc ici que je trouve bien meilleur
Putain, il était excellent...