Spider Man Noir / teaser




Pas de pouvoirs n'implique pas de responsabilités.

« Spider-Noir » — une série originale avec Nicolas Cage — en couleur et en authentique noir et blanc, dès le 27 mai sur Prime.
https://m.youtube.com/watch?v=TlVE-tFOS3o&pp=ygULUHJpbWUgdmlkZW8%3D
    posted the 02/12/2026 at 04:31 PM by yanssou
    comments (18)
    amario posted the 02/12/2026 at 04:45 PM
    Ça m'a l'air pas mal tout ça
    xynot posted the 02/12/2026 at 04:45 PM
    ça a l'air bien plus prometteur que les Spider-Man du MCU en terme de réal
    kikoo31 posted the 02/12/2026 at 04:48 PM
    Un énième film de super héros
    serve posted the 02/12/2026 at 04:50 PM
    kikoo31

    C'est pas un film mais une série merci d'être passé quand même x)
    e3ologue posted the 02/12/2026 at 05:43 PM
    Bof, dans le sens où certains trucs ont l'air très cool et d'autre très naze, à voir.
    magneto860 posted the 02/12/2026 at 05:57 PM
    Spider-Noir, pas Spider-Man Noir. Parce que le Spider-Man noir c'est Miles Morales.
    yanssou posted the 02/12/2026 at 06:00 PM
    magneto860 non c'est réellement ce titre qui est un comics à la base.
    link571 posted the 02/12/2026 at 07:05 PM
    J’en attendez rien et bien ce trailer me donne envie Par contre c’est quoi cette VF de N. Cage ??
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 07:35 PM
    Ca a l'air bien, je regarderais, mais celle là, je la sentais bien de toute façon.
    C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas garder le doubleur habituel de Nicolas Cage, même si celui là je le connais et il est bon aussi, mais c'est quand même dommage.
    Sinon, je le regarderais en couleur.
    raykaza posted the 02/12/2026 at 07:46 PM
    https://youtu.be/cpo8Y_fSUJY?si=iOrtw-gKzApeRpmc />
    Version noir et blanc ici que je trouve bien meilleur
    yanssou posted the 02/12/2026 at 07:49 PM
    raykaza c'est rajouté
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 07:52 PM
    Ah merde, en faite je viens d'apprendre que son doubleur est mort en août 2025, c'est pour ca.
    Putain, il était excellent...
    bigfoot posted the 02/12/2026 at 07:54 PM
    Link571 c’est normal que ce n’est pas sa voix vf officiel car malheureusement le comédien de doublage vf est décédé
    bladagun posted the 02/12/2026 at 08:05 PM
    Nice !
    link571 posted the 02/12/2026 at 08:22 PM
    bigfoot ah mais merde je savais pas Bon et bien va falloir s’habituer à la nouvelle.
    kakazu posted the 02/12/2026 at 09:42 PM
    Ça a aucun rapporr avec le Ben railet des comics. Je comprends pas pourquoi ils ont tout mélangé
    kujotaro posted the 02/12/2026 at 10:01 PM
    Papapa
    pimoody posted the 02/13/2026 at 05:19 AM
    Sympa en noir et Blanc, mais faut voir ça peut être aussi très classique au final et sans grand intérêt au visionnage au-delà du concept visuel. En VF la voix de Nicolas Cage ça colle pas, dommage.
