Bonjour à tous, nouveau top en vrac et avant la sortie de Resident Evil Requiem, je voulais revenir sur le 8 et vous livrez 10 secrets ou anecdotes que vous ignorez peut être sur le jeu, sur ce, c'est parti !- RE Village se déroule dans une zone fictive de l'Europe mais clairement inspiré de la Roumanie car la monnaie du jeu, le iel est une vraie monnaie roumaine. De plus, certains noms sont des traductions roumaine notamment le Varcolac qui veut dire "loups-garous" en roumain.De plus, l'architecture des lieux, des maisons et tout ce qui touche au mythe sorcière et autre loups-garous sont des thèmes classiques de l'Europe de l'Est.9)- Dans le jeu, votre principale menace sera les lycans, ou loups-garous. Cependant, ils ne viennent pas d'un virus ou autre anomalie magique mais du Mégamycète, un champignon parasite géant découvert par Mère Miranda il ya fort longtemps. Capable de modifier l'ADN et la "structure" du corps humain.Les habitants exposés aux Mégamycète deviendrons des lycans, des hybrides entre homme et loup. Les modifications entraîneront une force surhumaine, des comportements animaux et une absence de langage hors grognement. Les lycans retiennent aussi les rares survivants pour les empêcher de fuir, comme on peut le voir au début.- Le Duc est un marchand itinérant qui fournit au joueur armes, muntion, recette et des informations sur la région et notamment sur les seigneurs que Ethan devra affronter. Il se déplace librement dans des zones dangereuse et aucun ennemi ne semble l'attaquer... Malheureusement, tout comme le marchand de RE4 on en sait pas plus sur lui, si ce n'est qu'il semble connaître Ethan, et qu'il voue un respect malgré tout au Seigneur du Village notamment Dimitrescu et Heisenberg.Il semble également hors de l'influence de Miranda tout comme celui de RE4 par rapport au parasite Plagas. Décidément ces marchands, un vrai mystère... A la différence malgré tout de celui de RE4, le marchand de RE8 semble plus faire office de guide au joueur car il oriente sur la marche à suivre, alors que celui de RE4 n'est juste là pour vendre.Le Duc pourrait être en quelque sorte le "5 ème Seigneur" mais ranger du côté neutre ?- Moreau est l'un des 4 seigneurs de Miranda qui règne sur une partie du Village. Il occupe la zone marécageuse de la zone. C'est sans doute le seigneur le plus tragique de tout le jeu car il est méprisé et brisé. Contrairement aux autre, Miranda considère Moreau comme un échec alors que ce dernier recherche sans arrêt son approbation, on peut l'entendre plusieurs fois dans le jeu dire "Mère Miranda va être fière de moi" ou encore "Pardon Maman" Moreau fait pitié pour résumer.Son apparence est repoussante au possible, et c'est aussi en parti pour ça que Miranda ne "l'aime pas" et le considere faible, pour elle c'est un échec. Son corps n'a pas réagit comme elle le voulait au Mégamycète et il est devenu cette créature mi homme mi poisson dégoûtant.Sa forme de poisson n'est pas un hasard, il est isolé du reste des seigneurs, vie dans un endroit pas classieux du tout, dans une eau croupie eoù des grottes sales. Il vit dans l'isolement, les profondeurs, comme si Miranda en avait honte. Il est difforme, gluant et instable et semble souffrir de trouble mentaux important. Dans l'eau, il est dangereux alors que hors, il est vulnérable, comme si se cacher était son seul échappatoire.Sa mort également est différente, pas stylé, pas glorieuse, mais pitoyable. Quand il meurt il dit : "je voulais juste être utile" ou un truc du genre. C'est l'une des rares fois où un boss de Resident Evil m'a fait pitié xD Moreau pourrait représenter le rejet, l'échec voire la dépendance affective, symbole d'un enfant qui souffre d'une mère qui ne l'aime tout simplement pas. Il est pas devenu méchant par choix mais par abandon ?- La Maison Beneviento est sûrement un des passages les plus marquants et flippant du jeu, voire de tous les RE confondu. Elle tire son nom de Donna Beneviento, un des 4 seigneurs de Mère Miranda. Elle vie recluse dans la Maison et ne combat pas directement, son arme principale ? La peur ! Contrairement aux apparences c'est une des Seigneures les plus dangereuses car elle provoque des visions, distorsion du temps et des pertes de repère considérable à Ethan quand il entre dans la maison, ainsi que des souvenirs dramatique.Donna a une poupée Angie qui est comme une extension d'elle, et qui parle car Donna est apparemment muette. Le monstrueux bébé qu'on peut voir dans la maison n'est pas réel, c'est une hallucination qui lié la parentalité, la perte d'un enfant et la peur de l'abandon, qui fait directement le lien à Rose. Donna se sert de ça pour traumatiser et hanté Ethan quitte à le rendre fou. Elle se sert des propres peur de Ethan.Sa maison est en quelque sorte son esprit torturé dans lequel Donna prend un malin plaisir à le désorienté et le tourmenté. La mort de Donna est d'ailleurs "muette" inexistante comme si rien ne c'était réellement passé.- Alcina Dimitrescu est l'une des 4 seigneurs et la plus puissante de tous les seigneurs même si c'est elle qu'on affronte en premier. Elle vie dans son immense château avec ses 3 filles. Contrairement à Moreau, elle est classe, raffinée et "belle" mais dissimule très bien son identité car en vérité c'est un horrible monstre dans sa forme finale. Son pouvoir c'est le sang, qui la régénère et lui donne de la force, du haut de ses 2m 90 (oui une grande perche ta bien lus)Elle n'est pas un "vampire" au sens traditionnelle du terme bien qu'elle y fait fortement pensé mais plutôt une mutante dépendante du sang. Dans ses sous-sols elle kidnappe des gens pour les torturer et leur prélever leur sang. La plupart meurt ou deviennent des Revenants, les créatures à capuche qu'on peut voir. Elle semblait réserver le même sort à Ethan bien qu'elle ait dit que son sang soit spécial mais ce dernier réussit à s'échapper.Ses 3 filles sont Bella, Cassandra et Daniela qui ont été créés à partir de cadavre et de parasite Mégamycète. Contrairement à Alcina, elles sont très sensible au froid et à l'air exterieur et peuvent en mourir. Même si elles appellent Alcina "Mère" ce sont des créations, pas des enfants biologique. Alcina se dit être la chouchoute de Miranda bien que ce ne soit jamais confirmé dans le jeu.Même si à la fin, et à mesure que Ethan tue ses filles, elle pète un plomb et dit "au diable Miranda, je vais le tuer ici et maintenant" preuve donc que Miranda au final s'en fout d'elle. Alcina déteste Ethan déjà parce qu'il tue ses filles mais aussi il ne l'a craint pas comme il le devrait ce qui la rend folle, elle ne supporte pas qu'on lui résiste. A la fin, sa mutation bestiale lui fait perdre sa classe et sa dignité, passage de la Noblesse à la Monstruosité.- C'est le 4 ème seigneur, l'un des plus charismatique et le plus dangereux même si exæquo avec Dimitrescu, en tout cas sa principale rivale. Il règne sur la zone de l'usine et à comme pouvoir la manipulation du métal (électromagnétisme) et s'en sert pour créer ses horribles expériences mi homme mi machine qu'on voit dans son usine.Contrairement aux autres, Karl Heisenberg veut briser le système et c'est le seul qui veut détruire Miranda, comprenant sa supercherie depuis bien longtemps. Même si elles attaquent Ethan, ses armes étaient destinés avant tout à se rebeller contre Miranda et la détruire, il opérait en secret dans son usine sans qu'elle le sache. Il voulait se servir de Ethan pour parvenir à ses fins, voyant en lui un potentiel loin d'être négligeable. En revanche, il veut pas "sauver le monde" ou simplement s'échapper mais veut prendre la place de Miranda, chose qu'à compris Ethan assez rapidement. Voyant qui au final, ce dernier s'oppose à lui, Karl finira par vouloir le tuer lui aussi. Leur 2 visions deviennent alors incompatible.Heisenberg incarne quelque part la rébellion, le rage contre l'autorité mais échoue. C'est pas un héros mais au départ, il ne faisait pas de Ethan son ennemi contrairement aux autres.3)- Rosemary Winters, fille de Mia et Ethan Winters est l'élément central du plan de Mère Miranda. Elle est d'après le lore l'être le plus puissant jamais créé dans la saga Resident Evil, et pourtant elle apparaît au début comme un bébé tout à fait normal.Rose est unique car Ethan est déjà mort avant de l'avoir vu naître, sa mère ayant également été exposé au Mutamycète dans RE7, Rose est donc née entièrement intégrée au Mégamycète mais n'en est pas infectée, ça ne lui a rien fait.Miranda veut ressusciter sa fille Eva en se servant de Rose qui pour elle est un organisme parfait et vierge de toute conscience, n'étant encore qu'un bébé. Ses pouvoirs grâce au Mégamycète lui permettent déjà bébé de survivre en ayant le corps séparés en flacon, et déclencher des réactions incontrôlable.Dans le DLC Les Ombres de Rose elle contrôle d'elle même le Mégamycète, et résiste au manipulation mentale c'est pour vous dire à quel point elle est cheatée. En revanche, Rose en souffre de son état et voudrait être considérée comme une adolescente normale, et souhaite dans le DLC ne plus avoir de pouvoir et redevenir une personne ordinaire. Elle est également surveillée par des agents car considérée comme potentiellement dangereuse, même si elle dit qu'elle n'est pas un monstre.Rose pourrait représenter le rejet de la société, le choix entre son humanité et sa puissance.2)- A la fin du jeu, Ethan voit Eveline mais en réalité elle meurt dans RE7 à la fin. Mais sa conscience a survécu, elle est quelque part "stockée" dans le Mégamycète. En fait, quand elle meurt, son corps disparaît mais son esprit est comme absorbée, conservée dans le Mégamycète, tout comme Ethan qui au final est mort lui aussi. Elle révélera la vérité à Ethan comme quoi il est mort lui aussi depuis le début. Elle apparaît aussi dans le DLC avec Rose ou elle se moque d'elle, la rabaissant, la critiquant mais au final, elle est jalouse de Rose et l'envie profondément.Rose est en quelque sorte ce que Eveline aurait voulut être, aimée, avoir une famille, stable. Eveline est quelque part l'enfant rejetée, abandonnée de tous alors que Rose est l'enfant voulu, désirée. C'est triste en vrai quand tu analyse bien. Comme si sa mémoire avait disparure et qu'elle voulait qu'on continue à parler d'elle, à se sentir exister. Elle n'est en réalité plus qu'un fantôme inexistant et oublié.- Ethan est le mari de Mia Winters et père de Rosemary. C'est un civil ordinaire qui plongera dans l'horreur de la Louisianne alors qu'il reçoit un appel vidéo de sa femme censée avoir disparue et présumée morte depuis 3 ans. Dans la Maison Baker Ethan se fait tuer en réalité par Jack dès le début du jeu par un énorme coup de poing après avoir été infecté par le mutamycète par sa femme Mia.Il "survie" malgré tout mais son corps est maintenant imprégné par la moisissure. C'est d'ailleurs pour cela qu'il arrive à se rafistoler les membres aussi facilement comme son bras, ou sa jambe. A la fin de RE7, Ehtan détruit Eveline mais son corps est déjà affaibli par le mutamycète. On peut dire qu'il meurt en tant qu'humain normal mais son esprit reste intact.Ethan n'est en fait plus humain, il est devenue un hôte du Mégamycète mais c'est invisible au yeux des autres personnages, Ethan lui même ne sait pas qu'il est mort à ce moment là. Ses capacités viennent de là notamment sa régénération rapide et sa surprenante résistance au coups des ennemis.On ne peut pas le "tuer" facilement ce qui explique qu'un type lambda peut faire face aux plus puissant des seigneurs dans RE8. Alcina détecte peut être le truc en disant que son sang n'est pas normal quand elle y goûte.A la fin de RE8, Ethan comprend qu'il peut pas protéger Rose éternellement sans détruire le Mégamycète qui de toute façon finira par détruire son corps. Il se sacrifie donc pour détruire définitivement le Mégamycète et sauver sa fille. Sa mort "définitive" intervient ici bien que son esprit demeurera lors du DLC.L'acharnement dont il a fait preuve pour sauver sa fille force le respect, ce personnage à beaucoup été critiquer je trouve mais en vérité c'est quand même un putain de héros ce Ethan...J'espère que ce top vous aura plu, à bientôt ! Évidemment, j'ai pas parler de tout notamment du rôle de Chris dans cette histoire mais je vous ai quand même raconter pas mal de choses x)