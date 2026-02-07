Comme pour Final Fantasy VII Remake lors de sa sortie sur Switch 2, Final Fantasy VII Rebirth bénéficiera lui aussi d'un (gros) coup de pouce pour les joueurs.Les bonus seront disponibles de base sur la version Switch 2 et Xbox, tandis que sur PS5 et PC une mise à jour sera déployer le même jour(donc le 3 juin 2026).Enfin, comme pour Final Fantasy VII Remake, il y a de forte chance que l'utilisation de la plupart des bonus ne bloquent pas l'acquisition des Trophées / Succès.Au programme nous avons :-HP toujours au maximum-MP toujours au maximum-Jauge Limites/Transcendance toujours au max-Jauge de Synergie toujours au max-Dégâts maximum dans les mini-jeux-Augmentation des matériaux collectés-Materia au Niveau maximum-Expérience x 2 / Gain AP x3-Dégâts toujours à 9999En bref de quoi transformer le jeu en véritable balade de santé