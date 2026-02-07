Comme pour Final Fantasy VII Remake lors de sa sortie sur Switch 2, Final Fantasy VII Rebirth bénéficiera lui aussi d'un (gros) coup de pouce pour les joueurs.
Les bonus seront disponibles de base sur la version Switch 2 et Xbox, tandis que sur PS5 et PC une mise à jour sera déployer le même jour(donc le 3 juin 2026).
Enfin, comme pour Final Fantasy VII Remake, il y a de forte chance que l'utilisation de la plupart des bonus ne bloquent pas l'acquisition des Trophées / Succès.
Au programme nous avons :
-HP toujours au maximum
-MP toujours au maximum
-Jauge Limites/Transcendance toujours au max
-Jauge de Synergie toujours au max
-Dégâts maximum dans les mini-jeux
-Augmentation des matériaux collectés
-Materia au Niveau maximum
-Expérience x 2 / Gain AP x3
-Dégâts toujours à 9999
En bref de quoi transformer le jeu en véritable balade de santé
Dans FF7, quand j'était gosse, il y avait une zone dans la map pour XP facile, je mettait du scotch sur certains endroit de la manette et le persso tournait en rond comme un con et battait automatiquement les ennemis. A mon retour d'école a 4h30, le persso avait monté de au moins 7 niveau
Frenchement ces boost/cheats sont une très bonne chose ça manquait depuis l'époque PS2. Même TLOU2 et un peu Doom DA propose une accessibilité similaire. Pour ceux de mon âge qui ont une routine similaire avec le taff et les gosses, cette facilité est la bienvenue sinon persso je ferais même pas 10 jeux a l'année. Sans compté pour le coté fun et ceux qui veulent joué sans prise de tête comme si on regardait un film.
Aprés chacun est libre de les utilisés ou non, si certains arrivent a joué en prenant leurs temps comme quand on était ados, temps mieux.
romgamer6859 Si les cheat sont activée, je crois que les succès/trophée seront auto-désactivé, sinon c'est trop facile. A l'image d'activé les cheat sur RDR qui désactive la sauvegarde.
Bien sur, et demain faudra pas se plaindre si ton FF18 ou FF19 a de la peinture jaune partout, du backseat des PNJ constamment avec 0 difficulté niveau gameplay parce que niveau vente les éditeurs touchent la masse. "L'accessibilité pour tous" à bon dos...
Mais tellement
D'ailleurs t'avais pas une manette avec des fonctions turbo ou programmable ? ideal pour jouer sans être là je me souviens avoir fait ça sur PS1 sur dragon ball Z et sur Dreamcast le Sonic adventure avec le jeu de chao
Je trouve ça même sympa d'offrir des bonus de confort après quelques années si on veux refaire le jeu de façon ultra souple
Profiter de ce genre de boost après sortie, c’est génial. On peut profiter à nouveau de l’aventure sans se prendre la tete. Je pense que je vais surement refaire les 2 premiers avant la sortie du 3 (j’avais dejà refais le 1 en hard avant le 2).
Sinon c'est pas encore day one.
Si un jour c'est le cas on en rediscutera
À 43 ans, j’ai un boulot qui me prend du temps même à la maison, 3 enfants et une vie de famille. Je n’ai plus le temps de passer 300 heures sur un Oblivion comme je pouvais le faire avant.
J’apprécie ce genre d’options qui me permettent de découvrir l’histoire d’un jeu comme je pourrais le faire avec un livre ou un film, sans une difficulté excessive qui me forcerait à prendre beaucoup de temps pour faire de l’xp ou rejouer plusieurs fois un passage où j’ai perdu. C’est ce genre de chose qui me permet encore de pouvoir faire des jeux.
Après chacun est libre d’utiliser ou pas. Par exemple sur FF7, dans la liste proposée, je me vois bien activer xp x2 et AP x3. Pour le reste, je veux me garder un peu de challenge quand même. Mais si qqn veut tout activer, je ne vois pas ce que ça change pour moi, libre à lui/elle.
J’ai fait clair obscur en mode facile et ça m’a permis de faire l’histoire principale + quelques annexes en 35h, c’est le top.
Et après tous les gens qui viennent parler de trophées… lâchez ça sérieux, ça vous bloque dans un cadre imposé et au final il n’y a que vous qui vous sentez plus je ne sais pas quoi parce que votre jeu est platiné.
Les autres s’en foutent de ça. Si vous voulez performer, faites le dans une activité physique ou non seulement vous pourrez vous sentir fort, mais en plus ça aura un vrai impact en vous maintenant en bonne santé
Sur ce bisous, je vais commencer rebirth sur PS5 en facile, il m’attend dans mon classeur depuis sa sortie
Temps qu'on a le choix, faut arrêter de se plaindre pour rien.
Moi aussi, qu'il mette un système de vérification comme sur Twitter, j'ai rien à me reprocher moi . Parles pour d'autres. Bien sur que ça a du sens, on assiste là a une tendance qui nivèle le tout par le bas, de l'écriture au assets au gameplay, que ce soit censure, AI ou soit disante accessibilité. "On a le choix" non tu n'as pas réellement le choix parce que c'est la masse de joueurs qui choisira demain pour toi.
On a qu'en même des journalistes spé JV qui parce qu'ils jouent à des jeux +18 comme RDR2 "à la maison" veulent en mode censuré aux jeux vidéo pour éviter que leur enfants soient choqués/influencés. Et vous vous dites amen "on a le choix de jouer comme on veut", alors qu'en réalité faudrait peut être dire à ces personnes d'arrêter de jouer à ces heures .
Oui je suis désolé de dire que si vous trouvez un jeu vidéo difficile ou chronophage, passez à autre chose de plus intéressant à faire. Faire FF7R en faisant one-shotant les mob pour "suivre l'histoire", ça n'est pas fun. C'est un jeu vidéo avec un minimum d'ambition, ça n'est pas un film interactif. Tout ça encourage la netflixation du jeu vidéo, jetter un jeu vidéo et passer au suivant, c'est navrant.
La culture, ça n'est pas fait pour tout le monde et faut un jour l'accepter.
Je ne saurais dire si ça aurait été la même chose avec un mode facile rajouté entre-temps via MAJ.
Quand c'est une option par défaut dans le jeu, je n'ai à dire, c'est prévu par les développeurs. Square Enix a déjà fait des jeux avec un mode casual/histoire dans ces jeux récent. Mais quand cela est rajouté après avec une réédition du jeu sur d'autres plateformes, là il faut se poser des questions sur la démarche, parce que ça n'est pas anodin. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est de l'opportunisme ni plus ni moins. Plus gens = plus de fric, surtout quand tu dois vendre une Part 3 après.
N'empêche, quand dans un cas on a des gacha mobile plus complexe niveau meta et pourtant très populaire, alors que dans d'autres cas ça fait tout pour que leur jeux soient le plus accessible possible, alors que ces 2 cas visent pourtant "le plus de joueurs possible", ça en dit long sur la stratégie des "autres". On ne va pas me faire croire que c'est plus difficile Final Fantasy 7 Rebirth que FF7 Ever Crisis sur mobile qui a pourtant plein de barrières niveau jouabilité qu'un jeu console n'aurait pas. Et pourtant, on en est là à dire merci Square Enix de me sauver 50h de playthrough ...
Alors les éditeurs asiatiques tiennent majoritairement le coups, mais coté occident le jeu vidéo se meurt niveau identité, surtout à cause de la popularité de Fortnite et des problèmes sociaux dans l'actualité.
51love aaah les manettes turbo j'en avais surtout sur SNES mais la seul fois ou je me souviens quand ça m'a VRAIMENT servie: MGS1 sur PS1, la scène de torture, ce n'est que grâce ça j'ai obtenu la "bonne" fin^^
akinen Surtout que combien de jeux on a joué et a la fin on a eu un avis mitigé ou déçue, au moins les cheats peuvent raccourcir la durée. Moi et mon frangin on c'est retenu jusqu'à maintenant de joué la saga remake tellement FF7 est cher à nos cœurs. On n'a pas envie de resté sur notre fin aprés avoir fini un opus, on attend la trilogie complète. Persso dés que la date de la partie 3 sera révéler, je commence directe le remake
jowy14 "À 43 ans, j’ai un boulot qui me prend du temps même à la maison, 3 enfants et une vie de famille. Je n’ai plus le temps de passer 300 heures sur un Oblivion comme je pouvais le faire avant."
BIENVENUE AU CLUB Moi rien qu'a mon 1er gosse j'avais déjà commencé a utilisé les trainers. Mais t'imagine si a notre époque les trophées/succès auraient existés ? On aurait été les Rois Platinium ...mais bon^^
Il m’a fallu un temps d’adaptation pour retrouver un rythme, ça a été dur pour moi qui jouait beaucoup. Mais je ne m’imaginais pas passer tout mon temps sur la console avec des enfants. Moi qui aimait terminer mes jeux à 100%, j’ai dû faire un petit deuil. Fini les trophées platine.
Alors moi j’apprécie ces possibilités de pouvoir faire des jeux un peu long plus vite grâce à des petites aides.
Certains veulent jouer pour profiter de l'histoire, du voyage et un peu du gameplay sans buter sur une difficulté ou un impératif du scénario (les jeu de cartes sur le bateau m'ont vraiment gonflé)
Je ne l'ai pas finis car les combats me saoule, alors oui c'est le principe de changer d perso souvent qui veut ça mais moi j'aime pas et je préfère que les alliés aient une vraie IA et soient autonomes
Donc avec ce genre d'aide je le ferais peu être