On voit passer de plus en plus deces dernières années : résolution plus élevée, textures affinées, framerate stabilisé… parfois utiles, parfois dispensables.Mais un, lui, va beaucoup plus loin : refonte du gameplay, modernisation des mécaniques, narration retravaillée, mise en scène repensée, tout en respectant l’ADN de l’œuvre originale.Du coup, la question se pose :Quelques exemples pour lancer le débat :: une atmosphère toujours unique, mais un gameplay et une caméra qui ont clairement vieilli. Un remake à la RE2 pourrait faire des merveilles.: l’infiltration, la narration et la mise en scène sont cultes, mais l’ensemble gagnerait énormément avec des contrôles et une IA modernes.: survival horror, dinosaures, tension… le potentiel est énorme si Capcom s’en donne les moyens.: univers, scénario et personnages exceptionnels, mais techniquement et mécaniquement datés.: un mélange RPG/action unique, qui pourrait retrouver une vraie identité aujourd’hui.À l’inverse, certains jeux sont très bien tels quels et n’ont sans doute pas besoin d’être « refaits », juste préservés.