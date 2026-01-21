On voit passer de plus en plus de remasters
ces dernières années : résolution plus élevée, textures affinées, framerate stabilisé… parfois utiles, parfois dispensables.
Mais un vrai remake
, lui, va beaucoup plus loin : refonte du gameplay, modernisation des mécaniques, narration retravaillée, mise en scène repensée, tout en respectant l’ADN de l’œuvre originale.
Du coup, la question se pose :
Quel jeu mérite aujourd’hui un vrai remake, et pas juste un lifting technique ?
Quelques exemples pour lancer le débat :
Silent Hill (1)
: une atmosphère toujours unique, mais un gameplay et une caméra qui ont clairement vieilli. Un remake à la RE2 pourrait faire des merveilles.
Metal Gear Solid
: l’infiltration, la narration et la mise en scène sont cultes, mais l’ensemble gagnerait énormément avec des contrôles et une IA modernes.
Dino Crisis
: survival horror, dinosaures, tension… le potentiel est énorme si Capcom s’en donne les moyens.
Legacy of Kain: Soul Reaver
: univers, scénario et personnages exceptionnels, mais techniquement et mécaniquement datés.
Parasite Eve
: un mélange RPG/action unique, qui pourrait retrouver une vraie identité aujourd’hui.
À l’inverse, certains jeux sont très bien tels quels et n’ont sans doute pas besoin d’être « refaits », juste préservés.
Xenogears, pour enfin avoir la vision complète du jeu
Parasite Eve 2
Splinter Cell 1, 3, 4 (V2)
Syphon Filter 2
God Hand
Grandia 1
Shin Megami Tensei 3 : Nocturne
Persona 1
Dead Rising 1
Jade Empire
Kane & Lynch 1
God Of War 1, 2, 3
Fear Effect 1
Dino Crisis 1
Freedom Fighters
Asura's Wrath
Catherine
Devil May Cry 3
Deus Ex 1
Et bien d'autres...
Sinon FF VI !
majora mask
Sly
Jak and daxter
Mgs 1
Kingdom hearts 1
Parasite eve
Dino crisis
Fear effect les 2 premiers
Jade empire
Banjo kazooie et son frere Banjo Tooie
Star wars Kotor
En moins important je dirais Majora's Mask, ICO, FF 6/9/10 et Grandia
Metal Gear Solid, on a tendance a l'oublier mais il a eu son remake Gamecube Twin Snakes.
En vrai, mon choix va clairement vers la série Legacy of Kain. Scénaristiquement, c’était complètement fou, avec une narration mature, des personnages marquants et un lore dense qui n’a jamais été totalement exploité. Revoir Nosgoth avec les technologies actuelles, une vraie direction artistique et un traitement sérieux serait incroyable. J’avais un peu d’espoir quand ils ont sondé la communauté sur un éventuel remake, puis plus rien.
A priori, ce n’est pas à l’ordre du jour, peut-être plus tard. Et pourtant, des jeux de vampires sombres, médiévaux et bien écrits, il n’y en a quasiment pas aujourd’hui, alors qu’il y a un vrai potentiel. Un vrai remake dans l’esprit d’un Resident Evil 2 serait totalement légitime.
Sinon,LE rêve absolu reste la série des Chrono, pas pour un simple remake mais pour une vraie suite, avec une Dream Team à l’ancienne, un projet événement capable de remettre une claque au genre.
Honnêtement, ça fait trois ou quatre ans que je n’ai plus vraiment de jeu que j’attends, à part peut-être une extension de The Witcher 3
Aujourd’hui, j’ai surtout l’impression que plein de licences cultes attendent juste qu’on ose vraiment les faire renaître.
Mais parasite eve 1 tout en gardant le système original du jeu.
Déjà beaucoup de jeux de l'air PS1 j'en rêve.
Dino Crisis que tu as cité
Parasite Eve 1 et 2 Également
Silent Hill 1 (mais c'est en cours YEEEEEes)
Heart Of Darkness ( sûrement impossible aujourd'hui)
Herc's Adventure
Soul Reaver
Final Fantasy 8 et 9
Driver 1 et 2
Digimon World
Medievil 2
Tomb Raider (mais c'est en cours YEEES)
Ensuite sur Ps2
La trilogie Prince of Persia (j'ai la haine de l'annulation)
La trilogie Gow
La trilogie Splinter Cell
La trilogie Devil May Cry
Def Jam Fight For New York
Matrix Path Of Neo
True Crime New York City ( cette pépite)
Champions Of Norrath
La trilogie Sly
La trilogie Jak
La trilogie Ratchet (même si on a déjà eu le premier qui a été remake et qui est excellent).
Hitman Blood Money.
J'en oublie des tonnes mais c'est déjà un rêve éveillé de penser à tout ça...
Dino Crisis
MGS 1
Zelda Ocarina of Time
The Suffering
Omikron the nomad soul
Blood omen Legacy of kain
Grandia 1
Spawn (version snes)
MGS
Tenchu
Parasite Eve
FF8
Jade Cocoon
Morrowind
Daggerfall
Ronin Blade
Bushido Blade
The Legend of Dragoon
Grandia
Alundra
Vagrant Story
Kengo
- Metal Gear Solid 1 (trop marquant pour rester aussi limité et pour se contenter de Twin Snakes même si il a ses qualités)
- Skies of Arcadia (l'original est un peu trop mou et son monde peut être grandement sublimé par un remake)
- Super Metroid (maniabilité devenue un peu rigide comparée a Fusion et Zero Mission etc)
- Zelda Ocarina of Time (la version 3DS aurait pu suffire, mais elle est souvent moins bien que l'originale artistiquement, un remake pourrait aussi rendre l'univers et les événements plus impactants et plus riches)
Les « vieux » Metroid et Zelda
Mais sinon oui niveau liste au dessus y a forcement Dino Crisis et Parasite Eve qui viennent en tete.
Syphon Filter aussi eventuellement pour un flagship TPS chez Sony.
Kung Fu Chaos (même si une suite serait mieux)
Brute Force (le Gears of War de la première XBOX)
Circus Maximus
Et ça c'est parce que j'espérais que Microsoft serait pas complètement con en abandonnant pas Kinect 2, mais Steel Batallion Heavy Armor sur 360 avec la précision du Kinect 2 et de meilleurs visuels, aurait été excellent. Toujours triste et insensé d'avoir supprimé Kinect de l'équation alors qu'ils suffisaient de foutre tous les jeux Kinect dans le Game Pass pour donner de l'importance au gadget.
- Parasite Eve, je n'ai jamais joué à la licence, j'ai voulu mais malheureusement je n'arrive plus à jouer aux "vieux" jeux, donc j'aimerai vraiment découvrir cette licence, j'en ai entendu que du bien.
- Final Fantasy VIII, avec un gameplay remanié
- Heavenly Sword, c'est mon jeu de coeur et pour une raison qui m'échappe totalement j'y suis fortement attachée, je me souviens avoir trouvé le jeu absolument splendide pour l'époque et que de mieux que revoir Nariko et Kai avec des graphismes encore plus jolis ?
- La trilogie Shadow Hearts, qui mérite d'être plus reconnue
- Drakengard, j'ai toujours adoré Nier, et j'ai voulu me plonger encore plus dans son univers, mais malheureusement, ça fait comme Parasite Eve, le premier jeu est trop vieux et j'arrive pas à me faire à la maniabilité.
- Dirge of Cerberus, le jeu avait ses défauts mais j'aimerai que Square Enix fasse un remake de ce jeu en changeant ses défauts justement, l'histoire de Vincent est très intéressante et ça approfondit le lore de FFVII
- Pandora's Tower / The Last Story, je les mets ensemble car je prie à chaque Nintendo Direct qu'un remake (ou même un remaster ou simple portage, je m'en fous) soit annoncé.... J'aimerai que ces deux jeux aient droit au même traitement que Xenoblade Chronicles...
- Project Zero 1 et 3, les seuls qui n'ont pas eu droit à leur "sortie HD" (et auxquels je n'ai pas joué)
- Les deux Resident Evil Outbreak, surtout que ce serait une bonne idée pour Capcom d'en faire des remake, puisque Grace est la fille de l'un des personnages du premier opus.
En vrai y'en a plein d'autres mais ce sont mes principaux...