profile
julie54
0
Like
Likers
julie54
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 25
visites since opening : 65273
julie54 > blog
Quel jeu mérite selon vous un vrai remake (pas un remaster) ?
On voit passer de plus en plus de remasters ces dernières années : résolution plus élevée, textures affinées, framerate stabilisé… parfois utiles, parfois dispensables.

Mais un vrai remake, lui, va beaucoup plus loin : refonte du gameplay, modernisation des mécaniques, narration retravaillée, mise en scène repensée, tout en respectant l’ADN de l’œuvre originale.

Du coup, la question se pose :

Quel jeu mérite aujourd’hui un vrai remake, et pas juste un lifting technique ?

Quelques exemples pour lancer le débat :

Silent Hill (1) : une atmosphère toujours unique, mais un gameplay et une caméra qui ont clairement vieilli. Un remake à la RE2 pourrait faire des merveilles.

Metal Gear Solid : l’infiltration, la narration et la mise en scène sont cultes, mais l’ensemble gagnerait énormément avec des contrôles et une IA modernes.

Dino Crisis : survival horror, dinosaures, tension… le potentiel est énorme si Capcom s’en donne les moyens.

Legacy of Kain: Soul Reaver : univers, scénario et personnages exceptionnels, mais techniquement et mécaniquement datés.

Parasite Eve : un mélange RPG/action unique, qui pourrait retrouver une vraie identité aujourd’hui.

À l’inverse, certains jeux sont très bien tels quels et n’ont sans doute pas besoin d’être « refaits », juste préservés.

    tags : jeux vidéo remake retro débat nostalgie remaster industrie du jeu vidéo classiques
    1
    Like
    Who likes this ?
    momotaros
    posted the 01/21/2026 at 06:02 PM by julie54
    comments (44)
    patrickleclairvoyant posted the 01/21/2026 at 06:04 PM
    ICO
    forte posted the 01/21/2026 at 06:07 PM
    Parasite Eve oui. Clairement. Des années que j'en rêve.
    dokidokii posted the 01/21/2026 at 06:07 PM
    Zelda Ocarina of Time
    bladagun posted the 01/21/2026 at 06:13 PM
    Devil may cry 1, FFX pour avoir de vrai beau match de blitzball
    noishe posted the 01/21/2026 at 06:17 PM
    Vagrant Story, avec une meilleure caméra, meilleure gestion de la map, des combats un peu remaniés mais gardant le même esprit (peut être inspi FFVII Remake/Rebirth pour rendre ça plus dynamique sans changer la mécanique de viser différentes parties de l'ennemi)

    Xenogears, pour enfin avoir la vision complète du jeu
    balf posted the 01/21/2026 at 06:17 PM
    Final Fantasy XII, et Vagrant Story
    adamjensen posted the 01/21/2026 at 06:25 PM
    Final fantasy 8
    Parasite Eve 2
    Splinter Cell 1, 3, 4 (V2)
    Syphon Filter 2
    God Hand
    Grandia 1
    Shin Megami Tensei 3 : Nocturne
    Persona 1
    Dead Rising 1
    Jade Empire
    Kane & Lynch 1
    God Of War 1, 2, 3
    Fear Effect 1
    Dino Crisis 1
    Freedom Fighters
    Asura's Wrath
    Catherine
    Devil May Cry 3
    Deus Ex 1

    Et bien d'autres...
    pcverso posted the 01/21/2026 at 06:33 PM
    Desert strike , def jam fight for ny ,bataille pour la terre du milieu ,driver
    terminagore posted the 01/21/2026 at 06:34 PM
    Comme ça je dirais FF XII. Histoire d'avoir la version finie et la vision définitive du réal.
    angelsduck posted the 01/21/2026 at 06:36 PM
    Vagrant Story
    shambala93 posted the 01/21/2026 at 06:38 PM
    Elle demande « quel jeu? » certains arrivent avec plus du pluriel

    Sinon FF VI !
    biboufett posted the 01/21/2026 at 06:39 PM
    Ocarina of time
    majora mask
    Sly
    Jak and daxter
    Mgs 1
    Kingdom hearts 1
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 06:39 PM
    Zelda Ocarina of Time et son frere Majora Mask
    Parasite eve
    Dino crisis
    Fear effect les 2 premiers
    Jade empire
    Banjo kazooie et son frere Banjo Tooie
    Star wars Kotor
    gaeon posted the 01/21/2026 at 06:45 PM
    Ocarina of time, Final Fantasy 8 et Eternal Darkness

    En moins important je dirais Majora's Mask, ICO, FF 6/9/10 et Grandia

    Metal Gear Solid, on a tendance a l'oublier mais il a eu son remake Gamecube Twin Snakes.
    gat posted the 01/21/2026 at 06:49 PM
    Haze
    pademoniumcinematics posted the 01/21/2026 at 07:13 PM
    Franchement, si on me demande quel jeu mérite un vrai remake, je pense d’abord à Chasse Express de THQ. Oui, Chasse Express. Définitivement culte. Bon, je plaisante.


    En vrai, mon choix va clairement vers la série Legacy of Kain. Scénaristiquement, c’était complètement fou, avec une narration mature, des personnages marquants et un lore dense qui n’a jamais été totalement exploité. Revoir Nosgoth avec les technologies actuelles, une vraie direction artistique et un traitement sérieux serait incroyable. J’avais un peu d’espoir quand ils ont sondé la communauté sur un éventuel remake, puis plus rien.

    A priori, ce n’est pas à l’ordre du jour, peut-être plus tard. Et pourtant, des jeux de vampires sombres, médiévaux et bien écrits, il n’y en a quasiment pas aujourd’hui, alors qu’il y a un vrai potentiel. Un vrai remake dans l’esprit d’un Resident Evil 2 serait totalement légitime.

    Sinon,LE rêve absolu reste la série des Chrono, pas pour un simple remake mais pour une vraie suite, avec une Dream Team à l’ancienne, un projet événement capable de remettre une claque au genre.

    Honnêtement, ça fait trois ou quatre ans que je n’ai plus vraiment de jeu que j’attends, à part peut-être une extension de The Witcher 3

    Aujourd’hui, j’ai surtout l’impression que plein de licences cultes attendent juste qu’on ose vraiment les faire renaître.
    kidicarus posted the 01/21/2026 at 07:45 PM
    Eternal darkness.

    Mais parasite eve 1 tout en gardant le système original du jeu.
    kujotaro posted the 01/21/2026 at 07:56 PM
    Bon débat.

    Déjà beaucoup de jeux de l'air PS1 j'en rêve.

    Dino Crisis que tu as cité
    Parasite Eve 1 et 2 Également
    Silent Hill 1 (mais c'est en cours YEEEEEes)
    Heart Of Darkness ( sûrement impossible aujourd'hui)
    Herc's Adventure
    Soul Reaver
    Final Fantasy 8 et 9
    Driver 1 et 2
    Digimon World
    Medievil 2
    Tomb Raider (mais c'est en cours YEEES)

    Ensuite sur Ps2

    La trilogie Prince of Persia (j'ai la haine de l'annulation)
    La trilogie Gow
    La trilogie Splinter Cell
    La trilogie Devil May Cry
    Def Jam Fight For New York
    Matrix Path Of Neo
    True Crime New York City ( cette pépite)
    Champions Of Norrath
    La trilogie Sly
    La trilogie Jak
    La trilogie Ratchet (même si on a déjà eu le premier qui a été remake et qui est excellent).
    Hitman Blood Money.

    J'en oublie des tonnes mais c'est déjà un rêve éveillé de penser à tout ça...
    janolife posted the 01/21/2026 at 07:58 PM
    Tenchu, je prie tous les jours pour un retour de Rikimaru
    malroth posted the 01/21/2026 at 08:00 PM
    Tenchu
    Dino Crisis
    MGS 1
    judebox posted the 01/21/2026 at 08:37 PM
    Chrono Trigger
    Zelda Ocarina of Time
    micheljackson posted the 01/21/2026 at 08:40 PM
    J'aimerais bien un remake propre de Blood Omen : Legacy of Kain
    mazeroza posted the 01/21/2026 at 08:45 PM
    Skies of Arcadia.
    belmoncul posted the 01/21/2026 at 08:48 PM
    KH1 ET KH2, Chocobo Racing, J&D, FF IX, Sly, ...
    neetsen posted the 01/21/2026 at 08:53 PM
    Shadow heart covenant
    The Suffering
    Omikron the nomad soul
    Blood omen Legacy of kain
    Grandia 1
    Spawn (version snes)
    magneto860 posted the 01/21/2026 at 08:58 PM
    Ea Sports FC 26 hahaha !
    choroq posted the 01/21/2026 at 09:00 PM
    xENOGEARS
    choupiloutre posted the 01/21/2026 at 09:48 PM
    XENOGEARS.
    saintsaga posted the 01/21/2026 at 10:13 PM
    Chrono Trigger et Xenogears
    slad posted the 01/21/2026 at 10:38 PM
    Jade Cocoon, pour démontrer au monde entier ce que devrait être un vrai jeu Pokémon.
    shofroy posted the 01/21/2026 at 10:52 PM
    S'il ne devait y en avoir qu'un seul : Xenogears.
    elcidfx posted the 01/22/2026 at 02:13 AM
    The Story of Thor 2
    momotaros posted the 01/22/2026 at 02:34 AM
    Il y en a beaucoup, trop même...

    MGS
    Tenchu
    Parasite Eve
    FF8
    Jade Cocoon
    Morrowind
    Daggerfall
    Ronin Blade
    Bushido Blade
    The Legend of Dragoon
    Grandia
    Alundra
    Vagrant Story
    Kengo
    parliz posted the 01/22/2026 at 03:01 AM
    - F-Zero GX (un bon gros remake rendrait presque inutile un nouveau F-Zero)
    - Metal Gear Solid 1 (trop marquant pour rester aussi limité et pour se contenter de Twin Snakes même si il a ses qualités)
    - Skies of Arcadia (l'original est un peu trop mou et son monde peut être grandement sublimé par un remake)
    - Super Metroid (maniabilité devenue un peu rigide comparée a Fusion et Zero Mission etc)
    - Zelda Ocarina of Time (la version 3DS aurait pu suffire, mais elle est souvent moins bien que l'originale artistiquement, un remake pourrait aussi rendre l'univers et les événements plus impactants et plus riches)
    gasmok2 posted the 01/22/2026 at 08:20 AM
    PANZER DRAGOON SAGA
    nakata posted the 01/22/2026 at 08:53 AM
    Les dino crisis.

    Les « vieux » Metroid et Zelda
    natedrake posted the 01/22/2026 at 10:10 AM
    Kingdom Hearts 1.
    mrpopulus posted the 01/22/2026 at 10:28 AM
    Dino Crisis
    mibugishiden posted the 01/22/2026 at 12:16 PM
    Persona 2

    Mais sinon oui niveau liste au dessus y a forcement Dino Crisis et Parasite Eve qui viennent en tete.

    Syphon Filter aussi eventuellement pour un flagship TPS chez Sony.
    grievous32 posted the 01/22/2026 at 12:26 PM
    Dino Crisis évidemment, mais pour sortir des jeux moins connu :

    Kung Fu Chaos (même si une suite serait mieux)
    Brute Force (le Gears of War de la première XBOX)
    Circus Maximus
    Et ça c'est parce que j'espérais que Microsoft serait pas complètement con en abandonnant pas Kinect 2, mais Steel Batallion Heavy Armor sur 360 avec la précision du Kinect 2 et de meilleurs visuels, aurait été excellent. Toujours triste et insensé d'avoir supprimé Kinect de l'équation alors qu'ils suffisaient de foutre tous les jeux Kinect dans le Game Pass pour donner de l'importance au gadget.
    tlj posted the 01/22/2026 at 03:35 PM
    PRINCE OF PERSIA SANDS OF TIME
    vyse posted the 01/22/2026 at 09:15 PM
    mazeroza
    elenaa posted the 01/22/2026 at 09:17 PM
    La liste est affreusement longue....

    - Parasite Eve, je n'ai jamais joué à la licence, j'ai voulu mais malheureusement je n'arrive plus à jouer aux "vieux" jeux, donc j'aimerai vraiment découvrir cette licence, j'en ai entendu que du bien.
    - Final Fantasy VIII, avec un gameplay remanié
    - Heavenly Sword, c'est mon jeu de coeur et pour une raison qui m'échappe totalement j'y suis fortement attachée, je me souviens avoir trouvé le jeu absolument splendide pour l'époque et que de mieux que revoir Nariko et Kai avec des graphismes encore plus jolis ?
    - La trilogie Shadow Hearts, qui mérite d'être plus reconnue
    - Drakengard, j'ai toujours adoré Nier, et j'ai voulu me plonger encore plus dans son univers, mais malheureusement, ça fait comme Parasite Eve, le premier jeu est trop vieux et j'arrive pas à me faire à la maniabilité.
    - Dirge of Cerberus, le jeu avait ses défauts mais j'aimerai que Square Enix fasse un remake de ce jeu en changeant ses défauts justement, l'histoire de Vincent est très intéressante et ça approfondit le lore de FFVII
    - Pandora's Tower / The Last Story, je les mets ensemble car je prie à chaque Nintendo Direct qu'un remake (ou même un remaster ou simple portage, je m'en fous) soit annoncé.... J'aimerai que ces deux jeux aient droit au même traitement que Xenoblade Chronicles...
    - Project Zero 1 et 3, les seuls qui n'ont pas eu droit à leur "sortie HD" (et auxquels je n'ai pas joué)
    - Les deux Resident Evil Outbreak, surtout que ce serait une bonne idée pour Capcom d'en faire des remake, puisque Grace est la fille de l'un des personnages du premier opus.

    En vrai y'en a plein d'autres mais ce sont mes principaux...
    nemaydu69 posted the 01/23/2026 at 03:40 AM
    Bah du coup, Prince of Persia sands of time (comme c'est plus le cas desormais...)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo