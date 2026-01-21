Le nouveau modèle opérationnel d’Ubisoft sera structuré autour de cinq Creative Houses, soutenues par un Creative Network, une plateforme d’expertise partagée fournissant des ressources de développement, par des équipes de Core Services mutualisés, ainsi que par un siège repensé. Cette nouvelle organisation entrera en fonctionnement début avril 2026.Chaque Creative House sera organisée autour d’un genre créatif distinct et conçue pour concentrer une expertise approfondie sur des types spécifiques d’expériences de jeu. Chaque Creative House sera responsable de la relation avec les joueurs, du développement d’expériences incontournables pour des audiences ciblées, et de l’engagement des communautés de joueurs dès le début et tout au long du processus de développement.- CH1, ou Vantage Studios, axée sur le développement et la montée en puissance des franchises majeures et établies d’Ubisoft afin d’en faire des marques générant des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six)- CH2 dédiée aux expériences de jeux de tir compétitifs et coopératifs (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell)- CH3 conçue pour exploiter un portefeuille d’expériences Live ciblées et à forte identité (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones)- CH4 dédiée aux mondes fantastiques immersifs et aux univers narratifs (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil)- CH5 centrée sur la reconquête du positionnement d’Ubisoft dans les jeux casual et familiaux (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro)Par ailleurs, quatre nouvelles marques sont actuellement en développement, dont March of Giants. Ubisoft communiquera ultérieurement sur leur rattachement à leurs Creative Houses respectives.