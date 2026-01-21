profile
Ubisoft dévoile la refonte de son organisation


Le nouveau modèle opérationnel d’Ubisoft sera structuré autour de cinq Creative Houses, soutenues par un Creative Network, une plateforme d’expertise partagée fournissant des ressources de développement, par des équipes de Core Services mutualisés, ainsi que par un siège repensé. Cette nouvelle organisation entrera en fonctionnement début avril 2026.



Chaque Creative House sera organisée autour d’un genre créatif distinct et conçue pour concentrer une expertise approfondie sur des types spécifiques d’expériences de jeu. Chaque Creative House sera responsable de la relation avec les joueurs, du développement d’expériences incontournables pour des audiences ciblées, et de l’engagement des communautés de joueurs dès le début et tout au long du processus de développement.

- CH1, ou Vantage Studios, axée sur le développement et la montée en puissance des franchises majeures et établies d’Ubisoft afin d’en faire des marques générant des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six)

- CH2 dédiée aux expériences de jeux de tir compétitifs et coopératifs (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell)

- CH3 conçue pour exploiter un portefeuille d’expériences Live ciblées et à forte identité (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones)

- CH4 dédiée aux mondes fantastiques immersifs et aux univers narratifs (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil)

- CH5 centrée sur la reconquête du positionnement d’Ubisoft dans les jeux casual et familiaux (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro)

Par ailleurs, quatre nouvelles marques sont actuellement en développement, dont March of Giants. Ubisoft communiquera ultérieurement sur leur rattachement à leurs Creative Houses respectives.
Ubisoft - https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/21/3223086/0/en/Ubisoft-announces-a-major-organizational-operational-and-portfolio-reset-to-reclaim-creative-leadership-and-restore-sustainable-growth.html
    posted the 01/21/2026 at 05:41 PM by altendorf
    comments (6)
    tyler33 posted the 01/21/2026 at 06:06 PM
    Du coup chaque entité est une grosse usine à pondre la même chose encore et encore jusqu'à ce que les gens à l'intérieur et par conséquent les franchises soient usées.

    Le sweatshop à grande échelle façon ubisoft.
    fan2jeux posted the 01/21/2026 at 06:37 PM
    Tiens ketchapp
    kratoszeus posted the 01/21/2026 at 06:41 PM
    Pas d'info sur les harcèlement sexuels, le dei forcé et le wokisme ?
    jeanouillz posted the 01/21/2026 at 07:25 PM
    Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, leurs employés ont du talent et ça se voit surtout... une fois en dehors des griffes d'Ubisoft
    Anciens d'ubi sur :
    Styx
    Clair Obscure
    Eternal Strand
    Dispatch

    Et sûrement d'autres exemples que je rate...

    kratoszeus et ta mère elle force le dei et le wokisme ?
    sickjackz posted the 01/21/2026 at 08:26 PM
    Jeanouillz ça te plait peut être pas mais Kratoszeus ne dit pas de conneries. Ça fait bien longtemps que Ubi est devenu une boite de merde ou règne le DEI et peuplée de dev a cheveux violets...
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 09:52 AM
    Qui va encore trinquer pour changer !? : les Salariés

    Une industrie pleine d'opportunité dans les années 2010. Une industrie du chômage et de l'hyper profit pour quelques uns pour les années 2020.

    Alors regardons c'est intéressant le patrimoine Guillemot, qui paye ces devs Français en moyenne dans les 2500 euros net par mois.

    Guillemot (compliqué a trouver des infos fiables) mais ca serait situé en 265 millions d'euros et le milliard et plus concernant son Patrimoine. Pour pas changer chez les puissants pour garder l'empire, Charlie Guillemot, fils du PDG Yves Guillemot, prend la tête de la nouvelle filiale codétenue par le chinois Tencent !

    Vous salariés d' UBI, fuyez cette boite toxique sans valeur.
