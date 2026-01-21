- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : un héritage de Resident Evil 3.5 ?


C’est en tout cas ce que certains avancent actuellement sur plusieurs sites de fans et sur les réseaux sociaux.

Le jeu semble en effet suivre, de manière assez troublante, une direction proche de celle du très regretté Resident Evil 3.5, cette version annulée qui a longtemps alimenté les fantasmes des fans.

Même si la dimension surnaturelle n’est pas présente dans ce nouveau volet de la saga, plusieurs ressemblances sautent aux yeux en revisitant les différentes phases de gameplay et les bandes-annonces diffusées jusqu’ici.



On pense notamment à Leon progressant dans des couloirs lugubres, bordés de longs rideaux en mouvement, une mise en scène directement évocatrice de RE 3.5. Le pistolet Requiem rappelle lui aussi le gros calibre aperçu dans cette version abandonnée, tout comme la tenue de Leon, avec sa veste veloutée accentuant une carrure massive et des épaules larges.



Autre point intéressant, Resident Evil 3.5 était lui-même la suite d’une version annulée, tout comme Resident Evil Requiem, qui succède à un projet avorté, même si dans ce cas il ne s’agit que d’une pure coïncidence.

Mais là où le rapprochement devient réellement frappant, c’est autour du thème de la contamination de Leon. Dans RE 3.5, Shinji Mikami, créateur de la série, envisageait de faire mourir Leon à la suite d’une infection progressive et irréversible.



Sans que Capcom n’ait officiellement confirmé quoi que ce soit, tout laisse à penser que Leon est bel et bien infecté dans Resident Evil Requiem. À deux reprises durant le showcase, son cou apparaît noirci et marqué par l’infection. Des plans très brefs, passés inaperçus pour beaucoup, mais pas pour certains observateurs attentifs.

Évidemment, personne ne sait encore comment cette histoire se conclura. Mais l’idée d’un retour au RPD, là où tout a commencé pour Leon, renforce cette impression de conclusion narrative, presque symbolique pour le personnage.

Tout porte à croire que Resident Evil Requiem pourrait être l’ultime aventure de Leon, à la manière de ce qu’aurait pu être RE 3.5. Une fin héroïque et tragique reste néanmoins peu probable, ce type de conclusion ayant déjà été exploité dans un volet précis de la saga...

Quoi qu’il advienne, on croise les doigts pour notre bon vieux Leon.





    legato
    posted the 01/21/2026 at 12:57 PM by marchand2sable
    comments (12)
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:07 PM
    Beaucoup de similitude oui, c'est ce que je me suis dit
    giru posted the 01/21/2026 at 01:56 PM
    Je doute qu'ils tuent Léon, mais que ça soit son "dernier" jeu pourquoi pas. En tout cas son dernier jeu dans la timeline de la série. Requiem se passe en 2028, donc Léon a 50 ans... il méritera bien une retraire après ça.

    Pour le reste, je trouve ça plutôt pas mal qu'ils reprennent des éléments de RE 3.5. Même si le RE4 que l'on a eu au final était exceptionnel, j'ai toujours trouvé que ce qui a été montré de 3.5 était intéressant aussi.
    marchand2sable posted the 01/21/2026 at 02:06 PM
    jenicris

    giru Je voulais pas spoiler la fin d’un certain RE, mais c’est du déjà-vu de refaire une fin sacrifice tragique. Je pense aussi qu’il ne va pas mourir à la fin du coup, mais que ce soit son dernier RE oui, espérant la même pour Chris dans le prochain.
    rogeraf posted the 01/21/2026 at 02:24 PM
    Oui, j'y vois dans ce nouveau Resident evil un aire de Resident evil
    forte posted the 01/21/2026 at 04:04 PM
    Après pour ceux qui veulent du 3.5, je vous conseille le chapitre 8 de The Evil Within. C'est du copié collé
    liquidsnake66 posted the 01/21/2026 at 04:54 PM
    Jamais on a appelé une des premières versions de re4 : resident evil 3.5
    forte posted the 01/21/2026 at 05:40 PM
    liquidsnake66 Bien sûr que si, va faire un tour sur les forum RE, d'ailleurs la béta jouable de 5min sur GC a bien été officieusement nommé 3.5.

    Tiens, un trailer de 2018 :

    https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=resident+evil+3.5&qs=n&sp=-1&lq=0&pq=resident+evil+3.&sc=15-16&sk=&cvid=9FC6B60A7AB64603A9930EF3420EE629&ru=%2fsearch%3fq%3dresident%2bevil%2b3.5%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26lq%3d0%26pq%3dresident%2bevil%2b3.%26sc%3d15-16%26sk%3d%26cvid%3d9FC6B60A7AB64603A9930EF3420EE629&mmscn=vwrc&mid=2C41C8B0045E22A7A78E2C41C8B0045E22A7A78E&FORM=WRVORC&ntb=1&msockid=1027bae7f6f011f0b5c657824d956924
    marchand2sable posted the 01/21/2026 at 05:59 PM
    forte

    Trop bien ce chapitre dans TEW, dommage qu'il y avait pas plus de moment comme ça dans le jeu (exploration a la RE).

    liquidsnake66

    Ah si c'est même devenu un truc culte chez la fanbase.
    liquidsnake66 posted the 01/21/2026 at 06:42 PM
    forte mais officieusement par qui et à partir de quand ? A l'époque déjà j'étais sur le net et jamais ça a été utilisé ce terme je pense plutôt que c'est apparu bien plus tard pour venir copier le coup du re 1.5

    Surtout que c'est totalement ridicule comme nom
    forte posted the 01/21/2026 at 06:48 PM
    liquidsnake66 Par tout le monde depuis 2005 à cause de l'appellation 1.5, tout simplement. Je peux te sortir des posts du forum BH France qui datent de 2005/2006, t'auras du 3.5 partout.

    D'ailleurs comme la béta qui a poppé en 2013, on aimerait aussi voir cette fameuse béta du 3.5
    liquidsnake66 posted the 01/21/2026 at 06:59 PM
    forte ok je te laisse m'envoyer ça je regarderai, reste que je trouve ça ridicule mais bon
    guyllan posted the 01/21/2026 at 09:08 PM
    Je ne me souviens pas si j'ai déjà utilisé l'appellation 3.5, mais on trouve bien des vidéos sur youtube datant de 2007 et 2006 avec cet intitulé.
