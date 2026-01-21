C’est en tout cas ce que certains avancent actuellement sur plusieurs sites de fans et sur les réseaux sociaux.
Le jeu semble en effet suivre, de manière assez troublante, une direction proche de celle du très regretté Resident Evil 3.5
, cette version annulée qui a longtemps alimenté les fantasmes des fans.
Même si la dimension surnaturelle n’est pas présente dans ce nouveau volet de la saga, plusieurs ressemblances sautent aux yeux en revisitant les différentes phases de gameplay et les bandes-annonces diffusées jusqu’ici.
On pense notamment à Leon
progressant dans des couloirs lugubres, bordés de longs rideaux en mouvement, une mise en scène directement évocatrice de RE 3.5
. Le pistolet Requiem
rappelle lui aussi le gros calibre aperçu dans cette version abandonnée, tout comme la tenue de Leon
, avec sa veste veloutée accentuant une carrure massive et des épaules larges.
Autre point intéressant, Resident Evil 3.5
était lui-même la suite d’une version annulée, tout comme Resident Evil Requiem
, qui succède à un projet avorté, même si dans ce cas il ne s’agit que d’une pure coïncidence.
Mais là où le rapprochement devient réellement frappant, c’est autour du thème de la contamination de Leon
. Dans RE 3.5
, Shinji Mikami
, créateur de la série, envisageait de faire mourir Leon
à la suite d’une infection progressive et irréversible.
Sans que Capcom
n’ait officiellement confirmé quoi que ce soit, tout laisse à penser que Leon
est bel et bien infecté dans Resident Evil Requiem
. À deux reprises durant le showcase
, son cou apparaît noirci et marqué par l’infection. Des plans très brefs, passés inaperçus pour beaucoup, mais pas pour certains observateurs attentifs.
Évidemment, personne ne sait encore comment cette histoire se conclura. Mais l’idée d’un retour au RPD
, là où tout a commencé pour Leon, renforce cette impression de conclusion narrative, presque symbolique pour le personnage.
Tout porte à croire que Resident Evil Requiem
pourrait être l’ultime aventure de Leon
, à la manière de ce qu’aurait pu être RE 3.5
. Une fin héroïque et tragique reste néanmoins peu probable, ce type de conclusion ayant déjà été exploité dans un volet précis de la saga...
Quoi qu’il advienne, on croise les doigts pour notre bon vieux Leon
.
Pour le reste, je trouve ça plutôt pas mal qu'ils reprennent des éléments de RE 3.5. Même si le RE4 que l'on a eu au final était exceptionnel, j'ai toujours trouvé que ce qui a été montré de 3.5 était intéressant aussi.
giru Je voulais pas spoiler la fin d’un certain RE, mais c’est du déjà-vu de refaire une fin sacrifice tragique. Je pense aussi qu’il ne va pas mourir à la fin du coup, mais que ce soit son dernier RE oui, espérant la même pour Chris dans le prochain.
Tiens, un trailer de 2018 :
Trop bien ce chapitre dans TEW, dommage qu'il y avait pas plus de moment comme ça dans le jeu (exploration a la RE).
liquidsnake66
Ah si c'est même devenu un truc culte chez la fanbase.
Surtout que c'est totalement ridicule comme nom
D'ailleurs comme la béta qui a poppé en 2013, on aimerait aussi voir cette fameuse béta du 3.5