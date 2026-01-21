C’est en tout cas ce que certains avancent actuellement sur plusieurs sites de fans et sur les réseaux sociaux.Le jeu semble en effet suivre, de manière assez troublante, une direction proche de celle du très regretté, cette version annulée qui a longtemps alimenté les fantasmes des fans.Même si la dimension surnaturelle n’est pas présente dans ce nouveau volet de la saga, plusieurs ressemblances sautent aux yeux en revisitant les différentes phases de gameplay et les bandes-annonces diffusées jusqu’ici.On pense notamment àprogressant dans des couloirs lugubres, bordés de longs rideaux en mouvement, une mise en scène directement évocatrice de. Le pistoletrappelle lui aussi le gros calibre aperçu dans cette version abandonnée, tout comme la tenue de, avec sa veste veloutée accentuant une carrure massive et des épaules larges.Autre point intéressant,était lui-même la suite d’une version annulée, tout comme, qui succède à un projet avorté, même si dans ce cas il ne s’agit que d’une pure coïncidence.Mais là où le rapprochement devient réellement frappant, c’est autour du thème de la contamination de. Dans, créateur de la série, envisageait de faire mourirà la suite d’une infection progressive et irréversible.Sans quen’ait officiellement confirmé quoi que ce soit, tout laisse à penser queest bel et bien infecté dans. À deux reprises durant le, son cou apparaît noirci et marqué par l’infection. Des plans très brefs, passés inaperçus pour beaucoup, mais pas pour certains observateurs attentifs.Évidemment, personne ne sait encore comment cette histoire se conclura. Mais l’idée d’un retour au, là où tout a commencé pour Leon, renforce cette impression de conclusion narrative, presque symbolique pour le personnage.Tout porte à croire quepourrait être l’ultime aventure de, à la manière de ce qu’aurait pu être. Une fin héroïque et tragique reste néanmoins peu probable, ce type de conclusion ayant déjà été exploité dans un volet précis de la saga...Quoi qu’il advienne, on croise les doigts pour notre bon vieux