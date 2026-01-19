Jeux Multiplateformes

Points positifs

Points négatifs

Conclusion :

- Direction Artistique divine, que ce soit le Character Design et les sprites, les décors, les menus, les items...- Un Voice Acting immersif et prenant, donnant envie d'apprendre à connaitre tout ces très nombreux personnages.- Des musiques qui restes en tête, le headbang n'est jamais loin lorsqu'on joue!- Un gameplay plus polish que jamais, d'une richesse largement au-dessus de tout ce qu'à proposer le premier hades... et encore plus addictif.- Une histoire et des enjeux bien plus engageants, lié aussi à des personnages et une narration très bien pensée pour le genre.- Un niveau d'animations in-game que n'avait jamais atteint Supergiant Games, repoussant les limites de leur moteur. J'ajoute à cela les FX si satisfaisants.- Perdre n'est jamais frustrant grâce au événements différents à chaque fois que l'on revient au HUB central et lors de chaque nouvelles run.- Un post-game présent mais peu engageant avec une justification un peu facile.- J'aurais vraiment aimer un développement plus poussé dans la relation de Melinoë avec certains personnages.est LE chef d'œuvre de Supergiant Games selon moi, donnant même le sentiment que Hades n'était qu'un préquel pour ce second jeu qui est le plat principal. L'ambition de ce petit studio pour ce projet était clairement énorme. Pour la suite je vois mal le studio revenir à autre chose que du Rogue tellement ils maitrisent leur sujet... j'aimerais tellement un remake deou quelque chose dans cet univers!