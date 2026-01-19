profile
Hades II
3
Likers
name : Hades II
platform : PC
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aozora78
83
Likes
Likers
aozora78
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1140
visites since opening : 2602369
aozora78 > blog
all
[PS5] Hades 2 : Avis Final + Screenshots Maison !
Jeux Multiplateformes



Points positifs :

- Direction Artistique divine, que ce soit le Character Design et les sprites, les décors, les menus, les items...
- Un Voice Acting immersif et prenant, donnant envie d'apprendre à connaitre tout ces très nombreux personnages.
- Des musiques qui restes en tête, le headbang n'est jamais loin lorsqu'on joue!
- Un gameplay plus polish que jamais, d'une richesse largement au-dessus de tout ce qu'à proposer le premier hades... et encore plus addictif.
- Une histoire et des enjeux bien plus engageants, lié aussi à des personnages et une narration très bien pensée pour le genre.
- Un niveau d'animations in-game que n'avait jamais atteint Supergiant Games, repoussant les limites de leur moteur. J'ajoute à cela les FX si satisfaisants.
- Perdre n'est jamais frustrant grâce au événements différents à chaque fois que l'on revient au HUB central et lors de chaque nouvelles run.


Points négatifs :

- Un post-game présent mais peu engageant avec une justification un peu facile.
- J'aurais vraiment aimer un développement plus poussé dans la relation de Melinoë avec certains personnages.


Conclusion :

Hades 2 est LE chef d'œuvre de Supergiant Games selon moi, donnant même le sentiment que Hades n'était qu'un préquel pour ce second jeu qui est le plat principal. L'ambition de ce petit studio pour ce projet était clairement énorme. Pour la suite je vois mal le studio revenir à autre chose que du Rogue tellement ils maitrisent leur sujet... j'aimerais tellement un remake de Transistor ou quelque chose dans cet univers!



























/ - 0
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/19/2026 at 10:59 AM by aozora78
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo