accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
15
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
amassous
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
,
suzukube
,
destati
,
minx
,
51love
,
momotaros
,
battossai
,
uram
,
minbox
,
almightybhunivelze
,
initmaster
,
schnow85
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
173
visites since opening :
269800
fdestroyer
> blog
Avis à l'arrache sur Prime 4 (total spoilers)
Hello la commu!
ayant fini le jeu (100% objets) et que quelques personnes m'ont demandé mon avis, j'ai fait une tite vidéo à l'arrache (en jouant à Super Metroid pour que ça soit moins chiant)
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/06/2026 at 09:03 PM by
fdestroyer
comments (
2
)
nicolasgourry
posted
the 01/06/2026 at 09:08 PM
"Metroid Prime ou Déprime ?"
https://www.gamekyo.com/blog_article483596.html
vyse
posted
the 01/06/2026 at 09:12 PM
Fouah la miniature.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
https://www.gamekyo.com/blog_article483596.html