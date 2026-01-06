profile
Avis à l'arrache sur Prime 4 (total spoilers)
Hello la commu!

ayant fini le jeu (100% objets) et que quelques personnes m'ont demandé mon avis, j'ai fait une tite vidéo à l'arrache (en jouant à Super Metroid pour que ça soit moins chiant)

    posted the 01/06/2026 at 09:03 PM by fdestroyer
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 01/06/2026 at 09:08 PM
    "Metroid Prime ou Déprime ?"
    https://www.gamekyo.com/blog_article483596.html
    vyse posted the 01/06/2026 at 09:12 PM
    Fouah la miniature.
