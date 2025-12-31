Clair

Obscur

Conclusion

...J'ai trouvé un RENOIA l'image des Guignols qui ont fait élire Chirac en 95 (légende urbaine), l'ost contribue a 60% au succès du jeu.Le doublage Français.Gameplay et world map a l'ancienne.Bestiaire varié, inventaire au top qui nous épargne du surplus inutile qu'on a l'habitude de voir (Witcher 3, God of war etc.)ni trop long, ni trop court.ma partie. Je l'ai fait en ligne droite parce que j'ai vite compris que c'est le type de jeu ou il ne faut surtout pas s'attarder au risque de le trouvé chiant.Sciel ZE bad ass et Lune la véritable leader. Les meilleurs persso a mes yeux.Les "donjons" Visages et surtout Sirènes: pas prét d'oubliéIl n'y a pas réellement de "diversité" (mot a la con) MAIS le méchant s'appelle RENOIrJuste Lune qui habite le 13ème arrondissement de Lumiére (ptét la seul touche diversité/commerciale pour séduire le marché chinois ptét...)La fin Verso(mais a mes yeux la "vrai" fin)Une histoire captivante avec des rebondissement mais...(mot Copyright Jaysennin)...il est facile de deviné un peu la suite, le rythme se casse un peu la gueule vers la fin et rien ne nous surprend vraiment. D'ailleurs jusqu'au milieu du jeu, on sent toujours un jeu indé mais par la suite ça devient brusquement Hollywood! On sent les investisseurs "ah vi lalére bien ton jeu bon, j'investie vous avez ma confiance...aprés 80% du boulot déjà fait)Augmenter le niveau de relation, un truc limite inutile.Graphismes jolie mais sans plus, surtout que je l'ai joué juste aprés la mastodonte FF16. Effet downgrade.sans transition, bonsoirC'était poignant mais j'ai trouvé mal foutu cette séquence. Et HOP on change avec un autre barbu qui lui ressemble avec la même panoplie. D'ailleurs Gustave/Verso et Renoir, j'ai encore cru une énièmes conneries de multivers ou voyage dans le temps tellement il se ressemblent. Quand a Monoco, sympa mais persso inutile.Du rock avec duEt pourtant ch'ui metalhead mais la non^^ Autant l'ost générale est le cœur du jeu, la j'ai pas pu tellement j'ai trouvé ça ringard, surtout placé a un mauvais moment ou ça ne "collait" pas, en tout cas on est a un moment répétitif ou rien ne surprend. Les paroles de la chanson aurait mieux collé avec la vrai dérniére baston.Le clichéLa Belle Époque, les chansons a "l'ancienne", les bérets, les costumes de mime a la con, les prénoms etc...honnêtement j'ai accroché directemais vers la fin j'avoue j'ai commencé a trouvé ça un peu trop "pesant", too much. Même la seul chanson rock serait mieux passé en Anglais. Jeu Français mais je peut pas m'empêcher de pensé qu'il y avait des anglo-saxons a la con dans l'ombre qui pensent qu'on écoute toujours du Édith Piaf. Vous vous rappelez La Môme ? On en a bouffé du "Non rien de rien" par la suite (Inception, Madagascar 3 etc) parce que les double-cheese croyaient (ou croient toujours comme dans Dixon Walking Dead) qu'on est bloqué au siècle dernier.Même si je n'ai pas ressenti l'effet du grand "OMAGAD" que la presse et la plupart des gamers ont vendu...ouais c'est clairement LE jeu de l'année 2025, c'est vraiment l'effet La Môme version JV, et ça même si Doom Dark Age et Split Fiction auraient été nominée. Pas parfait, ni le "messie" vendu plus qu'un MGS et BOTW réuni mais définitivement un jeu magnifique sur lequel on reviendra en attendant une suite.Les deux principaux morceaux qui ont aidé le jeu a décroché le titre champion Heavyweight