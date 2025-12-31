Clair
A l'image des Guignols qui ont fait élire Chirac en 95 (légende urbaine), l'ost contribue a 60% au succès du jeu.
Le doublage Français.
Gameplay et world map a l'ancienne.
Bestiaire varié, inventaire au top qui nous épargne du surplus inutile qu'on a l'habitude de voir (Witcher 3, God of war etc.)
Durée de vie ni trop long, ni trop court. 16h25 ma partie. Je l'ai fait en ligne droite parce que j'ai vite compris que c'est le type de jeu ou il ne faut surtout pas s'attarder au risque de le trouvé chiant.
Sciel ZE bad ass et Lune la véritable leader. Les meilleurs persso a mes yeux.
Les "donjons" Visages et surtout Sirènes: pas prét d'oublié
Il n'y a pas réellement de "diversité" (mot a la con) MAIS le méchant s'appelle RENOIr Juste Lune qui habite le 13ème arrondissement de Lumiére (ptét la seul touche diversité/commerciale pour séduire le marché chinois ptét...)
La fin Verso (mais a mes yeux la "vrai" fin)
Une histoire captivante avec des rebondissement mais...
Obscur (mot Copyright Jaysennin)
...il est facile de deviné un peu la suite, le rythme se casse un peu la gueule vers la fin et rien ne nous surprend vraiment. D'ailleurs jusqu'au milieu du jeu, on sent toujours un jeu indé mais par la suite ça devient brusquement Hollywood! On sent les investisseurs "ah vi lalére bien ton jeu bon, j'investie vous avez ma confiance...aprés 80% du boulot déjà fait)
Augmenter le niveau de relation, un truc limite inutile.
Graphismes jolie mais sans plus, surtout que je l'ai joué juste aprés la mastodonte FF16. Effet downgrade. Gustave/Verso sans transition, bonsoir C'était poignant mais j'ai trouvé mal foutu cette séquence. Et HOP on change avec un autre barbu qui lui ressemble avec la même panoplie. D'ailleurs Gustave/Verso et Renoir, j'ai encore cru une énièmes conneries de multivers ou voyage dans le temps tellement il se ressemblent. Quand a Monoco, sympa mais persso inutile.
Du rock avec du "COOOOOOONTINUEEEEEER AAAAAAA T'AIMEEEEEEEEEEEEER" Et pourtant ch'ui metalhead mais la non^^ Autant l'ost générale est le cœur du jeu, la j'ai pas pu tellement j'ai trouvé ça ringard, surtout placé a un mauvais moment ou ça ne "collait" pas, en tout cas on est a un moment répétitif ou rien ne surprend. Les paroles de la chanson aurait mieux collé avec la vrai dérniére baston.
On aime ou on aime pas : Le cliché
La Belle Époque, les chansons a "l'ancienne", les bérets, les costumes de mime a la con, les prénoms etc...honnêtement j'ai accroché directe mais vers la fin j'avoue j'ai commencé a trouvé ça un peu trop "pesant", too much. Même la seul chanson rock serait mieux passé en Anglais. Jeu Français mais je peut pas m'empêcher de pensé qu'il y avait des anglo-saxons a la con dans l'ombre qui pensent qu'on écoute toujours du Édith Piaf. Vous vous rappelez La Môme ? On en a bouffé du "Non rien de rien" par la suite (Inception, Madagascar 3 etc) parce que les double-cheese croyaient (ou croient toujours comme dans Dixon Walking Dead) qu'on est bloqué au siècle dernier.
Conclusion: 19/20
Même si je n'ai pas ressenti l'effet du grand "OMAGAD" que la presse et la plupart des gamers ont vendu...ouais c'est clairement LE jeu de l'année 2025, c'est vraiment l'effet La Môme version JV, et ça même si Doom Dark Age et Split Fiction auraient été nominée. Pas parfait, ni le "messie" vendu plus qu'un MGS et BOTW réuni mais définitivement un jeu magnifique sur lequel on reviendra en attendant une suite.
Les deux principaux morceaux qui ont aidé le jeu a décroché le titre champion Heavyweight
J’ai arrêté de jouer et j’ai posé la manette, monté le son et juste écouté
jaysennnin pareil, j’aurais mis ça
Pendant quelques minutes je me suis dit c'est qui ce nouveau perso (Verso) c'est Gustave vieux (paradoxe temporel) ou quelqu'un de sa famille
Si ils corrigent les défauts pour une suite ça risque de faire très mal
jowy14 Je te jure j'ai fait presque pareil !! J'ai continué l'aventure mais j'ai baissé le son des bruitages et voix pour laissé la musique Bon par contre la magie s'est un peu mal fini, le boss m'a un peu pourri la vie aprés Heureusement on m'a pas entendu insulté, j'aurais pu allé en taule pour misogynie aggravé...
shinz0 VOILA BORDEL !! Je savais que j'était pas le seul a pensé pareil, j'ai même pensé la même chose de Renoir = Gustave du futur. Je le dit: c'est le même skin mais légèrement modifié, juste la flemme de la part de devs. Même durant La Belle Époque, ils étaient plus moustachious que barbious.
Ok il est goty gnagna mais ça veut pas dire qu'il faut aussi le prendre en supo! UE5 ou non, graphiquement CO ne fait pas le poids face a un vrai AAA. Un minimum d'objectivité stp.
(histoire de voir qu'on a bien compris tous la même chose)
C'est l'histoire de la famille Dessendre qui est endeuillé et qui va faire chié le monde, ou juste faire chié le monde qu'il vont crée/peindre.
Déja sur ce point: c'est des humains avec des soupa power ou se sont des "dieux" ?
La famille Dessendre est brisée par la mort de leur fils aîné Verso dans un incendie.
Aline la mére alias la Paintress , incapable d’accepter le deuil, crée un monde dans un tableau pour tenter de recréer son fils et fuir la réalité.
Renoir, son mari, refuse cette illusion et entre dans le tableau pour détruire ce monde, forçant Aline à affronter la vérité et faire son deuil.
Alicia, leur fille, gravement brûlée, s’attache au monde peint qui lui offre une vie et un corps intact, et refuse d’en sortir. Surtout qu'elle a aussi trouvé une famille de substitution moins tarées (mais toujours fictif) qui sont Gustave, Lune, Sciel etc.
Dans le "monde" du tableau, Verso comprend qu’il est fictif et choisit que tout s’arrête, là où Alicia veut continuer à vivre dans l’illusion.
J'ai bon ?
Spoil à fond :
Dans leur monde réel, les peintres sont en "guerre" avec les écrivains.
La famille Dessendre Aline sont au grand conseil des peintres.
Ils subissent un incendie de leur maison, incendie à priori d'origine criminelle de la part des écrivains.
Verso, meurt en essayant de sauver sa petite soeur Alicia (qui du coup est gravement brulée).
Aline, la mère va alors se réfugier dans le dernier tableau de Verso, pour au final ne jamais le quitter.
Renoir, le père rentre dans le tableau pour essayer de la faire sortir pour sa sécurité et sa vie (rester dans un tableau trop longtemps est néfaste).
Alicia est envoyé dans le tableau, mais elle est trop faible et est "repeinte" par sa mère (et perd ses souvenirs), elle vie donc dans le tableau.
Dans le tableau, Aline devenu la peintresse, fait tout pour faire vivre au maximum ce dernier souvenir de Verso (qui a créé le tableau et une bonne partie des personnage, comme Esquié etc...)
Renoir, fait tout pour effacer le tableau qu'il juge comme seule alternative pour enfin faire sortir Aline.
A la fin, Verso comprend tout, et décide que le tableau n'est bon pour personne et est même néfaste pour sa famille (pour Aline, pour Alicia).
Il arrive à entrer jusqu'à l'âme du tableau où il voit le "vrai" Verso peindre.
Le choix final, si tu prends Alicia, c'est un choix de sa part purement égoiste, et elle remodèle le monde à sa vision. (mauvaise fin)
Si tu choisis Verso, il va alors se parler à "lui-même" et lui dire qu'il est temps d'arrêter de peindre et de se reposer, chose qui va alors faire disparaître le tableau à tout jamais...