









Partie 2 de ma nouvelle collection TCGJ'ai fait une nouvelle commande afin d'obtenir plusieurs cartes du jeu Fire Emblem Cipher. La dernière fois j'avais pris les cartes qui m'intéressaient le plus en terme d'artistes et de visuels. Cette fois ci pour compléter ma collection je me suis centré sur les baddies des jeux (dont Ursula, Selena, Brunnya, Vaida, Aversa...) mais avec le plus gros étant plusieurs cartes d'Azura et de Camilla.Les cartes :- Sonya (Shadows of Valentia) x3- Ishtar (Genealogy of Holy War) x2- Igrene (The Binding Blade)- Brunnya (The Binding Blade) x2- Vaida (The Blazing Blade) x2- Ursula (The Blazing Blade)- Sonia (The The Blazing Blade)- Selena (The Sacred Stones)- Aversa (Awakening) x2- Azura (Fates) x5- Camilla (Fates) x9- Ophelia (Fates) x2- Sharena (Heroes)- Veronica (Heroes) x3- Peony (Heroes)Mes achat gaming de novembre et décembre :- Ninja Gaiden 4 (XS)- Kirby Air Riders (NS2)- Metroid Prime 4: Beyond (NS2)- Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (X360)- Lollipop Chainsaw (X360)Pas encore joué aux Ninja Gaiden, c'est pour le backlog. De même pour Lollipop Chainsaw, mais parce que j'avais oublié qu'il n'est pas dans la rétrocompabilité de la Xbox Series (ça attendra que je ressorte ma X360).Je me dis que 2026 pour rester compétitif je vais devoir poster un article au moindre achat au lieu de faire un résume par trimestre, parce que ça pas certain de faire donc pourquoi pas moi. Ça vous va ?...Concernant les 2 jeux de Nintendo : ce nouveau jeu Kirby est plutôt solide en terme de contenu (je pourrais reprocher l'absence de certains personnages jouables, mais c'est tout), mais au final c'est Kirby Air Ride comme sur GCN. Ce que j'ai ressenti c'est qu'on n'a pas ce saut générationnel quand on y joue, niveau visuel et niveau feeling manette en main. Un exemple concret, comme entre Mario Kart 8 sur WiiU/NS1 et Mario Kart World sur NS2. Ça reste la meilleure expérience multijoueur Kirby qu'on pourra avoir mais c'était le cas sur GCN, ce qui fait de Kirby Air Riders une expérience définitive je dirais (et puis le jeu GCN est à +100 balles aujourd'hui...).Même type de réaction avec le dernier Metroid Prime, en bien pire. Si vous avez joué aux Metroid Prime que ce soit sur GCN, Wii ou NS1, la non plus pas de saut générationnel et Metroid Prime 4 n'a pas énormément changé par rapport à Metroid Prime Remastered en fait. Le jeu est visuellement impressionnant mais "impressionnant dans le sens comme Metroid Prime était déjà impressionnant sur GCN", ce qui pour moi n'est pas le motif premier du jeu. Ça devrait être une base, un acquis, pas un effet "wow la NS2 wow wow" (réserver cette réaction pour le prochain Monolith Soft plutôt).Metroid Prime 4 est très limite en terme de contenu dans ce qu'il fait bien, de correcte. La direction artistique dont le design de la nouvelle armure de Samus, il n'y a rien à redire. Donc forcément je me concentrer sur les défauts et il y en a 2 évidents. Son plus gros défaut c'est son game-design : C'est ce jeu vidéo qui prend le joueur constamment par la main avec le personnage de MacKenzie qui te spoile où aller si tu passes trop de temps dans le désert alors que tu récupères les cristaux vert (quand tu sais par avance que c'est une quête qui ""devient"" obligatoire pour finir le jeu sans explication logique en mode "tg c'est comme ça"...), avec un level-design simplifié qui n'a plus ce coté labyrinthique des Metroid-like dont Metroid Prime 1 et 2 avaient sublimé en vue à la première personne. Dommage de ne considérer que le joueur néophyte, quand Metroid Dread par MercurySteam même s'il n'est pas parfait ne se foutait pas de la gueule du joueur comme ça.Son second gros défaut, pour un tel jeu qui met en avant ses personnages au point d'être un jeu narratif l, c'est son histoire. Histoire qui n'a aucun poids scénaristique, surtout en comparaison à Metroid Prime 3 qui est le plus proche de ce jeu. On rencontre 5 unités au pif complet de la Fédération Galactique (alors que l'introduction du jeu aurait pu servir à les introduire naturellement par exemple), ces 5 PNJ qui ne sont que des caricatures (le nerd à lunette passionné de tech, la fangirl qui s'extasie sur Samus son role modèle, le chasseur solitaire qui raconte son passé de chasseur...). Et Sylux, alors que ça fait 18 ans qu'on attend de savoir ce qui passe avec lui à la fin de Metroid Prime 3, qui est complètement raté. Quasi absent du jeu, aucune explication n'est fourni du pourquoi du comment. Pas de pirates de l'espace et surtout pas de Métroïdes. Bordel de nouille, "tout ça pour ça". Si votre réponse c'est "bah c'est pour Metroid Prime 5" c'est que vous savez que votre expérience est raté.Ma conclusion, et quand on sait que c'est Nintendo of America qui a appuyé sur ce projet, c'est un gâchis. Tanabe et Retro Studios ont intérêt à redresser la barre pour la suite des évènements.Allez on se retrouve en 2026