Et voilà, encore une année de passée, ou presque, n'étant pas vraiment "disponible" pour les fêtes je décide de m'y prendre en avance pour vous concocter mon top 10 des jeux que j'attends le plus en 2026 !10)- Faudrait déjà que je fasse le premier mais le trailer m'a bien plu. Il a l'air encore plus glauque que le 1 avec des décors bien dark comme il faut avec des créatures bien dégueulasse. Bref, j'ai aimé ce que j'ai vu, maintenant encore une fois il faudra que je fasse le premier avant tout ça ^^9)- C 'est pas dit que je le ferai mais j'ai aimé que ce que j'ai vu. Le système de combat a base de piratage je trouve ça bien foutu, c'est très beau visuellement et j'espère que la narration avec la petite fille en IA saura me convaincre. Je suis très intrigué par ce jeu et j'espère qu'il sera bon. Je trouve aussi que c'est un jeu qui se démarque un peu de ce qu'on a l'habitude de voir par son originalité.8 )- Subnautica est une de mes plus grosses surprises en 2018 et bien évidemment que j'attends sa suite avec une certaine impatience. On ne sait pas encore grand chose du jeu mais apparemment on pourra y jouer en coopération bon même si moi je préfère y jouer en solo. J'espère un océan toujours aussi flippant avec des leviathans toujours aussi gigantesque. Va falloir que je surmonte une fois de plus ma thalassophobie :P7)- Le nouveau jeu des papas de Little Nightmares. Bon, moi j'ai fait que le premier, faut encore que je fasse le 2 mais là ça a l'air d'être encore plus dérangeant que les LN. A tel point qu'il est considéré comme le vrai Little Nightmares 3 tant le 3 s'est révélé à priori très décevant. Le trailer envoie en tout cas, ça a l'air tout aussi glauque si ce n'est plus, dans un jeu qui j'espère sera un peu plus ambitieux que ce la trilogie Little Nightmares a pu nous proposer.6)- Qui aurait cru qu'un jeu Lego aurait pu prendre une place dans mon top ? Certainement pas moi... Et pourtant tout peut arriver. Ça a l'air juste génial, en plus avec un gameplay qui reprend les combats des Batman Arkham de Rocksteady et en monde ouvert s'il vous plaît ! En attendant le prochain Batman par Rocksteady justement mais qui devrait pas arriver avant la prochaine génération, je dois dire que ce jeu fera parfaitement l'affaire en attendant, j'ai très hâte de poser mes paluches dessus !5)- Un nouveau jeu James Bond ça faisait longtemps, le dernier que j'ai fait c'était Quantum of Solace sur Xbox 360 ahem... Fait par les petits gars de chez Io Interractive à qui on doit les Hitman, j'attends à mort ce jeu qui s'annonce explosif et qui me rappel aussi Uncharted. J'espère des missions variés au 4 coins du globe, une écriture solide et des méchants bien écrit, j'ai quelques craintes à ce niveau mais on verra bien. En tout cas, les différents trailer m'ont plus que donné envie !4)- Le premier trailer m'a grave plu, ça a l'air bien sanglant comme il faut et j'avais peur d'un ersatz des Spider-Man mais ça a pas du tout l'air d'être le cas. C'est vrai qu'on a pas vu grand chose, mais rien que pour les combats bien violent comme il faut avec Wolverine ça me donne grave envie, et aussi et surtout parce que c'est quand même Insomniac Games derrière merde !3)- Un Remake du premier certe mais alors quelle claque je me suis pris lors du trailer d'annonce. A priori, le Remake saura surprendre ceux aussi qui connaissent comme moi l'original par cœur donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Il me tarde de voir les décors du Pérou, de la Grèce ou encore de l'Égypte dans des graphismes actuel ! Nul doute aussi que le scénario va être un peu remanier, en tout cas j'ai très hâte !2)- Ceux qui me connaissent bien sur le site savent mon amour que j'ai pour cette saga de jeux vidéos qui fait partie de mes préférés toute licence confondu. Ayant été assez déçu par RE Village, j'attends de ce RE9 un jeu aussi bien que RE4 en son temps. Et au vu des trailers ça a l'air plutôt bien parti, horreur avec Grace et Action avec Leon un parfait mélange de ce qui j'espère sera l'un des meilleurs épisodes de la saga Resident Evil. J'ai presque failli le mettre premier tellement je l'attends MAIS vous avez déjà tous deviner de qui il s'agit...1)- Dire que je l'attends est un euphémisme, et j'espère vraiment qu'il sera pas repoussé à 2027 parce que yen a MARRE. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est plus qu'un jeu, c'est un phénomène et j'espère vraiment que R* vont pas nous décevoir, ils doivent avoir une pression monstre les pauvres... Ma plus grosse attente et de très loin.- Pantom Blade Zero- Yoshi And The Mysterious Book- Tides of Anihilation (s'il sort en 2026)- Nioh 3Mes attentes de jeux pas encore annoncé :- Nouveau Mario 3D (que je puisse prendre la Switch 2)- Le retour de Rayman- Spyro 4 (s'il existe)- Pour conclure, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, profitez bien de votre famille, de vos proches. Mangez bien, buvez bien et festoyer ! On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux top/Test, et Duel car bien évidemment que je continue en 2026 !Passez un bon réveillon et bisous sur votre truffe !