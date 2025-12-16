Retour à la SF pour Spielou, on va voir car dernièrement ces dernières créations n'ont pas été fameuse en terme de résultat comme si c'était devenu has-been d'aller voir un film de Spielberg.
Le titre « DISCLOSURE DAY », avec Emily Blunt et Josh O'Connor pour une sortie en 2026.
Le film raconte la révélation au monde entier que les extraterrestres pourraient bien exister. Espérons que ce ne sont pas des lézards humanoides
posted the 12/16/2025 at 05:13 PM by newtechnix
les idées deviennent confus et c'est plus la même force mais la on sent qu'il veut revenir a ses premiers amours.
Je veux pas rajouter une couche mais persso j'ai jamais été un grand fan de ce grand monsieur malgré quelque perles dans sa filmographie. Un autre film du genre: officiellement il a "que" co-produit Super 8 mais c'était quasiment son film E.T en version un peu dark^^