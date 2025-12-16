HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Parlons sérieusement: trailer du dernier Spielberg
Retour à la SF pour Spielou, on va voir car dernièrement ces dernières créations n'ont pas été fameuse en terme de résultat comme si c'était devenu has-been d'aller voir un film de Spielberg.

Le titre « DISCLOSURE DAY », avec Emily Blunt et Josh O'Connor pour une sortie en 2026.

Le film raconte la révélation au monde entier que les extraterrestres pourraient bien exister. Espérons que ce ne sont pas des lézards humanoides

    posted the 12/16/2025 at 05:13 PM by newtechnix
    comments (6)
    altendorf posted the 12/16/2025 at 05:15 PM
    Ah ouais il veut pas lâcher les extraterrestres ^^
    newtechnix posted the 12/16/2025 at 05:20 PM
    Si je dois faire une petite critique, l'imagerie de ce trailer rappelle fortement le film Prédictions d'alex Proyas.
    kiryukazuma posted the 12/16/2025 at 05:26 PM
    Encore ???
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 05:32 PM
    Ah non moi je suis a fond derriere Spielberg, un des plus grand Real de notre époque. J'ai revu dernièrement Jurassic Park 3D, quelle claque.
    marcelpatulacci posted the 12/16/2025 at 05:40 PM
    "devenu has-been" ben il a 78 ans
    les idées deviennent confus et c'est plus la même force mais la on sent qu'il veut revenir a ses premiers amours.

    Je veux pas rajouter une couche mais persso j'ai jamais été un grand fan de ce grand monsieur malgré quelque perles dans sa filmographie. Un autre film du genre: officiellement il a "que" co-produit Super 8 mais c'était quasiment son film E.T en version un peu dark^^
    nicolasgourry posted the 12/16/2025 at 05:51 PM
    marcelpatulacci la réalisation de tout ses films sont des leçons de cinéma, après on aime ou pas le sujet, ça c'est autre chose.
