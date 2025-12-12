Capcom a présenté Megaman dual override
sortie 2027 sur PS4/5, Switch 1/2, Xbox one et PC.
Alors Capcom avait annoncé le retour de quelques IPs....ils n'ont pas menti mais bon là au vu du trailer y'a de quoi être inquiet
posted the 12/12/2025 at 07:32 AM by newtechnix
Nintendo a donné des consignes pour faire vivre la machine encore quelques années ?
C'est pas dingue du tout et il est même étonnant qu'une version wii voir nes ne soit pas annoncée.
Etre content du retour du robot ça je le conçoit car ayant été fan à une époque mais sortir cela en 2027...filer le projet à Inti Creates aurait été plus judicieux.
Bien aimé Le 11 et lui c’est day one