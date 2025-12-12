HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
Megaman is back
Capcom a présenté Megaman dual override

sortie 2027 sur PS4/5, Switch 1/2, Xbox one et PC.

Alors Capcom avait annoncé le retour de quelques IPs....ils n'ont pas menti mais bon là au vu du trailer y'a de quoi être inquiet

    posted the 12/12/2025 at 07:32 AM by newtechnix
    comments (11)
    hypermario posted the 12/12/2025 at 07:40 AM
    Pas en 8 bits...
    noishe posted the 12/12/2025 at 08:30 AM
    Inquiet pour quelle raison ? Ça a l'air d'être du Mega Man, dans la suite de ce que proposait le 11 (qui n'était pas mauvais). Un peu déçu que ça soit encore la saga classique et pas X, mais super content d'avoir un nouveau titre
    forte posted the 12/12/2025 at 10:00 AM
    Inquiet en quoi ? La DA respecte parfaitement l'univers et c'est ca de gagné. Vivement !!!
    kidicarus posted the 12/12/2025 at 10:10 AM
    Superbe annonce pour 2027 et encore sur switch 1. Y a de forte chance qu'il soit dans ma switch 2.
    Nintendo a donné des consignes pour faire vivre la machine encore quelques années ?
    epicurien posted the 12/12/2025 at 10:40 AM
    Ça a l'air trop bien, je comprends mal pourquoi ça va prendre autant de temps à sortir mais ça sera day one
    newtechnix posted the 12/12/2025 at 10:41 AM
    forte Clairement des indés font mieux, on est quasiment dans le même niveau de réalisation que pour les R-type dimension dont le 3 présenté hier, le travail montré est clairement en-dessous de ce qu'on peut attendre en 2025.
    C'est pas dingue du tout et il est même étonnant qu'une version wii voir nes ne soit pas annoncée.

    Etre content du retour du robot ça je le conçoit car ayant été fan à une époque mais sortir cela en 2027...filer le projet à Inti Creates aurait été plus judicieux.
    wickette posted the 12/12/2025 at 11:49 AM
    J’adore la DA, le seul truc que j’aime pas c’est le. 2027 .

    Bien aimé Le 11 et lui c’est day one
    forte posted the 12/12/2025 at 12:19 PM
    newtechnix On a RIEN VU. Tous retournés depuis la sortie du 2 ici, et je peux te garantir que j'ai hâte. Dans DA je te parle aussi et surtout du sprite, qui a été refait, et qui a bien plus de classe que celui du 11
    skk posted the 12/12/2025 at 02:56 PM
    Il reste plus d'un an de développement, ça peut évoluer.
    burningcrimson posted the 12/13/2025 at 02:41 PM
    Newtechnix Graphiquement Inti Creates aurait pas mieux fait je pense. M'enfin tout dépend du budget alloué.
