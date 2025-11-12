profile
Fate stay Night Unlimted Unlimited Blade works: The Deen Series
Nasuverse
Après trois ans de travail, je suis enfin heureux de vous présenter la version complète de mon Fancut combinant Fate 2006 et le film Unlimited Blade Works de 2010 pour offrir une série Unlimited Blade Works en 16 épisodes par Deen.

Avec ce Fancut, j'ai cherché à satisfaire ceux qui aiment les versions de Deen de Fate stay Night et ont put être frustré du film allant très vite

Si ça pouvait réhabiliter le film de 2010 en le rendant plus accessible et compréhensible grâce au contenu de la série, j'en serait content.

J'espère que cela encouragera davantage de personnes à l'essayer et à apprécier ses qualités. Ce montage est également l'occasion de mettre en avant certaines qualités de la série de 2006 qui sont parfois négligées et de tirer parti de certains passages de Fate pour proposer des éléments que la version d'Ufotable a négligés et offrir une version assez unique d'Unlimited Blade Works.

Le fancut est d'ailleurs conçu de façon à offrir une expérience complète et si vous voulez l'essayer sans avoir vu Fate d'abord, pourquoi pas, mais allez sur ADN regarder les série après, tout y est dispo (et ce sera surement une meilleur expérience, mon cut a dans ce cas juste l'avantage d'être plus rapide à mater, vu que la série UBW necessite d'avoir vu 2006 ou Zero et fait 27 episode)

La série comprendra deux chansons de Sachi Tainaka issues de son album hommage à Fate comme génériques d'ouverture et de fin et des titres exclusifs pour chaque épisode, comme dans une véritable série.

J'ai inclus avec les épisodes un préréglage CRT pour Reshade spécialement conçu pour remasteriser Fate 2006 afin d'unifier les visuels de la série et du film.

Je tiens également à remercier Hikari Fansub Project et Conexion anime TV de m'avoir permis d'utiliser leur AMV mettant en vedette Imitation, la chanson promotionnelle du film, comme thème de fin pour le dernier épisode.

Bien sûr, je tiens également à remercier Type Moon et toute l'équipe de la série et du film, en particulier Yuji Yamaguchi, leur réalisateur, décédé en 2019 et à qui mon fancut est dédié.

Voici le lien vers le dossier des épisodes. Bon visionnage, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me donner votre avis. Par contre attention, c'est le doublage anglais (plus facile pour faire le cut que le japonais)

https://drive.google.com/drive/folders/1gMipuQqYUFGnPAn5zB45gE_1Pvc-Injf

Opening du Fancut:



Ending



un extrait du fancut:


PS: Si vous voulez me faire plaisir, upvotez le post du Fancut sur reddit car la visibilité d'un post sur reddit est lié à l'upvote et Fate 2006 se fait downvoter:

https://www.reddit.com/r/fatestaynight/comments/1pjig60/unlimited_blade_works_the_deen_series_complete_cut/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 12/11/2025 at 06:30 PM by kraken
    comments (11)
    grievous32 posted the 12/11/2025 at 07:10 PM
    J'avais adoré la version Ufotable mais j'avoue que j'avais été un peu déçu de voir un héros mourir aussi vite dans l'école et ne pas avoir plus de contact entre certains personnages comme Emiya et sa "soeur". Mais j'aime la fin Ufotable qui apporte une conclusion à l'histoire, on peut facilement regarder Fate Zero et Stay Night Unlimited Blades Work en se disant qu'on a une intro, un milieu et une fin "en 2 saisons".
    shirou posted the 12/11/2025 at 07:29 PM
    Chapeau pour le travail réalisé

    grievous32 En même temps dans l'œuvre original (VN de 2004) tu es obligé de faire dans l'ordre Fate puis Unlimited Blade Works puis Heaven's Feel qui vient conclure.
    darkxehanort94 posted the 12/11/2025 at 07:29 PM
    grievous32 1 Ufotable c'est des rois et 2 Gilgamesh est un Dieu !
    kraken posted the 12/11/2025 at 07:30 PM
    grievous32
    C'est ça justement les truc de la version de Ufotable que j'essaye de corriger dans ce cut.

    J'ai rajouté une scene d'action et quelques ligne exclusive pour que le servant mourant tôt ait un peu plus de temps d'écran et j'ai rajouté un long passage issu de Fate 2006 pour rajouter de l'affect pour la "soeur" d'Emiya.

    J'ai aussi donné un peu plus de focus à Saber car la série UBW la fait être papier peint (quand on commence par Zero, on est d

    En fait la version de Ufotable est la seconde route et il manque clairement 2006 (la première Route) dans le visionnage.

    Le truc c'est que le fandom recommande toujours de la zapper car il y a certain éléments issu de UBW (et un clin d'oeil à HF) dedans en disant que ça gache totalement le plaisir de regarder la suite (enfin bon quand on a commencé par Zero, ça gache rien)
    kraken posted the 12/11/2025 at 07:31 PM
    shirou
    merci, hésite pas à me donner ton avis
    shirou posted the 12/11/2025 at 07:43 PM
    kraken j'ai upvote le post reddit par contre je pense pas que je regarderai par manque de temps (j'ai un backlog de plus de 400 saisons d'animes a regarder ...).

    Même j'ai découvert avec les animes que j'ai adoré, je pense que ça doit être dur de retourner dessus après avoir lu le VN. Pour moi ça reste la meilleur façon, et de très loin, de parcourir l'œuvre.
    kraken posted the 12/11/2025 at 07:49 PM
    shirou
    t'as vu aussi la version film pour UBW ou juste la série? car le film a quelques qualité (certain combat bien ouf dont certain peut être meilleur que dans la version ufotable et l'OST juste enorme).
    shirou posted the 12/11/2025 at 07:52 PM
    kraken que la série, j'ai pas regardé le film
    kraken posted the 12/11/2025 at 07:57 PM
    shirou
    Le film fait qu'une 1h50, si on le voit que comme un best of des meilleurs combats, il est très cool.
    tu devrait essayer
    burningcrimson posted the 12/11/2025 at 08:01 PM
    Fate ma serie préféré
    kraken posted the 12/12/2025 at 06:15 PM
    burningcrimson
    hésite pas à regarder mon cut et à me donner ton avis, voire à en parler autour de toi, la commu reddit FSN a vraiment tendance à detester Fate 2006 et tout ce qui s'y rapporte est vu par principe comme de la merde et le post se fait massivement ignorer et mes message se fond downvoter.
    Si on rajoute à ça que si mon message arrive à un ratio de 0, il sera supprimé par la modération (qui ne veut que des message plaisant à la commu), c'est vraiment la merde.
    Pire encore, si on a un ratio negatif, nos messages sont systematiquement examiné par la modération avant de pouvoir être posté et on ne peut pas poster d'article.
    Et vu que j'aime Fate 2006, la commu descend en flèche tout mes message (j'ai un karma positif dans toute les commu mais juste cette commu arrive a me mettre un karma général negatif, rien que sur l'article, un type a par principe downvoté tout les messages car on aime Fate 2006)
    Si il y avait un meilleur site que Reddit pour partager mon cut massivement, je le ferai
