Nasuverse

Après trois ans de travail, je suis enfin heureux de vous présenter la version complète de mon Fancut combinant Fate 2006 et le film Unlimited Blade Works de 2010 pour offrir une série Unlimited Blade Works en 16 épisodes par Deen.Avec ce Fancut, j'ai cherché à satisfaire ceux qui aiment les versions de Deen de Fate stay Night et ont put être frustré du film allant très viteSi ça pouvait réhabiliter le film de 2010 en le rendant plus accessible et compréhensible grâce au contenu de la série, j'en serait content.J'espère que cela encouragera davantage de personnes à l'essayer et à apprécier ses qualités. Ce montage est également l'occasion de mettre en avant certaines qualités de la série de 2006 qui sont parfois négligées et de tirer parti de certains passages de Fate pour proposer des éléments que la version d'Ufotable a négligés et offrir une version assez unique d'Unlimited Blade Works.Le fancut est d'ailleurs conçu de façon à offrir une expérience complète et si vous voulez l'essayer sans avoir vu Fate d'abord, pourquoi pas, mais allez sur ADN regarder les série après, tout y est dispo (et ce sera surement une meilleur expérience, mon cut a dans ce cas juste l'avantage d'être plus rapide à mater, vu que la série UBW necessite d'avoir vu 2006 ou Zero et fait 27 episode)La série comprendra deux chansons de Sachi Tainaka issues de son album hommage à Fate comme génériques d'ouverture et de fin et des titres exclusifs pour chaque épisode, comme dans une véritable série.J'ai inclus avec les épisodes un préréglage CRT pour Reshade spécialement conçu pour remasteriser Fate 2006 afin d'unifier les visuels de la série et du film.Je tiens également à remercier Hikari Fansub Project et Conexion anime TV de m'avoir permis d'utiliser leur AMV mettant en vedette Imitation, la chanson promotionnelle du film, comme thème de fin pour le dernier épisode.Bien sûr, je tiens également à remercier Type Moon et toute l'équipe de la série et du film, en particulier Yuji Yamaguchi, leur réalisateur, décédé en 2019 et à qui mon fancut est dédié.Voici le lien vers le dossier des épisodes. Bon visionnage, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me donner votre avis. Par contre attention, c'est le doublage anglais (plus facile pour faire le cut que le japonais)Opening du Fancut:Endingun extrait du fancut:PS: Si vous voulez me faire plaisir, upvotez le post du Fancut sur reddit car la visibilité d'un post sur reddit est lié à l'upvote et Fate 2006 se fait downvoter: