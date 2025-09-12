- Le Lombax est de retour après avoir pris une pause bien méritée et alors que Ratchet glande devant sa télé, voilà qu'un message énigmatique émanant d'un certain Fizzwiddget lui demande de partir en mission pour récupérer un genre d'expérience nommé proto-animal. Manque de bol, le cobaye se fait kidnappé par un voleur, à Ratchet et Clank donc de mettre la main sur ce type, même si ce fameux voleur cache en fait un problème bien plus grand.Le scénario de ce Ratchet et Clank 2 est malheureusement pas le point fort du jeu, vite limité, parfois même plutôt anecdotique, il faut dire aussi que se pointé d'une planète à une autre en nous disant d'aller d'un point A à un point B via un écran à pas de quoi nous emballer plus que ça, malgré quelque révélations intéressante. Non, le vrai intérêt de Ratchet et Clank 2 réside ailleurs, et notamment dans son gameplay qui n'ayont pas peur des mots, est un petit bijou !(Chaque planètes à sa propre DA et c'est souvent très variés)Ratchet et Clank 2 dispose en effet d'un gameplay absolument impeccable, c'est fluide, c'est nerveux, c'est jouissif, le jeu mélange habilement plate-forme et action bien que l'action soit tout de même bien plus conséquente que la plate-forme. Disposant de 24 armes au totale, vous pouvez varier les plaisirs comme bon vous semble, surtout que ces armes sont très variés, passant d'un simple Lanceur à une bombe gravitationnelle, mention spéciale au pistolet à lave ou encore au Canon Bombardeur.Les armes se révèlent vraiment excellente à utiliser, et elles s'avèrent être toute fort utile, à vous cependant de les utiliser au bon moment, par exemple comme le cracheur d'étoiles qui peut toucher plusieurs cible d'un coup, idéale quand il ya beaucoup d'ennemis à l'écran. De plus, ces armes sont maintenant améliorable dans une version 2.0 et même 3.0 en New Game Plus. Modifiant leur caractéristiques et les rendant encore plus puissante qu'elle ne l'était au départ.Je dois dire que ça à été un vrai plaisir d'améliorer mes armes préférés, et bien qu'il est difficile de les utiliser toute au court d'une même partie, j'ai quand même essayer de varier un maximum. Surtout que R&C 2 dispose d'ennemis conséquent, le bestiaire est en effet très variés, notamment les Thug 4 Less, sorte de milice et garde du corps, mais aussi pas mal de créatures aliens ou des robots, il yen a pour tous les goûts. Le bestiaire est en effet extrêmement solide avec pas moins de 40 ennemis différents.(Un des meilleurs niveaux du jeu)Dommage cependant que les boss se révèlent aussi décevant, le boss final est une plaisanterie et les combats ne sont pas bien passionnant contre eux, même en arène. Le combat contre le chef des Thugs dure 15 min et consiste à le spammer d'un canon, tout en déviant à gauche et à droite pour dévier les projectiles... Non vraiment je retiens vraiment pas grand chose des boss, souvent trop facile ou ennuyant.Ratchet et Clank 2 varie aussi les plaisirs car en plus des phases à pieds, les phases en vaisseau sont aussi de la partie, bon il est clair que ce ne sont vraiment pas les meilleurs moments du jeu, mais au moins, il yen a pas tant que ça. Encore une fois, la trop grande facilité du jeu lui porte aussi préjudice pour ces phases là. J'ai en revanche beaucoup plus appréciés les phases de courses en aéromoto, sorte de "Mario Kart" en fonçant à toute allure sur des circuits à 20 concurrents. C'est fun, fluide et ça permet de diversifier un gameplay toujours très complet.Si les affrontements contre les ennemis avec les armes sont géniaux, je dois dire aussi que j'ai beaucoup appréciés les phases "énigmes" avec nos gadgets dont certains se révèlent vraiment intéressant, notamment le Thermanateur qui permet de faire fondre la glace ou au contraire de geler l'eau, mêlant quelque séquences de timings très bien pensé. Mention spéciale aussi au Tracto Faisceau, une excellente idée qui permet de tracter certains objets ou personnages et s'en servir comme plate-forme.(Les courses d'aéromotos sont vraiment fun !)Quelques phases en deltaplane ou en jetpack sont aussi de la partie, de même que glisser sur des rails avec vos bottes en évitant les obstacles. Mais R&C 2 c'est aussi une très bonne durée de vie, avec pas mal de secrètes à débloquer comme choper tous les boulons platinum du jeu, ou encore les upgrades de vies.Il m'a fallut 20 heures pour le terminer en explorant bien comme il faut, 18 planètes tout de même toute très variés avec certains niveaux juste excellentissime avec une très belle DA. Je pense notamment à Smolg et son espèce de base dans les nuages ou encore Greblin et son grand désert glacé. Bien que le jeu soit linéaire il offre parfois plusieurs chemins et on peut choisir celui avec lequel on veut commencer, mais aussi 2 grande zones ouvertes, bon ok ces 2 zones c'est surtout du remplissage pour choper des cristaux mais bon c'est mieux que rien.Niveau OST, les musiques sont bonnes bien que pas toute mémorable, elle passe largement dans ce genre de jeu, toujours très rythmé. La VF est excellente, de même que les bruitages ou l'ambiance générale. En revanche, certaines vannes tombent un peu à plat, après j'ai peut être vieilli aussi, ceci explique peut être cela :PConclusion :Ratchet et Clank 2 dispose de suffisamment de niveaux tous très variés pour ne pas lasser le joueur, dans un excellent rythme qui ne faiblit pas du début à la fin, et un concentré de fun rarement égalé dans le jeux vidéo. Clairement un des meilleurs jeux de la PS2 malgré une trop grande facilité et une histoire assez osef, et un des meilleurs épisodes de la série !Les + :- Des graphismes plutôt joli pour de la PS2- Un gameplay variés et parfaitement maniable- 24 armes- Du fun en barre- Bonne durée de vie- Très bon bestiaire- Des combats toujours aussi géniaux- Des puzzles plutôt inventif- Une bonne OST (bien que pas mémorable non plus)- Excellente VF- Un duo toujours aussi attachant- On recommence le jeu avec plaisir via le New Game Plus- Pas mal de secrets à dénicher- Certains niveaux sont absolument incroyable- Les courses en aéromoto- Pas mal d'à côté *arènes/vaisseau*Les - :- Des boss décevants- Un peu facile dû à l'arsenal parfois cheaté- Histoire et personnage assez anecdotique- Les phases en vaisseau on s'endort...9/10