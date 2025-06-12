Pour ses soldes d'hiver, Rockstar nous fait la grâce de nous vendre, pour la modique somme de 59,99€, une bougie senteur "Vice".
Un bien bel item qui vous permettra de faire vos prières en bel et dû forme envers le Saint Rockstar pour qu'il n'y ai plus aucun report de l'élu (ou bien pour qu'ils reintegrent les employés lâchement mis a la porte).
posted the 12/06/2025 at 10:20 AM by jeanouillz
Il se vendrait TELLEMENT encore.
Je me souviens GTA 5 etait sorti sur ps3 mis apres ils ont ressorti une version PS4
bah la ils auraient tellement dû faire pareil, beaucoup seraient repasser à la caisse, je vous le dis.
4k 60fps sur ps5 avec peutetre une amelioration des textures, effets de lumieres...ect
En plus c'est bcp demandé par les joueurs
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/49/6/1765019748-screenshot-2025-12-06-at-12-13-46-bougie-parfum-e-au-doigt-du-milieu-parfum-amusant-cire-de-soja-longue-dur-e-aromath-rapie-bougies-geste-de-la-main-pour-la-maison-aliexpress.png
Pourvu qu'il ai pas l'idée de vendre des objets/voiture, appartement dans le jeux auquel il faudra sortir ça carte bleue..
Déjà les gta dollars, c'était du vol, mais la....
Même pas sur de le faire sur xbox série x....mais vraiment pas a l'heure actuel.