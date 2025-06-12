profile
Grand Theft Auto VI
3
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
GTA VI : Rockstar mets en vente de quoi vous faire patienter


Pour ses soldes d'hiver, Rockstar nous fait la grâce de nous vendre, pour la modique somme de 59,99€, une bougie senteur "Vice".

Un bien bel item qui vous permettra de faire vos prières en bel et dû forme envers le Saint Rockstar pour qu'il n'y ai plus aucun report de l'élu (ou bien pour qu'ils reintegrent les employés lâchement mis a la porte).
Rockstargames.com - https://store.rockstargames.com/fr/merchandise/buy-vice-candle
    posted the 12/06/2025 at 10:20 AM by jeanouillz
    comments (8)
    malroth posted the 12/06/2025 at 10:23 AM
    C'est fou qu'ims n'aient pas penser à sortir une version new gen de RDR2

    Il se vendrait TELLEMENT encore.

    Je me souviens GTA 5 etait sorti sur ps3 mis apres ils ont ressorti une version PS4

    bah la ils auraient tellement dû faire pareil, beaucoup seraient repasser à la caisse, je vous le dis.

    4k 60fps sur ps5 avec peutetre une amelioration des textures, effets de lumieres...ect

    En plus c'est bcp demandé par les joueurs
    jeanouillz posted the 12/06/2025 at 10:33 AM
    malroth c'est clair... et les joueurs demandent aussi un GTA IV remake/remaster qui aurait sens aujourd'hui mais bon, ils préfèrent virer des employés et faire la sourde oreille
    kikoo31 posted the 12/06/2025 at 10:33 AM
    Les Vélib' payant sur GTA 6 est une idée ridicule a côté
    dabaz posted the 12/06/2025 at 11:32 AM
    Ça fait cher la bougie parfumée d'une valeur inférieure à 1€. Je lui préfère cette bougie qui exprime bien ce que je pense de Rockstar.

    https://image.noelshack.com/fichiers/2025/49/6/1765019748-screenshot-2025-12-06-at-12-13-46-bougie-parfum-e-au-doigt-du-milieu-parfum-amusant-cire-de-soja-longue-dur-e-aromath-rapie-bougies-geste-de-la-main-pour-la-maison-aliexpress.png
    heracles posted the 12/06/2025 at 11:37 AM
    Nul, un plug anal j'aurais acheté
    jeanouillz posted the 12/06/2025 at 11:43 AM
    dabaz ah oui sympa, en plus on peut s'asseoir dessus (comme pour GTA 6 en 2025 )
    foxstep posted the 12/06/2025 at 11:59 AM
    Vivement que ce jeu sort qu'ils commencent à taffer sur leur le prochain jeu de leur meilleur IP
    cyr posted the 12/06/2025 at 12:11 PM
    Sa y est, on va avoir droit a des goodies wtf a prix pas donné....

    Pourvu qu'il ai pas l'idée de vendre des objets/voiture, appartement dans le jeux auquel il faudra sortir ça carte bleue..
    Déjà les gta dollars, c'était du vol, mais la....

    Même pas sur de le faire sur xbox série x....mais vraiment pas a l'heure actuel.
