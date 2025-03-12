- Avis sans spoilers -

Conclusion



A.I.L.A est un survival horror sympathique, imparfait mais clairement créé par des passionnés du genre, et cela se ressent constamment. Je peux pardonner beaucoup, mais je ne peux pas surnoter. Dommage… Dommage...



Note : 6/10





Les + :



- Le concept des multiples mondes

- Très bonne ambiance générale

- Scénario solide et accrocheur

- Les énigmes bien pensées

- Une durée de vie honnête pour un premier run (environ 12H)

- Une tonne de clins d’œil aux plus grands jeux et films d’horreur

- Un beau message autour de l’IA et un quatrième mur en PLS vers la fin

- Les monstres et l’ambiance du dernier monde qui rendent complètement parano

- Le dernier passage dans l’appartement absolument horrible...(dans le bon sens)



Les – :



- Des bugs de partout

- Un manque de finition très visible (PNJ, animations et autres détails)

- Des combats mous et mal conçus

- Les choix ne changent presque rien mis à part la scène finale

- Aucune sensation dans les coups (armes à feu également)

- Combats de boss longs et ennuyeux

- Rejouabilité quasi inexistante

Amies survivantes et survivants, je vous partage mon ressenti sur, unbrésilien qui vient tout juste de sortir surComme d’habitude, je commence par vous présenter le concept de ceatypique puis j’enchaîne directement sur ses qualités et ses défauts., c’est quoi exactement. C’est unoù vous incarnez Samuel, un bêta-testeur qui évalue des jeux en développement depuis chez lui. Rien de très excitant au départ, mais tout change lorsque son entreprise lui envoie, un casque VR nouvelle génération équipé d’une intelligence artificielle intégrée.Cette IA va vous plonger dans différents mondes, chacun avec son propre style d’horreur et de gameplay.Ce concept, assez atypique pour le genre, est clairement le plus gros point fort du jeu, car la diversité de ces univers donne toujours envie de découvrir le suivant.Certains mondes s’inspirent fortement deou, et les fans de ces licences y trouveront leur bonheur grâce à la quantité impressionnante d’easter eggs cachés un peu partout.Les passages dans ces mondes sont entrecoupés par des retours dans votre appartement, un peu comme danslorsque l’on sort de l’. Ces moments plus calmes poussent à fouiller chaque recoin pour comprendre ce qui se trame réellement dans l’histoire.Le scénario est en plus très réussi. Il regorge de messages subliminaux et de détails cachés qui prennent tout leur sens lors d’une seconde partie. Plus vous approchez du grand dénouement et plus le jeu tente de briser le quatrième mur. La dernière énigme en est l’exemple parfait. Assez complexe sur console malheureusement, mais extrêmement bien pensée. Franchement bravo.La durée de vie est honnête pour une première découverte. En prenant mon temps et en explorant chaque zone, j’ai mis environ douze heures. Et je conseille réellement de savourer cette première expérience, car la rejouabilité est hélas très faible. Les choix effectués au fil de l’aventure changent très peu de choses et les mondes sont quasiment entièrement linéaires. J’ai obtenu le trophée de platine en deux parties seulement et, en sauvegardant aux bons moments (il n’est pas nécessaire de refaire l’histoire plusieurs fois pour voir les cinq fins donc).Le plus gros défaut du jeu reste les combats. Ils sont mous et donnent l’impression de tirer avec un pistolet à billes. Les ennemis ne réagissent pas toujours correctement, la visée sur console est bancale, et les affrontements contre les boss sont longs, ennuyeux et parfois buggés.Le jeu souffre également d’une quantité de bugs impressionnant. Problèmes de son, animations ratées, freezes et autres soucis techniques viennent régulièrement casser l’immersion. Visuellement, le résultat est correct et même sympathique par moments, mais certains décors tombent complètement à plat. La modélisation et les animations de certains personnages semblent sorties d’une autre époque également.C’est d’autant plus dommage que l’idée de base est géniale et que le récit fonctionne vraiment bien. Avec des combats mieux conçus et une stabilité graphique et technique solide, j’aurais pu lui mettre 7/10. En l’état, c’est beaucoup trop bancal.