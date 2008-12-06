profile
Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots
name : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots
platform : PlayStation 3
editor : Konami
developer : Konami
genre : action-infiltration
european release date : 06/12/2008
us release date : 06/12/2008
japanese release date : 06/12/2008
Un portage de MGS4 ? Rien n'est moins sûr
Le producteur de la série Metal Gear Solid, Noriaki Okamura, affirme qu'il serait difficile d'importer Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots!
"Le matériel de l'époque nécessitait une conception très particulière pour produire des performances 3D avec la technologie disponible. MGS4 possède également un code assez unique... semblerait difficile de le porter aujourd'hui"

Okamura-san a répondu qu'il semble difficile de se procurer/d'apporter MGS4 en raison du matériel de la PS3 et du code unique/inhabituel du jeu.

https://x.com/Genki_JPN/status/1995507172038652166?t=Lp0qwA7rIc5PDs8B3wfSlQ&s=19
    posted the 12/01/2025 at 03:11 PM by ouroboros4
    comments (20)
    marchand2sable posted the 12/01/2025 at 03:21 PM
    Exclu PS3 jusqu'à la fin des temps.
    onimusha posted the 12/01/2025 at 03:23 PM
    marchand2sable
    ou émulation comme d'hab aprés faut être patient trés patient...
    shinz0 posted the 12/01/2025 at 03:23 PM
    Cette arlésienne
    Ce jeu mérite d'être fait par le plus grand nombre

    J'ai adoré cette conclusion à la saga
    onimusha posted the 12/01/2025 at 03:24 PM
    marchand2sable
    un exemple
    https://www.notebookcheck.net/ShadPS4-Bloodborne-emulator-shows-dramatic-PC-performance-gains-over-PS5-with-no-remaster-in-sight.1173307.0.html
    sonilka posted the 12/01/2025 at 03:35 PM
    Ils ont aussi perdu le code source pour celui la ?
    adamjensen posted the 12/01/2025 at 03:38 PM
    Pourtant il n'y a pas si longtemps ils faisaient genre, que je sais plus qui, travaillaient, sois disant, sur le portage depuis déjà un bon moment.
    Je soupçonnais déjà un mensonge.
    C'était peut être effectivement le cas.
    On verra avec le temps.

    Sony l'avait mis sur le Playstation Plus et le Playstation Now pendant un temps, mais ils l'ont retiré pour je ne sais quel raisons.

    Au pire, l'émulateur RPCS3 évolue de plus en plus, donc avec le temps il sera sûrement parfaitement jouable, et puis au pire, j'ai toujours ma PS3 et le jeu.

    Ils peuvent aussi en faire un vrai Remake, c'est aussi une solution, mais plus coûteuse.
    marcelpatulacci posted the 12/01/2025 at 04:00 PM
    Pfff...déjà même pas foutu de lifté le MGS1...

    C'est pour ça qu'ils ont toujours pas sortie la compil Vol.2, ils n'osent pas faire face a la colère des fans si le 4 est manquant.

    Pour l'ému, la compatibilité a bien avancé mais c'est toujours injouable, tout dépend aussi du matos mais j'ai toujours ma PS3. Incroyable comment graphiquement le jeu était en avance sur son temps Même des jeux PS4 ne lui arrive pas la cheville.
    altendorf posted the 12/01/2025 at 04:03 PM
    marchand2sable posted the 12/01/2025 at 04:12 PM
    onimusha

    j'aimerais bien le refaire, qu'ils se magnent sinon hop sur PC
    rasalgul posted the 12/01/2025 at 04:14 PM
    Le genre de déclaration qui généralement précède le portage
    onimusha posted the 12/01/2025 at 04:39 PM
    marcelpatulacci
    moi aussi toujours sur la ps3 mais avec les effets spéciaux by ''Sony picture film' ( le fameux bruit de réacteur d'avion du ventillo )
    5120x2880 posted the 12/01/2025 at 05:04 PM
    onimusha marcelpatulacci Ça fait un moment que le jeu est jouable entièrement, il y a des patchs pour débloquer le framerate si on veut y jouer à 60fps etc, t'as des streamers qui ont fait le jeu entièrement sur RPCS3.
    5120x2880 posted the 12/01/2025 at 05:05 PM
    De mémoire ça tournait déjà bien sur des brouettes en 2018.
    onimusha posted the 12/01/2025 at 05:14 PM
    5120x2880
    elle est pas à jour lea base de donnée de RPCS3 du coup, bizarre.
    forte posted the 12/01/2025 at 05:23 PM
    De mon coté, je n'ai jamais revendu mes hardwares, et j'ai toujours mon MGS4 avec ma PS3.

    Après, je le redis, on a trop de références à Playstation dans celui-là, et ca joue sûrement, d'où le fait de reprogrammer certains passages.
    marcelpatulacci posted the 12/01/2025 at 05:27 PM
    5120x2880 oui de mon coté aussi c'est toujours sur "Ingame". Quoi que ça fait un moment que ça n'a pas été mis a jour. Mais le mec de la vidéo a quand même une 3090^^ Comme moi quoi faut vraiment une war machine.

    forte comme Twins Snake remake, quand on voit les figurines de Mario et Yoshi je crois, on est pas prét de le revoir, sauf sur Switch ptét...
    5120x2880 posted the 12/01/2025 at 05:27 PM
    onimusha Je pense pas qu'ils mettent à jour les milliers de jeux PS3, par exemple sur Eden (dernière version de novembre 2025), ça me dit que Xenoblade 3 n'est pas jouable, il est marqué « ingame » en jaune, mais j'ai terminé le jeu day one en 2022 (Yuzu donc) et j'ai au moins 200h dessus sans avoir eu aucun problème donc bon. MGS4 tourne même sur Steam Deck à 60fps avec le framegen, alors sur un vrai PC t'es large. Et effectivement vu comment tourne la PS4 maintenant, ce serait étrange de galérer sur la PS3
    5120x2880 posted the 12/01/2025 at 05:47 PM
    marcelpatulacci Sur la deuxième il a juste un Steam Deck, c'est pas parce qu'il a une 5080 que ça tournerait que sur ce qu'il a, t'as probablement des mecs qui jouent à Tetris Effect sur des 5090 ou des jeux indés
    alucardhellsing posted the 12/01/2025 at 06:11 PM
    C'est pas un portage qui se fera mais un remake dans la meme veine que MGS3
    vyse posted the 12/01/2025 at 06:42 PM
    alucardhellsing mouais pas sûr ; déjà c'est l'un des moins bien vendu de la série et aussi le moins aimé des MGS canoniques numérotés ; la commu lui préfère le 1,2,3.. tout le game design est foireux de ce jeu ; les niveaux sont rachitiques et l'histoire devient un peu border..bref c'est sur que le porter pour avoir la Saga au complet serait cool mais on est pas tous a l'attendre de ouf .
