Le producteur de la série Metal Gear Solid, Noriaki Okamura, affirme qu'il serait difficile d'importer Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots!
"Le matériel de l'époque nécessitait une conception très particulière pour produire des performances 3D avec la technologie disponible. MGS4 possède également un code assez unique... semblerait difficile de le porter aujourd'hui"
Okamura-san a répondu qu'il semble difficile de se procurer/d'apporter MGS4 en raison du matériel de la PS3 et du code unique/inhabituel du jeu.
https://x.com/Genki_JPN/status/1995507172038652166?t=Lp0qwA7rIc5PDs8B3wfSlQ&s=19
ou émulation comme d'hab aprés faut être patient trés patient...
Ce jeu mérite d'être fait par le plus grand nombre
J'ai adoré cette conclusion à la saga
un exemple
https://www.notebookcheck.net/ShadPS4-Bloodborne-emulator-shows-dramatic-PC-performance-gains-over-PS5-with-no-remaster-in-sight.1173307.0.html
Je soupçonnais déjà un mensonge.
C'était peut être effectivement le cas.
On verra avec le temps.
Sony l'avait mis sur le Playstation Plus et le Playstation Now pendant un temps, mais ils l'ont retiré pour je ne sais quel raisons.
Au pire, l'émulateur RPCS3 évolue de plus en plus, donc avec le temps il sera sûrement parfaitement jouable, et puis au pire, j'ai toujours ma PS3 et le jeu.
Ils peuvent aussi en faire un vrai Remake, c'est aussi une solution, mais plus coûteuse.
C'est pour ça qu'ils ont toujours pas sortie la compil Vol.2, ils n'osent pas faire face a la colère des fans si le 4 est manquant.
Pour l'ému, la compatibilité a bien avancé mais c'est toujours injouable, tout dépend aussi du matos mais j'ai toujours ma PS3. Incroyable comment graphiquement le jeu était en avance sur son temps Même des jeux PS4 ne lui arrive pas la cheville.
j'aimerais bien le refaire, qu'ils se magnent sinon hop sur PC
moi aussi toujours sur la ps3 mais avec les effets spéciaux by ''Sony picture film' ( le fameux bruit de réacteur d'avion du ventillo )
elle est pas à jour lea base de donnée de RPCS3 du coup, bizarre.
Après, je le redis, on a trop de références à Playstation dans celui-là, et ca joue sûrement, d'où le fait de reprogrammer certains passages.
forte comme Twins Snake remake, quand on voit les figurines de Mario et Yoshi je crois, on est pas prét de le revoir, sauf sur Switch ptét...