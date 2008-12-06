Le producteur de la série Metal Gear Solid, Noriaki Okamura, affirme qu'il serait difficile d'importer Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots!"Le matériel de l'époque nécessitait une conception très particulière pour produire des performances 3D avec la technologie disponible. MGS4 possède également un code assez unique... semblerait difficile de le porter aujourd'hui"Okamura-san a répondu qu'il semble difficile de se procurer/d'apporter MGS4 en raison du matériel de la PS3 et du code unique/inhabituel du jeu.