Solarr the PC Master
A mes pairs, experts, jusqu'aux ex-peres de Gamekyo, D'après vous, quelle version aura le plus de valeur à la revente ?
Switch 1 ou Switch 2. Ou ce sera kif-kif
Je demande ça au cas où le jeu ne plairait pas.
tags :
posted the 11/24/2025 at 01:02 PM by solarr
Dis-toi que c'est un jeu d'aventure/puzzle/action et pas fait pour être un énième fps dynamique.
Et en répondant 1er degré. Si tu le vends rapidement, je dirais switch 2 parce qu'il coûte un peu plus cher que la version switch 1. 52€ contre 45€ je crois.
Mais de toute manière pour ton expérience de jeu, autant le prendre sur switch 2 si tu peux, le confort n'est pas le même, la différence graphique est bien présente.
Moi même je vais pas le prendre a la sortie. Au mieux a Noël, ou debut 2026, suivant l'alignement des étoiles dans la galaxie.
"Ca se plaind des article de link49, mais ca fait pareil."
C'est sur ce genre de question. Moi je dirais attends la version GBA elle aura plus de valeur