Metroid Prime 4 Beyond
10
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
solarr
8
Likes
Likers
solarr
all
Metroid Prime 4 : estimation SW1 vs SW2
Solarr the PC Master
A mes pairs, experts, jusqu'aux ex-peres de Gamekyo, D'après vous, quelle version aura le plus de valeur à la revente ?

Switch 1 ou Switch 2. Ou ce sera kif-kif

Je demande ça au cas où le jeu ne plairait pas.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/24/2025 at 01:02 PM by solarr
    comments (11)
    fiveagainstone posted the 11/24/2025 at 01:09 PM
    Si tu pars avec cette optique-là, ça commence mal XD
    Dis-toi que c'est un jeu d'aventure/puzzle/action et pas fait pour être un énième fps dynamique.

    Et en répondant 1er degré. Si tu le vends rapidement, je dirais switch 2 parce qu'il coûte un peu plus cher que la version switch 1. 52€ contre 45€ je crois.

    Mais de toute manière pour ton expérience de jeu, autant le prendre sur switch 2 si tu peux, le confort n'est pas le même, la différence graphique est bien présente.
    5120x2880 posted the 11/24/2025 at 01:23 PM
    Bah la plus cher se revendra plus cher ? Mais normalement on a pas besoin d'acheter un jeu pour savoir si il va nous plaire, peut-être dans le cas d'un cadeau, mais dans ce cas, offrir une version Switch 1 à quelqu'un qui a la Switch 2 ce serait comme du poison (à moins que le jeu soit mis à niveau en détectant la Switch 2, j'ai pas connaissance de ça).
    hypermario posted the 11/24/2025 at 01:27 PM
    Ca se plaind des article de link49, mais ca fait pareil.
    cyr posted the 11/24/2025 at 01:45 PM
    Achète le pas. Aucun risque de perte d'argent.

    Moi même je vais pas le prendre a la sortie. Au mieux a Noël, ou debut 2026, suivant l'alignement des étoiles dans la galaxie.
    rogeraf posted the 11/24/2025 at 02:00 PM
    hypermario
    "Ca se plaind des article de link49, mais ca fait pareil."
    C'est sur ce genre de question. Moi je dirais attends la version GBA elle aura plus de valeur
    forte posted the 11/24/2025 at 02:21 PM
    Switch 1. On en reparle dans 5 ans.
    cyr posted the 11/24/2025 at 02:44 PM
    forte (150 millions de switch, contre 10 millions de switch2, la copie switch 1 devrait être la plus produite, donc moins rare, néanmoins le jeux va pas casser la baraque niveau ventes...entre 1 milion et quelque )
    5120x2880 posted the 11/24/2025 at 04:37 PM
    Il parle de ne pas aimer le jeu et donc de le revendre, si le but c'est la spéculation, tu prends plusieurs MP4 Switch/2 et tu les laisse sous blisters dans un carton.
    jowy14 posted the 11/24/2025 at 04:51 PM
    5120x2880 je ne suis pas sur qu’un jeu autant édité ait une quelconque valeur supérieure un jour
    badeuh posted the 11/24/2025 at 04:54 PM
    forte Je pense que tu as raison car je vois bien Nintendo maintenir la version Switch2 Edition (qui se lit sur une switch 1) et pas l'autre.
    5120x2880 posted the 11/24/2025 at 05:05 PM
    jowy14 Dans le principe, même si le jeu se revend à 2€ dans le futur, tu pourras toujours le revendre plus cher avec blister, même si c'est seulement 2.50€. Mais oui j'ai un peu abusé en disant plusieurs, et si le but c'est la spéculation, prend un autre jeu surtout, effectivement
