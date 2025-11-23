profile
Game Pass & Call of Duty : perte de 300 millions de dollars
Je reprends tel quel l'article de gamekult.

Pour ceux qui doutaient encore de l'impact négatif du gamepass sur l'industrie et sur les jeux, encore une preuve parmi des dizaines de preuves que le gamepass est nocif pour l'industrie et pour microsoft lui-même. (Tant que microsoft renfloue les déficits, tout va bien officiellement, alors que ca fait des années que le gamepass n'est pas rentable)

***

Un nouveau rapport de Bloomberg ravive les interrogations sur la viabilité du modèle économique de Game Pass, le service d’abonnement phare de Microsoft. Fondé sur des témoignages d’anciens employés de la firme, l'article du site américain met en lumière un chiffre pour le moins inquiétant : selon des estimations internes, la sortie de Call of Duty : Black Ops 6 sur Game Pass aurait coûté à Microsoft quelque 300 millions de dollars de manque à gagner.

Le débat ne date certainement pas d'hier, et la question revient presque tous les mois : le Game Pass est-il un étendard d'une stratégie de croissance réussie, ou une fuite en avant financée à coups de milliards ? En somme, est-ce un pari soutenable sur le long terme ? Le problème, c'est que le Game Pass demeure un système clos, une sorte de boîte noire dont Microsoft ne distille que de rares chiffres. Ainsi, en début 2024, le service revendiquait 34 millions d’abonnés, mais ce total qui n’a plus été actualisé depuis. Nécessairement, une telle stratégie implique beaucoup de spéculation.

En interne, la situation semble plus nuancée. D’après Bloomberg, le chiffre de 300 millions de dollars de manque à gagner lié à la sortie de Black Ops 6 sur le Game Pass ne serait pas une estimation improvisée, mais le résultat de projections financières détaillées, élaborées en interne par Microsoft. Cette donnée refléterait une inquiétude croissante, à savoir le fait que l’inclusion de titres majeurs dans le catalogue du service cannibaliserait leurs ventes traditionnelles. D'autres acteurs curieux ont tenté de quantifier cette "cannibalisation" : le site Kotaku, notamment, a tenté de quantifier ce déficit, et a indiqué que pour compenser une telle perte, le Game Pass aurait dû attirer environ 15 millions d’abonnés Ultimate supplémentaires sur un an, ou 1,25 million par mois sur une année entière (avant la hausse des prix). Autant dire qu'il s'agit là de chiffres qui paraissent difficilement atteignables, même avant la récente hausse des tarifs.

Et pourtant, les apparences ont longtemps semblé favorables. Lors de sa sortie, Black Ops 6 avait battu plusieurs records : celui des ventes de la série, mais aussi celui du plus grand nombre d’abonnements Game Pass inscrits en une seule journée. Mais derrière ces triomphes de façade se cache une réalité bien moins reluisante : toujours selon Bloomberg, 82 % des ventes au prix fort du jeu ont été réalisées sur PlayStation 5, alors même qu’il s’agissait du premier Call of Duty publié sous l’égide de Microsoft. Et évidemment, cette donnée n'est pas la seule à prendre en compte pour justifier cette fragilité : les licenciements massifs qui frappent Xbox et ses studios partenaires, les augmentations de prix récentes du Game Pass (Ultimate notamment, qui a doublé de prix depuis un peu plus d'un an) n'aident pas à corroborer la bonne santé affichée pourtant fièrement par Microsoft.

Toutes ces décisions n’ont d'ailleurs pas échappé à l’attention de Lina Khan, ancienne présidente de la Federal Trade Commission (FTC). Dans un message publié sur X, l’ex-responsable américaine (déboutée depuis par Donald Trump) a rappelé que la situation actuelle, à savoir les licenciements, les hausses de prix et inquiétudes autour de la concurrence, correspond exactement à ce que la FTC redoutait lorsqu’elle s’opposait à l’acquisition d’Activision Blizzard en 2023. "L’acquisition de Microsoft a été suivie de hausses de prix et de licenciements massifs, au détriment des joueurs comme des développeurs. Comme dans d’autres secteurs, la concentration du marché et la montée des prix vont souvent de pair. Lorsque les entreprises deviennent trop grandes pour se soucier des conséquences, la qualité du service en souffre inévitablement" a-t-elle écrit sur le réseau social. Si seulement Microsoft se faisait moins avare en chiffres...
https://www.gamekult.com/actualite/game-pass-call-of-duty-un-nouveau-rapport-fait-etat-d-une-perte-de-300-millions-de-dollars-3050866116.html
    suzukube
    posted the 11/23/2025 at 03:10 PM by sandman
    comments (21)
    suzukube posted the 11/23/2025 at 03:56 PM
    Lina Khan avait raison, mais on a COD BO7 dans le Game Pass Ultimate
    sandman posted the 11/23/2025 at 04:01 PM
    suzukube donc tu paies 27e pour jouer à moins de jeux qu'avant, avec moins d'exclus, pour le même service qu'il y a 1 an.
    naoshige11 posted the 11/23/2025 at 04:10 PM
    Cette donnée refléterait une inquiétude croissante, à savoir le fait que l’inclusion de titres majeurs dans le catalogue du service cannibaliserait leurs ventes traditionnelles.

    No shit Sherlock...
    Fallait pas être sortie d'une école d'ingénieur pour savoir que mettre un AAA sur le GP boufferait une grosse partie des ventes sur la même machine. Ils sont complètement à l'ouest ou quoi ?
    gamerdome posted the 11/23/2025 at 04:16 PM
    A l'annonce du la création du gamepass, la première question que je me suis posé c'est "comment ça peut être rentable ?"

    Et quand je lis "Cette donnée refléterait une inquiétude croissante, à savoir le fait que l’inclusion de titres majeurs dans le catalogue du service cannibaliserait leurs ventes traditionnelles."

    Cela me sidère que ça les inquiète, car c'était plus que prévisible, je dirais même que c'était le "but" recherché : attirer des joueurs qui ne seraient plus obligé d'acheter les jeux.

    Au final 300 millions, ce n'est QUE pour Call of, mais c'est sans compter tous les autres jeux, les gens qui s'abonne 1 mois juste pour un jeu puis résilient, et ceux qui se sont abonnés 3 ans sur le marché gris pour quedal.

    Bref, ce doit être un gouffre financier, et sans papa Microsoft derrière, aucun constructeur pourraient se permettre ça.
    bennj posted the 11/23/2025 at 04:22 PM
    sandman le même service qu'il y a un an et moins de jeux ? Faudrait m'expliquer la...Sachant que le service a évolué avec l'ajout du service Ubisoft+ machin, et du club fortnite ainsi qu'une amélioration du streaming. Donc ou t'as moins de jeux qu'avant ?
    nyseko posted the 11/23/2025 at 04:31 PM
    C'est un peu normal, si le jeu se vend moins, il gagne moins d'argent.

    La question est de savoir combien d'abonnement il a permis de générer.
    zekk posted the 11/23/2025 at 05:09 PM
    Je suis là pour les commentaires
    walterwhite posted the 11/23/2025 at 05:10 PM
    Tout le monde le savait sauf les Pro-M qui ont un abo au GP pour le prix d’un expresso.

    Service voué à disparaître.
    skuldleif posted the 11/23/2025 at 05:44 PM
    le gp est pas rentable
    le gp est trop cher
    le gp est nocif
    Xbox est mort et leur joueurs ne représentent rien , le gp bide/stagne MAIS il est nocif
    le gp est pas rentable MAIS il est trop cher

    a un moment fonner faut aller se faire ...
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:44 PM
    sandman Bah ça va avant je payais le Fortnite Crew 10€, maintenant ce n'est plus le cas et j'ai 1000 Vbucks par mois. Mais je suis d'accord que ça aurait du être un nouveau palier !
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:46 PM
    skuldleif Viens sur Fortnite plutôt toi, t'as plus d'excuse si tu veux récup tes 1000 vbucks et prends Homer Simpson

    D'ailleurs si je lance Fortnite sur ma Switch 2 j'aurais les Vbucks ou faut faire comment faut lancer le jeu sur l'appli Xbox ?
    skuldleif posted the 11/23/2025 at 05:46 PM
    suzukube c deja fait j'ai tout de cette saison simpsons
    skuldleif posted the 11/23/2025 at 05:48 PM
    suzukube mais meme pour nous qui jouons a fortnite d'ici quelquemoi ca va etre loverdose de vbuck et de skin , on a pas "besoin" de 1000 skin non plus
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:52 PM
    skuldleif "vous accédez automatiquement au Club de Fortnite et commencez à recevoir ses avantages en vous connectant à Fortnite et Rocket League depuis une console Xbox, PC Xbox, Xbox Cloud Gaming ou un appareil portable compatible."

    Je suis en train de desinstaller Fortnite de l'Epic Games Store pour le reinstaller sur le Xbox Store PC, Microsoft abuse à forcer la main là, c'est 90 Go et y'en a qui vont encore râler que je pollue avec le full démat'
    skuldleif posted the 11/23/2025 at 05:52 PM
    d'ailleurs le move de fortnite crew dans le gp je l'ai deja expliqué , MS avait besoin de fortnite sur son ecosysteme dont leur store PC qui sera vraissemblablement le meme store que pour leur console PC sur la next gen , donc epic game leur a proposé un deal fortnite crew dans le gp VS inclusion dans le store Xbox PC , on rappelera que fortnite est une exclu EGS normalement
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:54 PM
    skuldleif Oui je sais, ça permet aussi de faire tourner Fortnite en "natif" sur une ROG XBOX ALLY X sans se faire chier à aller sur l'EPIC GAMES STORE, et si la prochaine Xbox est une "Rog Ally X" de salon en terme de OS, bah les pavé seront déjà damés (ça s'écrit comment damés ?) !

    Votre analyse était très pertinente très cher
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:55 PM
    skuldleif ptain j'viens de lancer c'est abusé y'a tout les passes + rocket league + festival + lego fortnite
    skuldleif posted the 11/23/2025 at 06:01 PM
    suzukube
    ouep c cool mais bon honnêtement c'est trop, juste jvais stacker les vbuck pour prendre tout ce qui touche a south park quand la collab popera
    negan posted the 11/23/2025 at 06:38 PM
    6 octobre l'article on sen tape
    suzukube posted the 11/23/2025 at 06:40 PM
    negan heureusement que tu es là, j'avais vraiment cru que ça parlait de Black Ops 7
    sandman posted the 11/23/2025 at 06:55 PM
    bennj si tu prends en compte que tout le monde avait accès à tous les jeux first party day one sur le gamepass et que maintenant il faut payer l'ultimate gamepass pour avoir le même le même niveau qu'avant, j'appelle ca une régression... Tout en payant presque le double. Sans parler des 2 autres éditions qui te donnent accès à pas grand chose day one... Donc tu paies on sait pas pourquoi, pour des vieux jeux qui disparaitront quand l'éditeur ou microsoft décidera du jour au lendemain que le jeu serait plus jouable via le gamepass.
