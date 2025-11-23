Je reprends tel quel l'article de gamekult.



Pour ceux qui doutaient encore de l'impact négatif du gamepass sur l'industrie et sur les jeux, encore une preuve parmi des dizaines de preuves que le gamepass est nocif pour l'industrie et pour microsoft lui-même. (Tant que microsoft renfloue les déficits, tout va bien officiellement, alors que ca fait des années que le gamepass n'est pas rentable)



***



Un nouveau rapport de Bloomberg ravive les interrogations sur la viabilité du modèle économique de Game Pass, le service d’abonnement phare de Microsoft. Fondé sur des témoignages d’anciens employés de la firme, l'article du site américain met en lumière un chiffre pour le moins inquiétant : selon des estimations internes, la sortie de Call of Duty : Black Ops 6 sur Game Pass aurait coûté à Microsoft quelque 300 millions de dollars de manque à gagner.



Le débat ne date certainement pas d'hier, et la question revient presque tous les mois : le Game Pass est-il un étendard d'une stratégie de croissance réussie, ou une fuite en avant financée à coups de milliards ? En somme, est-ce un pari soutenable sur le long terme ? Le problème, c'est que le Game Pass demeure un système clos, une sorte de boîte noire dont Microsoft ne distille que de rares chiffres. Ainsi, en début 2024, le service revendiquait 34 millions d’abonnés, mais ce total qui n’a plus été actualisé depuis. Nécessairement, une telle stratégie implique beaucoup de spéculation.



En interne, la situation semble plus nuancée. D’après Bloomberg, le chiffre de 300 millions de dollars de manque à gagner lié à la sortie de Black Ops 6 sur le Game Pass ne serait pas une estimation improvisée, mais le résultat de projections financières détaillées, élaborées en interne par Microsoft. Cette donnée refléterait une inquiétude croissante, à savoir le fait que l’inclusion de titres majeurs dans le catalogue du service cannibaliserait leurs ventes traditionnelles. D'autres acteurs curieux ont tenté de quantifier cette "cannibalisation" : le site Kotaku, notamment, a tenté de quantifier ce déficit, et a indiqué que pour compenser une telle perte, le Game Pass aurait dû attirer environ 15 millions d’abonnés Ultimate supplémentaires sur un an, ou 1,25 million par mois sur une année entière (avant la hausse des prix). Autant dire qu'il s'agit là de chiffres qui paraissent difficilement atteignables, même avant la récente hausse des tarifs.



Et pourtant, les apparences ont longtemps semblé favorables. Lors de sa sortie, Black Ops 6 avait battu plusieurs records : celui des ventes de la série, mais aussi celui du plus grand nombre d’abonnements Game Pass inscrits en une seule journée. Mais derrière ces triomphes de façade se cache une réalité bien moins reluisante : toujours selon Bloomberg, 82 % des ventes au prix fort du jeu ont été réalisées sur PlayStation 5, alors même qu’il s’agissait du premier Call of Duty publié sous l’égide de Microsoft. Et évidemment, cette donnée n'est pas la seule à prendre en compte pour justifier cette fragilité : les licenciements massifs qui frappent Xbox et ses studios partenaires, les augmentations de prix récentes du Game Pass (Ultimate notamment, qui a doublé de prix depuis un peu plus d'un an) n'aident pas à corroborer la bonne santé affichée pourtant fièrement par Microsoft.



Toutes ces décisions n’ont d'ailleurs pas échappé à l’attention de Lina Khan, ancienne présidente de la Federal Trade Commission (FTC). Dans un message publié sur X, l’ex-responsable américaine (déboutée depuis par Donald Trump) a rappelé que la situation actuelle, à savoir les licenciements, les hausses de prix et inquiétudes autour de la concurrence, correspond exactement à ce que la FTC redoutait lorsqu’elle s’opposait à l’acquisition d’Activision Blizzard en 2023. "L’acquisition de Microsoft a été suivie de hausses de prix et de licenciements massifs, au détriment des joueurs comme des développeurs. Comme dans d’autres secteurs, la concentration du marché et la montée des prix vont souvent de pair. Lorsque les entreprises deviennent trop grandes pour se soucier des conséquences, la qualité du service en souffre inévitablement" a-t-elle écrit sur le réseau social. Si seulement Microsoft se faisait moins avare en chiffres...