name : REANIMAL
platform : PC
editor : THQ Nordic
developer : Tarsier Studios
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
REANIMAL a sa date de sortie et une démo!
Jeux Multiplateformes


Le jeu sera disponible le 13 Février 2026 pour 39,99€ et la démo sera disponible dès aujourd'hui sur PS5 et Xbox. La News est apparue plus tôt que prévue et devait être annoncée lors du Xbox Partner Showcase d'aujourd'hui.

Les créateurs de Little Nightmares™ I et II vous emmènent accomplir un voyage ténébreux et terrifiant. Dans ce jeu d’aventure et d’horreur, un frère et une sœur traversent l’enfer pour sauver leurs amis disparus et s’échapper de l’île qui était autrefois leur demeure





Pour ceux intéressés, d'autres créateurs des deux premiers Little Nightmares, travaillent sur End Of Abyss au sein du studio Section 9 Interactive, édite par Epic Games et prévu pour sortir également en 2026.



/ - https://x.com/GOGcom/status/1991508149157687367
    negan posted the 11/20/2025 at 03:00 PM
    Ça va mettre les 40€ sans aucune hésitation
    natedrake posted the 11/20/2025 at 03:25 PM
    Pas de démo sur Switch 2 ?
    aozora78 posted the 11/20/2025 at 03:41 PM
    natedrake nop, les précommandes et la démo arriveront plus tard sur Switch 2. Pas de date.
    natedrake posted the 11/20/2025 at 03:58 PM
    aozora78 Ok, merci pour l'info. Bon, plus que 3 mois à attendre. Little Nightmares III m'a un peu déçu, j'espère que Reanimal va remonter le niveau.
