Le jeu sera disponible le 13 Février 2026 pour 39,99€ et la démo sera disponible dès aujourd'hui sur PS5 et Xbox. La News est apparue plus tôt que prévue et devait être annoncée lors du Xbox Partner Showcase d'aujourd'hui.
Les créateurs de Little Nightmares™ I et II vous emmènent accomplir un voyage ténébreux et terrifiant. Dans ce jeu d’aventure et d’horreur, un frère et une sœur traversent l’enfer pour sauver leurs amis disparus et s’échapper de l’île qui était autrefois leur demeure
Pour ceux intéressés, d'autres créateurs des deux premiers Little Nightmares, travaillent sur End Of Abyss au sein du studio Section 9 Interactive, édite par Epic Games et prévu pour sortir également en 2026.