Tormented Souls
2
name : Tormented Souls
platform : PC
editor : PQube
developer : Dual Effect
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
marchand2sable
52
marchand2sable
marchand2sable > blog
Un deuxième trailer pour le survival horror indé Liminal Point


C’est sur la chaîne YouTube officielle du jeu que l’on peut découvrir cette nouvelle vidéo, qui met largement en avant son gameplay.
Au programme, de la gestion d’inventaire, une ambiance old-school, des monstres cauchemardesques, des énigmes à résoudre, et le tout sous une caméra asymétrique.

Pas de date de sortie pour le moment, mais comme d’habitude, le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=3M2JqBM1ojE&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=3M2JqBM1ojE&t=1s
    tags : resident evil silent hill silent hill 2 remake resident evil 9 new survival horror resident evil requiem liminal point liminal point trailer liminal point new trailer liminal point gameplay liminal point new gameplay silent hill 2 remake xbox
    adamjensen
    posted the 11/14/2025 at 12:03 PM by marchand2sable
    comments (9)
    marchand2sable posted the 11/14/2025 at 12:09 PM
    J’ai jamais compris pourquoi les jeux d’horreur boycottent la Switch. Capcom a un boulevard immense avec RE9…
    adamjensen posted the 11/14/2025 at 12:19 PM
    Faut voir, je vais attendre d'en voir plus.
    shirou posted the 11/14/2025 at 12:30 PM
    Dommage, je trouve qu'il y a certain passage de gameplay ou c'est beaucoup trop dézoomé a mon gout pour se genre de jeux.
    kakazu posted the 11/14/2025 at 01:15 PM
    Merci pour la découverte, jeu à suivre
    bigsnake posted the 11/14/2025 at 01:59 PM
    Day one
    sdkios posted the 11/14/2025 at 02:03 PM
    Claire a Silent Hill je vais le surveiller de pres en tout cas, il a l'air bien sympa!
    shirou pour le coup, avec ce genre de visée en 360, , ils sont obligé de dezoomer un minimum, sinon tu louperais jamais ta cible XD
    shirou posted the 11/14/2025 at 02:12 PM
    sdkios ouai c'est lié mais c'est dans ce cas la tu peux remplacer mon commentaire par : la visée en 360 je trouve pas ça adapté pour du survival horror, je trouve qu'on y perd de l'immersion.
    kujotaro posted the 11/14/2025 at 03:01 PM
    J'aime beaucoup
    marchand2sable posted the 11/14/2025 at 04:03 PM
    kakazu

    Mais de rien
