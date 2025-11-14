C’est sur la chaîne YouTube officielle du jeu que l’on peut découvrir cette nouvelle vidéo, qui met largement en avant son gameplay.
Au programme, de la gestion d’inventaire, une ambiance old-school, des monstres cauchemardesques, des énigmes à résoudre, et le tout sous une caméra asymétrique.
Pas de date de sortie pour le moment, mais comme d’habitude, le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.
shirou pour le coup, avec ce genre de visée en 360, , ils sont obligé de dezoomer un minimum, sinon tu louperais jamais ta cible XD
Mais de rien