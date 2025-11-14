Vidéo privé depuis, sans doute destiné aux preview d'aujourd'hui, nous découvrons 10 minutes de gameplay.
Je vous conseil de télécharger la vidéo pour un rendu plus prope.
En tout cas par moment le jeu semble fort joli!
https://gofile.io/d/ru9LVm
posted the 11/14/2025 at 12:31 AM by ouroboros4
J'ai un peu regardé c'est vrai que c'est fort jolie
(rien que le remaster du premier était splendide de tte façon)
Hâte d'y jouer en tout cas
Vous êtes vite satisfait. Mais c'est peut-être pas plus mal.