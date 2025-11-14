profile
Metroid Prime 4 Beyond
9
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 530
visites since opening : 1091316
ouroboros4 > blog
[Spoil] 10 minutes de gameplay pour MP4
Vidéo privé depuis, sans doute destiné aux preview d'aujourd'hui, nous découvrons 10 minutes de gameplay.

Je vous conseil de télécharger la vidéo pour un rendu plus prope.

En tout cas par moment le jeu semble fort joli!


https://gofile.io/d/ru9LVm
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 11/14/2025 at 12:31 AM by ouroboros4
    comments (9)
    jacquescechirac posted the 11/14/2025 at 01:34 AM
    merci pour le partage mon pote
    J'ai un peu regardé c'est vrai que c'est fort jolie
    (rien que le remaster du premier était splendide de tte façon)
    Hâte d'y jouer en tout cas
    burningcrimson posted the 11/14/2025 at 01:56 AM
    Envi de regarder mais je préfère garder la suprise haha
    kidicarus posted the 11/14/2025 at 05:31 AM
    Je regarderai pas cette vidéo sale vendeur de drogue, vil tentateur. Tu devrais être banni pour ça
    kikoo31 posted the 11/14/2025 at 07:29 AM
    jenicris posted the 11/14/2025 at 07:29 AM
    J'aime bien ce que je vois
    ouroboros4 posted the 11/14/2025 at 07:33 AM
    kidicarus
    zekk posted the 11/14/2025 at 07:34 AM
    Fallait mieux montrer cette vidéo que les trailers. Ils vendent très mal le jeu
    jenicris posted the 11/14/2025 at 07:41 AM
    zekk trop, rien que ce peu de gameplay est plus attirant que tout ce qu'on a vu des trailers
    taiko posted the 11/14/2025 at 07:42 AM
    jacquescechirac fort joli? La DA est simplette et ça a 20 ans graphiquement hors résolution...
    Vous êtes vite satisfait. Mais c'est peut-être pas plus mal.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo