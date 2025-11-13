L'éditeur coréen Krafton derrière le jeu PUBG et qui a récemment acquit le studio Tango Gameworks après la fermeture dudit par Microsoft, annonce pour ses employés la mise en place d'un programme facilitant la démission volontaire.
La raison ? Vous le savez déjà et cela avait été relaté ici (ici donc, je ne retrouve pas l'article en home)
, c'est l'IA, ou plutôt le fric en réalité. Krafton se veut être l'éditeur "AI First" du secteur, alors que l'éditeur obtient des records de gains ces derniers mois.
Ce "programme" permet aux personnes qui démissionnent volontairement d'obtenir des indemnités allant jusqu'à 36 mois de salaire, selon l'ancienneté. Selon un témoignage anonyme, ce programme vise à faire "sortir" les employés qui ne se font pas à la transformation numérique avec IA. Enfin, selon un représentant de Krafton, l'éditeur laissera le libre-arbitre à ses employés de choisir de rester ou de démissionner mais d'un autre coté le recrutement de nouveaux personnels est qu'en à lui mis en pause.
Merci Krafton
Si c'est réellement le cas, c'est plutôt un bon plan pour l'employé. Tu te trouves un nouveau poste, tu démissionnes et tu ramasses la caillasse. Tu peux meme te prendre une année sabbatique.