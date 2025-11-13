profile
IA - Krafton facilite les démarches de démission pour ses employés


L'éditeur coréen Krafton derrière le jeu PUBG et qui a récemment acquit le studio Tango Gameworks après la fermeture dudit par Microsoft, annonce pour ses employés la mise en place d'un programme facilitant la démission volontaire.

La raison ? Vous le savez déjà et cela avait été relaté ici (ici donc, je ne retrouve pas l'article en home), c'est l'IA, ou plutôt le fric en réalité. Krafton se veut être l'éditeur "AI First" du secteur, alors que l'éditeur obtient des records de gains ces derniers mois.

Ce "programme" permet aux personnes qui démissionnent volontairement d'obtenir des indemnités allant jusqu'à 36 mois de salaire, selon l'ancienneté. Selon un témoignage anonyme, ce programme vise à faire "sortir" les employés qui ne se font pas à la transformation numérique avec IA. Enfin, selon un représentant de Krafton, l'éditeur laissera le libre-arbitre à ses employés de choisir de rester ou de démissionner mais d'un autre coté le recrutement de nouveaux personnels est qu'en à lui mis en pause.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/krafton-launches-voluntary-resignation-program-for-employees-as-it-transforms-into-an-ai-first-company/
    posted the 11/13/2025 at 02:24 PM by masharu
    comments (7)
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 03:04 PM
    Tous les studios vont foncer sur l'IA. Les salariés sur la touche, mais pour bosser dans le milieu créatif, on va dire qu'on a l'habitude de se faire baiser depuis le temps ... Si vous êtes jeunes, éviter ces métiers maintenant. Ils n'ont plus d'avenir (ou vous n'avez pas d'avenir).
    Merci Krafton
    tripy73 posted the 11/13/2025 at 03:15 PM
    Bon crash à tout ces studios
    linkald posted the 11/13/2025 at 03:38 PM
    36 mois de salaires à rien faire ? Je me barres tout de suite
    legend83 posted the 11/13/2025 at 03:47 PM
    rogeraf A ce rythme c'est toute l'industrie tertiaire qui va prendre cher. Bon retour aux champs et à l'usine à tous.
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 04:05 PM
    legend83 Si seulement, solutions IA et robotisées aussi pour l'agriculture. Faut demander a Pole Emploi quelle est la solution (au pardon, France Emploi ca fait mieux) ?
    sonilka posted the 11/13/2025 at 04:51 PM
    Ce "programme" permet aux personnes qui démissionnent volontairement d'obtenir des indemnités allant jusqu'à 36 mois de salaire

    Si c'est réellement le cas, c'est plutôt un bon plan pour l'employé. Tu te trouves un nouveau poste, tu démissionnes et tu ramasses la caillasse. Tu peux meme te prendre une année sabbatique.
    zoske posted the 11/13/2025 at 05:24 PM
    ChatGPT, dois-je accepter cette offre ou non??
