Le géant sud-coréen du jeu vidéo KRAFTON a officiellement annoncé
sa transformation en entreprise « AI First », centrée sur l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches et stimuler l’innovation. Lors d’un événement interne, Krafton Live Talk, le 23 octobre, le PDG Kim Chang-han a présenté la vision et la feuille de route à moyen et long terme de l’entreprise.
« À partir d’aujourd’hui, Krafton mettra en place une gestion centrée sur l’IA, où les collaborateurs pourront se concentrer sur des activités créatives et la résolution de problèmes complexes, tandis que l’IA prendra en charge l’automatisation des tâches », a déclaré Kim. « Notre objectif est de renforcer la croissance des employés et d’élargir les zones de défi de l’organisation grâce à l’IA. »
Le concept « AI First » place l’IA au centre de la résolution de problèmes, afin d’accélérer la productivité et la valeur à long terme de l’entreprise. Krafton prévoit d’utiliser l’Agentic AI, un type d’IA capable de définir des objectifs, planifier et exécuter des tâches complexes, pour élargir les rôles individuels et les capacités organisationnelles et ainsi assurer sa croissance future.
Pour soutenir cette transformation, l’entreprise investira environ 1 000 milliards de wons (environ 1,016 milliard de dollars canadiens) dans la mise en place de clusters GPU, capables de traiter des tâches complexes nécessitant des raisonnements sophistiqués. Cette infrastructure servira à automatiser les flux de travail IA, à renforcer la R&D et à améliorer les services IA dans les jeux. Krafton prévoit de finaliser sa plateforme IA intégrée et automatisée d’ici la seconde moitié de 2026, incluant la standardisation des données et la gestion de l’Agentic AI à l’échelle de l’entreprise.
À partir de 2026, un budget annuel de 300 milliards de wons (environ 305,4 millions de dollars canadiens) sera dédié à la formation et à l’utilisation directe d’outils IA par les collaborateurs, multipliant par dix le soutien actuel aux services IA et renforçant les compétences internes.
Trois axes stratégiques pour l’AI First
Ancrer une culture AI First
Krafton créera un écosystème de formation, partage et expérimentation, via sa plateforme interne AI Learning Hub, pour diffuser les bonnes pratiques et faciliter l’usage des outils IA. Des événements comme les AI Roundtables et AI Hackathons permettront de promouvoir l’apprentissage transversal et la culture pratique de l’IA.
Réinventer l’organisation et le mode de travail
L’entreprise restructurera les équipes pour donner aux collaborateurs davantage de responsabilités et adapter les structures de R&D aux experts IA, renforçant la spécialisation et l’efficacité des projets.
Offrir de nouvelles opportunités de croissance
Le temps et les ressources libérés par l’IA seront réinvestis dans le développement de nouveaux jeux et projets innovants, créant un cycle vertueux de compétences IA et de créativité. Cette démarche vise à étendre les pipelines de production et à favoriser la création de nouveaux titres.
Krafton entend ainsi intégrer l’IA dans tous les aspects de la gestion et de la prise de décision, pour répondre plus rapidement aux évolutions du marché global et renforcer durablement sa compétitivité.
« Grâce à la stratégie AI First, nous élargirons les opportunités de croissance de nos collaborateurs et stimulerons la créativité centrée sur l’expérience des joueurs, tout en guidant l’innovation IA dans l’industrie du jeu », a conclu Kim Chang-han. « Nous établirons des standards opérationnels centrés sur l’IA qui serviront de référence pour le secteur mondial. »
La fainéantise ne sera jamais récompensée, car si tes assets peuvent facilement être recrées ailleurs...tu n'as aucune valeur ajoutée en tant qu'entreprise, tu as juste décentralisé ton savoir faire vers un modèle LLM américain ou autre.
Une entreprise sans vraie valeur ajoutée, ça ne dure pas.