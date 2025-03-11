





Comme moi vous avez peut être raté l'annonce de la collaboration entre McDonald's et Street Fighter 6 le mois dernier.Vous pouvez obtenir les tenues classiques au thème de McDo, cela concernait Ryu, Ken et Chun-Li mais aujourd'hui on a l'ajout de Guile et Akuma à la liste. Pour obtenir ces variant, il faut rentrer les codes dans le menu event du jeu. Même si c'est un évènement japonais, les codes marchent partout dans le monde. Seule la version McDo de Bison est exclusive au Japon.Ryu Couleur EX McDo : M3L4-WJAK-8FCH-6AYVKen Couleur EX McDo : LFCU-8RYT-7MP9-RH8FChun-Li Couleur EX McDo : CDU9-BBPC-DNQU-98M9Guile Couleur EX McDo : 3PXY-5EAT-X3QC-3YWJAkuma Couleur EX McDo : S78A-YLCN-FAT4-58XDLes codes sont valides jusqu'au 12 décembre prochain.Enfin, si vous êtes au Japon et que vous aimez McDonald's, vous pouvez donc essayer les burgers Street Fighter.