name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
masharu
20
Likes
Likers
masharu
articles : 785
visites since opening : 1622098
masharu > blog
La collab McDonald's x Street Fighter 6
Comme moi vous avez peut être raté l'annonce de la collaboration entre McDonald's et Street Fighter 6 le mois dernier.



Vous pouvez obtenir les tenues classiques au thème de McDo, cela concernait Ryu, Ken et Chun-Li mais aujourd'hui on a l'ajout de Guile et Akuma à la liste. Pour obtenir ces variant, il faut rentrer les codes dans le menu event du jeu. Même si c'est un évènement japonais, les codes marchent partout dans le monde. Seule la version McDo de Bison est exclusive au Japon.





Ryu Couleur EX McDo : M3L4-WJAK-8FCH-6AYV
Ken Couleur EX McDo : LFCU-8RYT-7MP9-RH8F
Chun-Li Couleur EX McDo : CDU9-BBPC-DNQU-98M9

Guile Couleur EX McDo : 3PXY-5EAT-X3QC-3YWJ
Akuma Couleur EX McDo : S78A-YLCN-FAT4-58XD

Les codes sont valides jusqu'au 12 décembre prochain.

Enfin, si vous êtes au Japon et que vous aimez McDonald's, vous pouvez donc essayer les burgers Street Fighter.

ex-Twitter - https://x.com/McDonaldsJapan/status/1984447806975730046
    tags : capcom street fighter street fighter 6 sf6
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/03/2025 at 05:12 PM by masharu
    comments (7)
    rogeraf posted the 11/03/2025 at 05:17 PM
    L'idée est sympa, mais bouffer des burgers pourris aux médocs et autres produits chimiques. Non merci, j'ai plus 12 ans je tiens à ma santé
    mercure7 posted the 11/03/2025 at 05:20 PM
    Les frites "Guile" sont sympas :

    https://x.com/GohBilly1/status/1979330078032146825
    akinen posted the 11/03/2025 at 05:22 PM
    Le burger à l’œuf est excellent
    fan2jeux posted the 11/03/2025 at 05:28 PM
    Rien qu'a regarder les couleurs, j'en aie un haut le coeur
    derno posted the 11/03/2025 at 05:46 PM
    il y a 10-15 ans quand j'y étais ils étaient en plein dans le scandale des nuggets moisis venu de Chine....on se demandaient s'ils survivraient...Visiblement oui, en plus je vois de plus en plus de nouvelles boutiques là bas alors qu'avant c'était hyper rare.
    thejoke posted the 11/03/2025 at 06:39 PM
    Du génie marketing diabolique vraiment
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 07:40 PM
    Mama mia
