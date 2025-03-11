profile
all
La suite de Godzilla Minus One dévoile son titre


Toujours en cours de tournage depuis août dernier, la suite de Godzilla Minus One révèle son titre "Minus Zero" avec toujours Takashi Yamazaki au commande pour une sortie prochaine en fin d'année 2026 / 2027.
https://m.youtube.com/watch?v=msIIHSrWjgo
    3
    Likes
    Who likes this ?
    osiris67, adamjensen, marcelpatulacci
    posted the 11/03/2025 at 12:54 PM by yanssou
    comments (10)
    metroidvania posted the 11/03/2025 at 01:22 PM
    Vivement.
    osiris67 posted the 11/03/2025 at 01:28 PM
    J ai vu le minus one au ciné en 4d bordel j suis encore soufflé par l experience.
    nicolasgourry posted the 11/03/2025 at 01:35 PM
    Mon avis sur le premier
    https://www.gamekyo.com/blog_article473443.html
    adamjensen posted the 11/03/2025 at 01:43 PM
    Très bon film le précédent.
    Je suis pas du tout inquiet pour la qualité du prochain.
    gasmok2 posted the 11/03/2025 at 01:47 PM
    Ils ont réussi, avec un budget de 15 millions, à faire ce que les américains n'ont pas réussi avec pourtant des budgets bien plus conséquents
    choroq posted the 11/03/2025 at 01:51 PM
    one one, zeros zeros, minus one, bon c'est du pareil au même.
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 02:04 PM
    Le meilleur film de "titan" depuis King Kong 2005

    gasmok2 "bien plus conséquents" et encore les mots sont faibles, ces trouduk utilisent des budgets équivalent d'un PIB de pays d'europe de l'est pour réalisé leurs films. Minus ONE 15M contre 150M le Kong/Godzilla 2 et encore 150 c'est la moyenne a Hollywood chewing gum.
    akinen posted the 11/03/2025 at 02:06 PM
    On dirait un Pokémon qui fait un double hadoken
    kisukesan posted the 11/03/2025 at 02:24 PM
    Le premier est toujours introuvable sur les plateformes de vod ?
    micheljackson posted the 11/03/2025 at 03:03 PM
    Ah super, j'ai vraiment adoré ce film
