Amazon traverse actuellement une vaste restructuration interne qui affecte fortement sa division jeux vidéo. L’entreprise a annoncé la suppression de plus de 14 000 postes dans le monde, dont une part importante concerne ses bureaux d’Irvine, de San Diego et sa branche centrale d’édition.Amazon annonce une restructuration majeureDans un mémo interne consulté par Bloomberg, Steve Boom, vice-président chargé de l’audio, de Twitch et des jeux, a expliqué que la société souhaitait désormais se concentrer sur « ce qu’Amazon fait de mieux », tout en réduisant ses investissements dans les jeux à gros budget, notamment les titres massivement multijoueurs en ligne. Cette réorientation stratégique marque un tournant pour l’entreprise, qui tente depuis plus de dix ans de s’imposer dans le secteur vidéoludique, sans réel succès, malgré quelques réussites comme Lost Ark, publié en Occident par ses soins.Amazon mise désormais davantage sur Luna, sa plateforme de cloud gaming, en y intégrant des jeux plus légers et des expériences basées sur l’intelligence artificielle. Son studio de Montréal poursuit le développement de March of Giants, un jeu de stratégie, tandis que Crystal Dynamics, à San Francisco, continue de travailler sur le prochain Tomb Raider.Le studio britannique Maverick Games (fondé par des vétérans de Playground Games) développe toujours un jeu de course inédit. Amazon explore également des projets plus expérimentaux, comme Courtroom Chaos, un party game intégré à Luna mettant en scène une version numérique de Snoop Dogg, ou King of Meat, sorti récemment mais resté confidentiel, avec à peine plus de deux cents joueurs simultanés sur Steam.Le suivi de New World prend finEn parallèle de cette réorganisation, Amazon a confirmé la fin du développement actif de New World, son MMORPG lancé en 2021. Le jeu avait connu un départ fulgurant avec plus de 900 000 joueurs simultanés sur Steam, avant de voir sa popularité décliner. Dans un billet de blog, la société a annoncé que la saison 10 et la mise à jour Nighthaven constitueraient la dernière vague de contenu pour le jeu, sur PC comme sur consoles. Les serveurs resteront ouverts jusqu’en 2026, mais aucune nouvelle extension ou mise à jour majeure n’est prévue.Amazon a expliqué cette décision en indiquant avoir atteint un point où la poursuite du développement de New World n’était plus viable à long terme. Le jeu, sorti sur Xbox Series X|S et PS5 en 2024, n’a manifestement pas atteint les objectifs fixés par la société.Reste à voir quel sera l’avenir du projet de MMO inspiré du Seigneur des Anneaux, également porté par Amazon.