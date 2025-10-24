profile
Honkai : Star Rail
name : Honkai : Star Rail
platform : PC
editor : Hoyoverse
developer : Hoyoverse
genre : RPG
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
darkxehanort94
darkxehanort94
all
300 euros pour un Skin (d'arc)
Vous vous plaignez de Pokémon ZA et ses DLC a la noix ? Au moins il y a des Pokémons dedans. Nous chez Hoyoverse on a ca.



Alors il faut payer 20 000 jades, et 20000 jades c'est 300 euros avec 3 packs de 99.99 euro a 8000 jades.

C'est Honteux

Alors oui Lootbar existe mais chut.

Je l'aurais juste parce que je met 3 packs par mois, je suis un Megalodon sur Honkai Star Rail ^^

Mais faites pas comme moi.

PS : C'est juste un skin d'arme, pas du personnage hein.
    posted the 10/24/2025 at 12:34 PM by darkxehanort94
    comments (12)
    magneto860 posted the 10/24/2025 at 12:35 PM
    Tu le dis toi-même, tu l'auras. S'il y a des gens pour acheter, c'est que c'est pas si honteux que ça ...
    burningcrimson posted the 10/24/2025 at 12:36 PM
    Le pire c'est que ça va se vendre malheureusement...
    darkxehanort94 posted the 10/24/2025 at 12:38 PM
    magneto860 Non c'est juste que je met 300 euros de base par mois, donc c'est juste du bonus
    primerose posted the 10/24/2025 at 12:51 PM
    Surtout ne joue pas à star citizen
    jackfrost posted the 10/24/2025 at 12:54 PM
    darkxehanort94 Tu mets 300 euros par mois dans du cosmétique virtuel ?
    raioh posted the 10/24/2025 at 12:55 PM
    Je l'aurais juste parce que je met 3 packs par mois

    Et tu fais un article pour te plaindre des pratiques de l'entreprise qui t'exploite régulièrement comme une vache à lait ?
    liberty posted the 10/24/2025 at 12:56 PM
    darkxehanort94 Rends nous service. Au lieu de mettre 300 euros dedant. Tu me MP le code d'une carte PSN pour que je puisse m'offrir DIGIMON. Ça sera mieux pour toi, pour le JV et pour moi
    darkxehanort94 posted the 10/24/2025 at 01:05 PM
    liberty Tu preferais pas un code Steam ?
    liberty posted the 10/24/2025 at 01:09 PM
    darkxehanort94 je n'ai pas de PC malheureusement
    tokito posted the 10/24/2025 at 01:24 PM
    Il y aura toujours des pigeons, seul l'état peut réglementer ces entreprises pour ne pas abuser des faibles d'esprit
    5120x2880 posted the 10/24/2025 at 01:51 PM
    À coté tout est gratos, mais il faut bien des pigeons qui veulent habiller des petites filles pour que les autres profitent du jeu normalement sans ce genre de futilités artificielles.
    jeanouillz posted the 10/24/2025 at 02:10 PM
    Le monde du free2pay est incroyable...
    Ils conçoivent un titre ou 95% des gens ne vont jamais payer mais 5% vont casquer un max (ils utilisent d'ailleurs le terme de baleines) juste pour montrer au reste de la plèbe qu'ils sont des mega pigeons avec leurs armures en or qui brille.
