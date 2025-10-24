Vous vous plaignez de Pokémon ZA et ses DLC a la noix ? Au moins il y a des Pokémons dedans. Nous chez Hoyoverse on a ca.
Alors il faut payer 20 000 jades, et 20000 jades c'est 300 euros avec 3 packs de 99.99 euro a 8000 jades.
C'est Honteux
Alors oui Lootbar existe mais chut.
Je l'aurais juste parce que je met 3 packs par mois, je suis un Megalodon sur Honkai Star Rail ^^
Mais faites pas comme moi.
PS : C'est juste un skin d'arme, pas du personnage hein.
Et tu fais un article pour te plaindre des pratiques de l'entreprise qui t'exploite régulièrement comme une vache à lait ?
Ils conçoivent un titre ou 95% des gens ne vont jamais payer mais 5% vont casquer un max (ils utilisent d'ailleurs le terme de baleines) juste pour montrer au reste de la plèbe qu'ils sont des mega pigeons avec leurs armures en or qui brille.