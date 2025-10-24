Vous vous plaignez de Pokémon ZA et ses DLC a la noix ? Au moins il y a des Pokémons dedans. Nous chez Hoyoverse on a ca.Alors il faut payer 20 000 jades, et 20000 jades c'est 300 euros avec 3 packs de 99.99 euro a 8000 jades.Alors oui Lootbar existe mais chut.Je l'aurais juste parce que je met 3 packs par mois, je suis un Megalodon sur Honkai Star Rail ^^Mais faites pas comme moi.PS : C'est juste un skin d'arme, pas du personnage hein.