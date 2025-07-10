Nintendo vient de sortir une vidéo assez mystérieuse intitulé "Close to you".., mais on reconnait dans le thème musical des sonorités de la série Pikmin, avec des objets qui se déplacent "tout seul".. Futur Pikmin poltergeist pour Halloween ?
https://www.youtube.com/watch?v=9S5YaYHTsMc
posted the 10/07/2025 at 01:21 PM by rocan
(J'y connais rien à la licence, pas taper)
Mais a la fin de la vidéo, y en a plusieurs qui sont mort....avalé par le bébé.
Ceci dit c'est très bien réalisé.
(J'ai regarder la video sans le sons)(je précise)
Tu récolte des objets humain, mais on a jamais vu d'humain , ou d'animaux jusqu'à maintenant.
burningcrimson je te déconseille de faire le premier.
Surtout que l'action est centré sur le petit.
La musique semble etre du compositeur des deux derniers zelda.
Mais vous voyez, imaginez un jeu de leur part qui se rapproche de ce type de rendu là ( bon là c'est une CGI bien sûr mais c'est pour l'image ). Ils ont moyen de produire des rendu de type Pixar si ils se sortent vraiment les doigts et concentre la puissance de la Switch 2 dans un petit environnement comme cette chambre d'enfant. En cela un Pikmin pourrait vraiment en mettre plein la vue si ils se donnaient les moyens...
Par exemple, un peu HS, mais dans la vidéo de présentation du dernier Yoshi, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais l'introduction où on voit le livre et les Yoshi en 3D sont en temps réel. On peut voir la légère pixellisation des ombres ou l'aliasing légèrement présent.
Donc quand ils veulent ils peuvent p'tain....