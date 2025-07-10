___________________
[Nintendo] Pikmin 5 teasé sur Nintendo Today ?


Nintendo vient de sortir une vidéo assez mystérieuse intitulé "Close to you".., mais on reconnait dans le thème musical des sonorités de la série Pikmin, avec des objets qui se déplacent "tout seul".. Futur Pikmin poltergeist pour Halloween ?

https://www.youtube.com/watch?v=9S5YaYHTsMc
Nintendo Today
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/07/2025 at 01:21 PM by rocan
    comments (16)
    nicolasgourry posted the 10/07/2025 at 01:24 PM
    La vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=9S5YaYHTsMc
    kali posted the 10/07/2025 at 01:24 PM
    Y a des humains dans Pikmin ?
    (J'y connais rien à la licence, pas taper)
    rocan posted the 10/07/2025 at 01:25 PM
    nicolasgourry Merci pour le lien !
    cyr posted the 10/07/2025 at 01:31 PM
    Je sait pas trop. Pikmin? Pourquoi les rendre invisible, a moins que c'est une nouvelle espèce de pikmin. Les pikmin déphasé, ou invisible.

    Mais a la fin de la vidéo, y en a plusieurs qui sont mort....avalé par le bébé.

    Ceci dit c'est très bien réalisé.

    (J'ai regarder la video sans le sons)(je précise)
    burningcrimson posted the 10/07/2025 at 01:34 PM
    Faudrait que je m'y mette un jour à Pikmin.
    cyr posted the 10/07/2025 at 01:36 PM
    kali non et oui.

    Tu récolte des objets humain, mais on a jamais vu d'humain , ou d'animaux jusqu'à maintenant.


    burningcrimson je te déconseille de faire le premier.
    donpandemonium posted the 10/07/2025 at 01:40 PM
    Quelqu'un dans les commentaires Youtube a repéré qu'à 1m39 de la vidéo on voit un petit être en arrière plan qui marche sous le lit. C'est pas dans le focus donc on voit pas bien mais ça ressemble vraiment à un Pikmin. Hyper intrigué par cette vidéo n'empêche. Ils balancent ça comme ça sans aucun indice
    cyr posted the 10/07/2025 at 01:45 PM
    donpandemonium j'ai peur que ça soit une mini série d'animation a regarder plutôt qu'un jeux....

    Surtout que l'action est centré sur le petit.
    skk posted the 10/07/2025 at 01:50 PM
    donpandemonium ca ressemble plus a une boule qu a un pikmin.

    La musique semble etre du compositeur des deux derniers zelda.
    donpandemonium posted the 10/07/2025 at 01:50 PM
    Cyr Oui je pense aussi. En tout cas je ne me hype pas, c'est Nintendo, ces derniers temps mieux vaut pas trop se hyper sur eux...

    Mais vous voyez, imaginez un jeu de leur part qui se rapproche de ce type de rendu là ( bon là c'est une CGI bien sûr mais c'est pour l'image ). Ils ont moyen de produire des rendu de type Pixar si ils se sortent vraiment les doigts et concentre la puissance de la Switch 2 dans un petit environnement comme cette chambre d'enfant. En cela un Pikmin pourrait vraiment en mettre plein la vue si ils se donnaient les moyens...

    Par exemple, un peu HS, mais dans la vidéo de présentation du dernier Yoshi, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais l'introduction où on voit le livre et les Yoshi en 3D sont en temps réel. On peut voir la légère pixellisation des ombres ou l'aliasing légèrement présent.

    Donc quand ils veulent ils peuvent p'tain....
    pharrell posted the 10/07/2025 at 01:52 PM
    Ils se sont bien vendus les jeux ?
    tripy73 posted the 10/07/2025 at 01:55 PM
    donpandemonium : effectivement bien vu, à voir s'il y a d'autres indices dissimulés, mais il se pourrait bien que le bébé soit le centre de l’attention et qu'ils s'amusent à cacher des choses dans la vidéo. Dans tous les cas le fait que des objets s'animent comme par magie fait vraiment penser au fait qu'ils seraient contrôlés par des Pikmins.
    rocan posted the 10/07/2025 at 02:01 PM
    pharrell En tout on est sur environ 10 et 15 millions de ventes depuis 2001. Pikmin 4 : 3.50 millions.
    kevinmccallisterrr posted the 10/07/2025 at 02:18 PM
    pharrell posted the 10/07/2025 at 02:46 PM
    3,5 millions pour Pikmin 4 c'est pas foufou... je suis pas sur que ça soit un un jeu sur lequel il y a une grosse attente d'avoir une suite...
    5120x2880 posted the 10/07/2025 at 02:48 PM
    J'ai jamais terminé le 4, il y a plein de trucs (trop ?), aucun challenge, c'est long et indigeste, j'aurais pu aller au bout avec la coop je pense, comme pour le 3 mais ces génies ne l'ont pas mise.
