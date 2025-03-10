Les 43ᵉ Golden Joystick Awards débutent officiellement aujourd’hui. Cette année, les joueurs du monde entier peuvent voter dès maintenant pour leurs titres préférés parmi les nombreuses nominations. De la meilleure narration au jeu le plus attendu, en passant par le design visuel et les extensions ou encore la nouvelle catégorie du meilleur remaster/remake, c’est l’occasion de faire entendre votre voix et de célébrer l’excellence dans le jeu vidéo.
Il suffit de visiter ce lien et de cliquer sur ‘Start Voting’ (commencer le vote) : https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards/
.
Nominations aux Golden Joystick Awards 2025
Jeu de l’année sur PC
Hollow Knight: Silksong
The Alters
Kingdom Come: Deliverance II
PEAK
Abiotic Factor
Dune: Awakening
Jeu de l’année sur consoles
Donkey Kong Bananza
Monster Hunter Wilds
Ghost of Yōtei
Death Stranding 2: On the Beach
Sonic Racing: CrossWorlds
Mario Kart World
Meilleure narration
Clair Obscur: Expedition 33
SILENT HILL f
Blue Prince
Mafia: The Old Country
Lost Records: Bloom & Rage
The Hundred Line – Last Defense Academy
Meilleur jeu multijoueur
Battlefield 6
PEAK
ELDEN RING NIGHTREIGN
Split Fiction
Mario Kart World
REMATCH
Meilleure conception visuelle
Death Stranding 2: On the Beach
Clair Obscur: Expedition 33
The Midnight Walk
Ghost of Yōtei
Sword of the Sea
Assassin’s Creed Shadows
Meilleur jeu indépendant
Blue Prince
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Wanderstop
Skin Deep
despelote
Herdling
Abiotic Factor
Baby Steps
Caves of Qud
Deep Rock Galactic: Survivor
Meilleur jeu indépendant auto-édité
Hollow Knight: Silksong
Hades II
Sword of the Sea
PEAK
Keep Driving
Spilled!
Lonely Mountains: Snow Riders
DELTARUNE
Promise Mascot Agency
Consume Me
Meilleur jeu toujours en activité sur PC ou console
Minecraft
Dead by Daylight
HELLDIVERS 2
NARAKA: BLADEPOINT
Satisfactory
Call of Duty: Warzone
Marvel Rivals
Fortnite
Apex Legends
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
GTA Online
Warframe
Meilleur jeu toujours en activité sur mobile
Call of Duty: Mobile
Pokémon GO
Subway Surfers
Clash Royale
Honkai: Star Rail
Genshin Impact
Zenless Zone Zero
Roblox
Garena Free Fire
PUBG MOBILE
Meilleur remake ou remaster (nouvelle catégorie)
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Trails in the Sky 1st Chapter
The Talos Principle: Reawakened
Gears of War: Reloaded
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
Studio de l’année
Team Cherry
Sandfall Interactive
Aggro Crab and Landfall
Bloober Team
Sloclap
Rebellion
Meilleure extension
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Lies of P: Overture
No Man’s Sky: Voyagers
Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
Still Wakes the Deep: Siren’s Rest
Meilleure conception sonore
Ghost of Yōtei
Battlefield 6
Donkey Kong Bananza
Death Stranding 2: On the Beach
Two Point Museum
Cronos: The New Dawn
Meilleure bande-son
Clair Obscur: Expedition 33
South of Midnight
SILENT HILL f
Eriksholm: The Stolen Dream
DELTARUNE
Sword of the Sea
Meilleur rôle principal
Jennifer English – Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker – Indiana Jones dans Indiana Jones and the Great Circle
Tom McKay – Henry dans Kingdom Come: Deliverance II
Alex Jordan – Jan Dolski dans The Alters
Erika Ishii – Atsu dans Ghost of Yōtei
Adriyan Rae – Hazel dans South of Midnight
Meilleur rôle de soutien
Troy Baker – Higgs Monaghan dans Death Stranding 2: On the Beach
Jim High – Erik dans Kingdom Come: Deliverance II
Ben Starr – Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
Lucy Griffiths – Alva dans Eriksholm: The Stolen Dream
Logan Cunningham dans Hades II
Marios Gavrilis – Emmerich Voss dans Indiana Jones and the Great Circle
Meilleur jeu en accès anticipé
Grounded 2
Schedule I
9 Kings
R.E.P.O.
skate.
White Knuckle
Meilleur matériel/périphérique
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 (manette Pro)
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
Elgato Facecam 4K
Razer Blade 16
AMD Ryzen 9 9950X3D
Meilleure adaptation
Devil May Cry (Netflix)
Arcane Season 2 (Netflix)
The Last of Us Season 2 (HBO)
A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)
Secret Level (Prime Video)
Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
Meilleure bande-annonce
Grand Theft Auto VI : seconde bande-annonce
Battlefield 6 : bande-annonce du lancement avec de vrais acteurs
Rhythm Doctor : bande-annonce de la date de sortie
The Expanse: Osiris Reborn : bande-annonce du dévoilement
ROMEO IS A DEAD MAN : bande-annonce du dévoilement
Kingdom Come: Deliverance II : bande-annonce CGI « Vivez une vie médiévale / Live a Life Medieval »
Jeu le plus désiré
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
OD: KNOCK
Resonance: A Plague Tale Legacy
Saros
Exodus
Grand Theft Auto VI
Subnautica 2
The Expanse: Osiris Reborn
Kingdom Hearts 4
Crimson Desert
The Blood of Dawnwalker
Intergalactic: The Heretic Prophet
Hell Let Loose: Vietnam
007: First Light
Black Myth: Zhong Kui
The Witcher 4
Onimusha: Way of the Sword
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
Light no Fire
Critères de nomination aux Golden Joystick Awards 2025
Les jeux doivent être sortis entre le 1er novembre 2024 et le 3 octobre 2025
Exceptions possibles pour les jeux reçus en avance pour tests ou critiques
Les jeux en ligne ou permanents sortis avant cette période peuvent concourir dans les catégories « Toujours en activité » et « Meilleure extension »
Les jeux prévus après le 20 novembre 2025 sont éligibles au prix « Le plus désiré »
Les jeux sortis entre le 3 octobre et le 21 novembre 2024 sont considérés pour les catégories critiques et « Jeu de l’année ultime »
Le reste est du réchauffé. Qui décide ?
Pour Clair Obscur: c'est des britanniques, ils ragent, laissez-les
The judges consist of editors and contributors from our sister brands including PC Gamer, Future Games Show, Edge magazine, Retro Gamer, GamesRadar and a variety of industry experts.
ca explique pas mal de chose...
je préfère les ex-pères du jeu video : ceux-là ne sont pas dans La Liste.
comment prendre au sérieux de Golden Joystick Award
"Meilleur jeu toujours en activité sur PC ou console"
Call of Duty: Mobile
Pokémon GO
Subway Surfers
Clash Royale
Honkai: Star Rail
Roblox
PUBG MOBILE
Quand je vous dis que le jeu video se Smartphonise...
Année après année, tjrs autant du bullshit marketing .
la liste des meilleures jeux de l'année sur console est une vaste blague, fallait bien faire plaisir aux gros éditeurs, Nintendo, Sony, Sega et Capcom :lol
A part Bananza, aucun de ces jeux ne mérite sa place dans ce top.