Voici toutes les nominations aux Golden Joystick Awards 2025
Les 43ᵉ Golden Joystick Awards débutent officiellement aujourd’hui. Cette année, les joueurs du monde entier peuvent voter dès maintenant pour leurs titres préférés parmi les nombreuses nominations. De la meilleure narration au jeu le plus attendu, en passant par le design visuel et les extensions ou encore la nouvelle catégorie du meilleur remaster/remake, c’est l’occasion de faire entendre votre voix et de célébrer l’excellence dans le jeu vidéo.

Il suffit de visiter ce lien et de cliquer sur ‘Start Voting’ (commencer le vote) : https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards/.

Nominations aux Golden Joystick Awards 2025

Jeu de l’année sur PC

Hollow Knight: Silksong
The Alters
Kingdom Come: Deliverance II
PEAK
Abiotic Factor
Dune: Awakening

Jeu de l’année sur consoles

Donkey Kong Bananza
Monster Hunter Wilds
Ghost of Yōtei
Death Stranding 2: On the Beach
Sonic Racing: CrossWorlds
Mario Kart World

Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33
SILENT HILL f
Blue Prince
Mafia: The Old Country
Lost Records: Bloom & Rage
The Hundred Line – Last Defense Academy

Meilleur jeu multijoueur

Battlefield 6
PEAK
ELDEN RING NIGHTREIGN
Split Fiction
Mario Kart World
REMATCH

Meilleure conception visuelle

Death Stranding 2: On the Beach
Clair Obscur: Expedition 33
The Midnight Walk
Ghost of Yōtei
Sword of the Sea
Assassin’s Creed Shadows

Meilleur jeu indépendant

Blue Prince
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Wanderstop
Skin Deep
despelote
Herdling
Abiotic Factor
Baby Steps
Caves of Qud
Deep Rock Galactic: Survivor

Meilleur jeu indépendant auto-édité

Hollow Knight: Silksong
Hades II
Sword of the Sea
PEAK
Keep Driving
Spilled!
Lonely Mountains: Snow Riders
DELTARUNE
Promise Mascot Agency
Consume Me

Meilleur jeu toujours en activité sur PC ou console

Minecraft
Dead by Daylight
HELLDIVERS 2
NARAKA: BLADEPOINT
Satisfactory
Call of Duty: Warzone
Marvel Rivals
Fortnite
Apex Legends
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
GTA Online
Warframe

Meilleur jeu toujours en activité sur mobile

Call of Duty: Mobile
Pokémon GO
Subway Surfers
Clash Royale
Honkai: Star Rail
Genshin Impact
Zenless Zone Zero
Roblox
Garena Free Fire
PUBG MOBILE

Meilleur remake ou remaster (nouvelle catégorie)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Trails in the Sky 1st Chapter
The Talos Principle: Reawakened
Gears of War: Reloaded
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Studio de l’année

Team Cherry
Sandfall Interactive
Aggro Crab and Landfall
Bloober Team
Sloclap
Rebellion

Meilleure extension

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Lies of P: Overture
No Man’s Sky: Voyagers
Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

Meilleure conception sonore

Ghost of Yōtei
Battlefield 6
Donkey Kong Bananza
Death Stranding 2: On the Beach
Two Point Museum
Cronos: The New Dawn

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33
South of Midnight
SILENT HILL f
Eriksholm: The Stolen Dream
DELTARUNE
Sword of the Sea

Meilleur rôle principal

Jennifer English – Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker – Indiana Jones dans Indiana Jones and the Great Circle
Tom McKay – Henry dans Kingdom Come: Deliverance II
Alex Jordan – Jan Dolski dans The Alters
Erika Ishii – Atsu dans Ghost of Yōtei
Adriyan Rae – Hazel dans South of Midnight

Meilleur rôle de soutien

Troy Baker – Higgs Monaghan dans Death Stranding 2: On the Beach
Jim High – Erik dans Kingdom Come: Deliverance II
Ben Starr – Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
Lucy Griffiths – Alva dans Eriksholm: The Stolen Dream
Logan Cunningham dans Hades II
Marios Gavrilis – Emmerich Voss dans Indiana Jones and the Great Circle

Meilleur jeu en accès anticipé

Grounded 2
Schedule I
9 Kings
R.E.P.O.
skate.
White Knuckle

Meilleur matériel/périphérique

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 (manette Pro)
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
Elgato Facecam 4K
Razer Blade 16
AMD Ryzen 9 9950X3D

Meilleure adaptation

Devil May Cry (Netflix)
Arcane Season 2 (Netflix)
The Last of Us Season 2 (HBO)
A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)
Secret Level (Prime Video)
Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Meilleure bande-annonce

Grand Theft Auto VI : seconde bande-annonce
Battlefield 6 : bande-annonce du lancement avec de vrais acteurs
Rhythm Doctor : bande-annonce de la date de sortie
The Expanse: Osiris Reborn : bande-annonce du dévoilement
ROMEO IS A DEAD MAN : bande-annonce du dévoilement
Kingdom Come: Deliverance II : bande-annonce CGI « Vivez une vie médiévale / Live a Life Medieval »

Jeu le plus désiré

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
OD: KNOCK
Resonance: A Plague Tale Legacy
Saros
Exodus
Grand Theft Auto VI
Subnautica 2
The Expanse: Osiris Reborn
Kingdom Hearts 4
Crimson Desert
The Blood of Dawnwalker
Intergalactic: The Heretic Prophet
Hell Let Loose: Vietnam
007: First Light
Black Myth: Zhong Kui
The Witcher 4
Onimusha: Way of the Sword
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
Light no Fire

Critères de nomination aux Golden Joystick Awards 2025

Les jeux doivent être sortis entre le 1er novembre 2024 et le 3 octobre 2025
Exceptions possibles pour les jeux reçus en avance pour tests ou critiques
Les jeux en ligne ou permanents sortis avant cette période peuvent concourir dans les catégories « Toujours en activité » et « Meilleure extension »
Les jeux prévus après le 20 novembre 2025 sont éligibles au prix « Le plus désiré »
Les jeux sortis entre le 3 octobre et le 21 novembre 2024 sont considérés pour les catégories critiques et « Jeu de l’année ultime »
GJ - https://www.generationjeu.com/voici-toutes-les-nominations-aux-golden-joystick-awards-2025/
    tags : golden joystick awards 2025
    link49
    posted the 10/03/2025 at 03:41 PM by tefnut
    comments (13)
    solarr posted the 10/03/2025 at 03:57 PM
    Meilleur jeu Console ; absence de Clair Obscur.
    Le reste est du réchauffé. Qui décide ?
    fuji posted the 10/03/2025 at 04:26 PM
    clair obscur partout sauf jeu de l'année c'est bizarre un peu
    abookhouseboy posted the 10/03/2025 at 04:28 PM
    fuji Il fallait laisser une place à Dune: Awakening
    bogsnake posted the 10/03/2025 at 04:29 PM
    Jeu de l'année console ou PC sans Clair Obscur Expédition 33, c'est une blague là ?
    iglooo posted the 10/03/2025 at 04:42 PM
    abookhouseboy

    Pour Clair Obscur: c'est des britanniques, ils ragent, laissez-les
    keiku posted the 10/03/2025 at 04:51 PM
    solarr je sais pas mais la liste console est une blague a elle seule

    The judges consist of editors and contributors from our sister brands including PC Gamer, Future Games Show, Edge magazine, Retro Gamer, GamesRadar and a variety of industry experts.

    ca explique pas mal de chose...
    solarr posted the 10/03/2025 at 04:56 PM
    keiku tout le monde est expert aujourd'hui,

    je préfère les ex-pères du jeu video : ceux-là ne sont pas dans La Liste.
    newtechnix posted the 10/03/2025 at 04:57 PM
    Y'a des prix "Meilleur jeu toujours en activité sur PC ou console"


    comment prendre au sérieux de Golden Joystick Award
    solarr posted the 10/03/2025 at 04:59 PM
    Ah oui j'ai compris : si tu n'es pas fan de Monster Huner Wilds et que ton jeu est vieux de plus de 4 mois, tu n'es pas dans La Liste.
    keiku posted the 10/03/2025 at 05:01 PM
    solarr mais mh wild c'est un echec, il pourrait faire partie des déceptions de l'année (mais en même temps s'ils ont edge comme partenaire je comprend les choix étrange et douteux)
    solarr posted the 10/03/2025 at 05:03 PM
    newtechnix récompenses des éditeurs (d'abord) de jeux les plus riches.

    "Meilleur jeu toujours en activité sur PC ou console"
    Call of Duty: Mobile
    Pokémon GO
    Subway Surfers
    Clash Royale
    Honkai: Star Rail
    Roblox
    PUBG MOBILE

    Quand je vous dis que le jeu video se Smartphonise...
    burningcrimson posted the 10/03/2025 at 05:19 PM
    Pas de DS2 en meilleure bande son ?
    51love posted the 10/03/2025 at 05:25 PM
    Blue Prince et Clair Obscur même pas dans les meilleurs jeux de l'année


    Année après année, tjrs autant du bullshit marketing .

    la liste des meilleures jeux de l'année sur console est une vaste blague, fallait bien faire plaisir aux gros éditeurs, Nintendo, Sony, Sega et Capcom :lol


    A part Bananza, aucun de ces jeux ne mérite sa place dans ce top.
