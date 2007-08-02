profile
Virtua Fighter 5
2
Likers
name : Virtua Fighter 5
platform : PlayStation 3
editor : Sega
developer : SEGA-AM2
genre : combat
multiplayer : 1 à 2
european release date : 03/23/2007
us release date : 02/20/2007
japanese release date : 02/08/2007
other versions : Xbox 360
official website : http://www.sega.com/gamesite/vf5/index.html
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 825
visites since opening : 1672680
yanssou > blog
all
New Virtua Fighter présente ces mécaniques de combats


Dans cette longue présentation de ce nouveau Virtua Fighter , on apprend qu’il y aura deux types de règles pour les combats : un mode "Standard" classique où le match se termine lorsque la barre de vie est complètement épuisée, ou si l'adversaire est projeté hors de l'arène. De plus, il y a un mode « Uprising » qui introduit de nouveaux mécanismes permettant de changer le cours d'un combat.

Le titre présente également trois systèmes de combat, dont le premier, «Break & Rush», valorisera les attaques qui se concentrent sur des zones spécifiques du corps, déclenchant une attaque spéciale qui maintiendra l'adversaire dans un état de « brisure » pendant plusieurs tours. , quand l'attaquant réussit à effectuer une attaque de brisement, il obtient un avantage stratégique qui lui permet d'accéder à de nouvelles opportunités offensives.

La technique de frappe nommée « Stunner », offrira un réalisme accru et ajoutera davantage de dynamisme aux combos.

Enfin, le « Flow Guard » se présentera comme une mécanique défensive comme avec le système Break & Rush.

Toujours en cours de développement par Ryu Ga Gotoku Studio, New Virtua Fighter est prévu sur Pc, Playstation 5 et Xbox Series.
https://www.xboxygen.com/News/le-nouveau-virtua-fighter-de-ryu-ga-gotoku-studio-soffre-une-salve-dinformations-sur-son-gameplay-prometteur
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/26/2025 at 07:20 PM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo