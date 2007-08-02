Dans cette longue présentation de ce nouveau Virtua Fighter , on apprend qu’il y aura deux types de règles pour les combats : un mode "Standard" classique où le match se termine lorsque la barre de vie est complètement épuisée, ou si l'adversaire est projeté hors de l'arène. De plus, il y a un mode « Uprising » qui introduit de nouveaux mécanismes permettant de changer le cours d'un combat.
Le titre présente également trois systèmes de combat, dont le premier, «Break & Rush», valorisera les attaques qui se concentrent sur des zones spécifiques du corps, déclenchant une attaque spéciale qui maintiendra l'adversaire dans un état de « brisure » pendant plusieurs tours. , quand l'attaquant réussit à effectuer une attaque de brisement, il obtient un avantage stratégique qui lui permet d'accéder à de nouvelles opportunités offensives.
La technique de frappe nommée « Stunner », offrira un réalisme accru et ajoutera davantage de dynamisme aux combos.
Enfin, le « Flow Guard » se présentera comme une mécanique défensive comme avec le système Break & Rush.
Toujours en cours de développement par Ryu Ga Gotoku Studio, New Virtua Fighter est prévu sur Pc, Playstation 5 et Xbox Series.