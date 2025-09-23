Franchement même si le classement après les 5 premier c'est du grand n'importe quoi.
Il nya pas a dire parmis les deux favoris,celui qui n'est pas forcément le plus talentueux des deux,mais qui su donner de sa personne pour le collectif de son équipe,gagné un ballon d'or franchement ça fait plaisir j'ai versé ma petite larme.
Bravo a Ousmane Dembelé ballon d'or 2025 . pour une saison exceptionnelle
Ousman a fait l'humanité des votes dans tous les pays
En tout cas mérité pour un joueur parisien.
Lamine Yamal devant Raphinha alors que cz dernier est le meilleur joueur de la Liga...
"Même quand l'OM gagne le classique, ils se font éclipser par le sacre de Dembouz "
Aucun rapport.
Quelques uns disaient que Dembele avait plus de talents mais qu’il était moins sérieux. Tord ou raison, il a eu un BO avant Mbappe
A de tel niveau ca devient compliqué de vraiment comparer le talent. Ce qui est certain c'est que sur ces dernières annees, il est beaucoup plus sympathique que mbappe.
Apres n'oublions pas le passage raciste au japon (mais on va mettre ca sur la jeunesse) avec son pote Griezmann qui a un totem d'immunité.
On reproche beaucoup à benzema, nasri etc... mais eux ne sont jamais sortis en boite avant un match et n'ont pas écopé d'un an de suspension de toute selection.
Griezmann lui oui. Et pourtant : on lui pardonne tout.
Imaginez si benzema avait fait ca ?
C'est juste un fait que le B.O est largement plus médiatisé.
"Oui tu peux encore jouer en ligue 1 et avoir tes chances au ballon d'or. Juste, bouge toi le cul" (coucou Kylian)
Déçu de la 6eme place de Hakimi qui méritait le podium... Même si sur le ballon d'or y a que la 1ere place qui compte, le reste du classement est anecdotique.
Mbappé c'est "juste" un super finisseur avec une vitesse hors norme, si il ne marquait pas autant on le qualifierait de tout droit. C'est une machine à but infernale.
à la différence donc de Dembelé qui lui sait tout faire marquer, organiser, dribbler, passer et surtout avec les 2 pieds.
Mbappe a besoin d'une équipe autour de lui avec Neymar, Messi personne ne faisait le pressing pour les autres, cela ne pouvait pas marcher et d'ailleurs cela n'a pas marché.
Son arrivée au Real n'a été pas vraiment bonne malgré qu'il a fini meilleur buteur de liga, le Real n'a gagné aucun titre. Quand tu montes une équipes avec 3 joueurs qui postulent pour le ballon d'or (mbappe, Belingham et Vinicius) c'est en vérité assez compliqué. aujourd'hui l'Anglais a été absent, le Brésilien déraille...maintenant Mbappe a le champ libre.
D'ailleurs on a bien vu que le statut d'Mbappe a changé en EDF. Avant il n'y avait que lui (et c'était assez malsain) maintenant c'est différent.
Mbappe voulait battre tous les records mais a vu Dembelé lui est passé devant (ballon d'or et ligue des champions).
Une autre différence entre Mbappé et Dembelé...l'un parle beaucoup et se montre partout...Dembelé est beaucoup plus discret. Il est possible que les derniers déboires d'Mbappé soient juste la raison pour laquelle il s'est un peu perdu et explique son absence de titre.
Cette saison qui arrive sera super importante car en plus il y aura le mondial. Beaucoup d'objectifs et MBappé semble redevenu sérieux il ne peux pas louper cette saison on lui promettait beaucoup de ballon d'or et à ce jour nada et aussi aucune ligue des champions (l'année où psg l'a gagne).
Peu d'equipe peuvent rivaliser avec cette equipe de Paris.
Debelé merite bien ce balon d'or en tout cas. GG a lui
Seule frappe cadrée du match face à une équipe privée de 50% de ses titulaires.
C'était techniquement très pauvre du côté de l'OM... Y a pas de quoi se rassurer... 1 but au vélodrome depuis 6 ans, première victoire depuis 14 ans.
Mais quand même: Salah 4eme et surtout Yamal 2eme...
Et la Haaland-mania est déjà fini ?
Alors comment ils ont fait pour gagner contre l'atalanta avec l équipe B ? comme tu dis
Je pense qu’il est plus technique que Mbappé. Maintenant devant le but, Mbappe reste un tueur.
Contre l'Atalanta y avait pas autant d'absent neuneu
Attendre 14 ans pour permettre à l'OM de battre son rival devenu champion d'Europe, élu meilleur club, meilleur entraîneur et avoir le ballon d'or dans son équipe.
Ca donne des scènes de liesse sur la Canebière tellement trollesques envers les marseillais eux-mêmes
Sinon bravo Ousmane tu m'as régalé en éclipsant ce p'tit con d Mbappe (en plus tu n'oublies pas d'où tu viens)
-> Premier Club Francais gagnant la Champions league
Avoir le budget du Katar pendant 15 ans ca aide, n'est ce pas? Qui est dans la honte ?
Déjà tous les sportifs pro ne roulent pas sur l'or.
Ne pas faire un amalgame entre le foot et le reste.
Idem, dans le foot tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Ensuite, si c'est si simple, pourquoi tu n'as pas fait ça ?
Tu te rends compte de la difficulté et des risques pris pour devenir pro ? Si tu ne l'est pas globalement tu ne fais RIEN car les études basiques ont totalement été laissées de côté.
Ensuite vu le pognon que se font les marques, sponsor et clubs grâce aux joueurs c'est totalement normal qu'ils gagnent autant !
Ce qui est anormal c'est plutôt la marge que se font des patrons sur le dos de leurs salariés !
Tu peux jouer le gauchiste en sarouel, ça ne prend plus.
Un joueur à 40 millions c'est un joueur ultra moyen.
En 93, la PL n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui niveau pognon. Pour rivaliser tu n'as pas le choix.
Si tu crois que le real c'est des petits artisans ...