Franchement même si le classement après les 5 premier c'est du grand n'importe quoi.

Il nya pas a dire parmis les deux favoris,celui qui n'est pas forcément le plus talentueux des deux,mais qui su donner de sa personne pour le collectif de son équipe,gagné un ballon d'or franchement ça fait plaisir j'ai versé ma petite larme.

Bravo a Ousmane Dembelé ballon d'or 2025 . pour une saison exceptionnelle