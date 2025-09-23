profile
Eh Ousmane ballon dor
Franchement même si le classement après les 5 premier c'est du grand n'importe quoi.
Il nya pas a dire parmis les deux favoris,celui qui n'est pas forcément le plus talentueux des deux,mais qui su donner de sa personne pour le collectif de son équipe,gagné un ballon d'or franchement ça fait plaisir j'ai versé ma petite larme.
Bravo a Ousmane Dembelé ballon d'or 2025 . pour une saison exceptionnelle
    natedrake, junaldinho, ouken
    posted the 09/23/2025 at 05:29 AM by elicetheworld
    comments (36)
    shinz0 posted the 09/23/2025 at 05:45 AM
    Mérité vu sa saison et le sacre du PSG à LDC
    Ousman a fait l'humanité des votes dans tous les pays
    khazawi posted the 09/23/2025 at 05:58 AM
    Même quand l'OM gagne le classique, ils se font éclipser par le sacre de Dembouz lol.
    En tout cas mérité pour un joueur parisien.
    Lamine Yamal devant Raphinha alors que cz dernier est le meilleur joueur de la Liga...
    walterwhite posted the 09/23/2025 at 06:00 AM
    Mérité
    jenicris posted the 09/23/2025 at 06:02 AM
    Mérité
    hypermario posted the 09/23/2025 at 06:21 AM
    khazawi
    "Même quand l'OM gagne le classique, ils se font éclipser par le sacre de Dembouz "

    Aucun rapport.
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 06:29 AM
    Me rappelle d’un débat y’a quelques années dans l’after pour savoir qui était meilleur entre Mbappé et Dembele.

    Quelques uns disaient que Dembele avait plus de talents mais qu’il était moins sérieux. Tord ou raison, il a eu un BO avant Mbappe
    khazawi posted the 09/23/2025 at 06:35 AM
    hypermario bah ca fait un moment que Marseille n'avait pas gagné contre Paris en championnat, notamment au Vélodrome. Ca passe au second plan médiatiquement parlant.
    bladagun posted the 09/23/2025 at 06:53 AM
    Je ne suit pas le foot mais j'aime bien le bonhomme donc content pour lui !
    natedrake posted the 09/23/2025 at 07:03 AM
    Mérité. Comme quoi, le travail, ça paye.
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 07:18 AM
    Tu reproches quoi au classement des 5 premiers ?
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 07:21 AM
    shambala93
    A de tel niveau ca devient compliqué de vraiment comparer le talent. Ce qui est certain c'est que sur ces dernières annees, il est beaucoup plus sympathique que mbappe.
    Apres n'oublions pas le passage raciste au japon (mais on va mettre ca sur la jeunesse) avec son pote Griezmann qui a un totem d'immunité.
    On reproche beaucoup à benzema, nasri etc... mais eux ne sont jamais sortis en boite avant un match et n'ont pas écopé d'un an de suspension de toute selection.
    Griezmann lui oui. Et pourtant : on lui pardonne tout.
    Imaginez si benzema avait fait ca ?
    airzoom posted the 09/23/2025 at 07:30 AM
    khazawi on s'en blc de votre ballon d'or
    khazawi posted the 09/23/2025 at 07:33 AM
    airzoom je ne suis pour aucune de ces équipes donc je m'en fiche bien de la victoire de Marseille ou de Dembouz.
    C'est juste un fait que le B.O est largement plus médiatisé.
    kevisiano posted the 09/23/2025 at 07:36 AM
    Mérité et même si on peut chipoter sur le classement en lui-même, on ne retiendra que le vainqueur
    pharrell posted the 09/23/2025 at 07:55 AM
    Cool pour Dembouz, ce ballon d'or était super important, ça envoi un message très important pour la survie de notre championnat :

    "Oui tu peux encore jouer en ligue 1 et avoir tes chances au ballon d'or. Juste, bouge toi le cul" (coucou Kylian)

    Déçu de la 6eme place de Hakimi qui méritait le podium... Même si sur le ballon d'or y a que la 1ere place qui compte, le reste du classement est anecdotique.
    newtechnix posted the 09/23/2025 at 07:57 AM
    shambala93 il est meilleur mais était dilettant au Barca il arrivait en retard à l'entrainement et en fait passait son temps sur Fifa, le matin était fatigué...en plus c'était l'équipe de Messi donc il ne pouvait pas jouer sa carte.

    Mbappé c'est "juste" un super finisseur avec une vitesse hors norme, si il ne marquait pas autant on le qualifierait de tout droit. C'est une machine à but infernale.
    à la différence donc de Dembelé qui lui sait tout faire marquer, organiser, dribbler, passer et surtout avec les 2 pieds.

    Mbappe a besoin d'une équipe autour de lui avec Neymar, Messi personne ne faisait le pressing pour les autres, cela ne pouvait pas marcher et d'ailleurs cela n'a pas marché.
    Son arrivée au Real n'a été pas vraiment bonne malgré qu'il a fini meilleur buteur de liga, le Real n'a gagné aucun titre. Quand tu montes une équipes avec 3 joueurs qui postulent pour le ballon d'or (mbappe, Belingham et Vinicius) c'est en vérité assez compliqué. aujourd'hui l'Anglais a été absent, le Brésilien déraille...maintenant Mbappe a le champ libre.

    D'ailleurs on a bien vu que le statut d'Mbappe a changé en EDF. Avant il n'y avait que lui (et c'était assez malsain) maintenant c'est différent.
    Mbappe voulait battre tous les records mais a vu Dembelé lui est passé devant (ballon d'or et ligue des champions).

    Une autre différence entre Mbappé et Dembelé...l'un parle beaucoup et se montre partout...Dembelé est beaucoup plus discret. Il est possible que les derniers déboires d'Mbappé soient juste la raison pour laquelle il s'est un peu perdu et explique son absence de titre.

    Cette saison qui arrive sera super importante car en plus il y aura le mondial. Beaucoup d'objectifs et MBappé semble redevenu sérieux il ne peux pas louper cette saison on lui promettait beaucoup de ballon d'or et à ce jour nada et aussi aucune ligue des champions (l'année où psg l'a gagne).
    hypermario posted the 09/23/2025 at 08:14 AM
    khazawi Ok je te crois sur parole, mais j'ai vue le match et franchement, il y a de quoi etre fier de la prestation des marseillais.
    Peu d'equipe peuvent rivaliser avec cette equipe de Paris.

    Debelé merite bien ce balon d'or en tout cas. GG a lui
    pharrell posted the 09/23/2025 at 08:32 AM
    hypermario : Fier de la prestation ? Quelle prestation ? Ils ont marqué au bout de 5 minutes et on chercher à tenir le score pendant 85 minutes.

    Seule frappe cadrée du match face à une équipe privée de 50% de ses titulaires.

    C'était techniquement très pauvre du côté de l'OM... Y a pas de quoi se rassurer... 1 but au vélodrome depuis 6 ans, première victoire depuis 14 ans.
    marcelpatulacci posted the 09/23/2025 at 08:34 AM
    Amplement mérité

    Mais quand même: Salah 4eme et surtout Yamal 2eme...
    Et la Haaland-mania est déjà fini ?

    hypermario https://www.youtube.com/watch?v=JvHkS4zbqZw
    kidicarus posted the 09/23/2025 at 08:49 AM
    Le petit plus du sacre de Dembele est que la plupart des pays de la planète foot a voté pour lui. C'est mérité pour sa saison où il n'a rien lâché même quand il ne marquait pas mais créait toujours un bon jeu.
    negan posted the 09/23/2025 at 08:50 AM
    Il a pris la LDC et le BO avant Mobutu c'est tellement beau
    kikoo31 posted the 09/23/2025 at 09:05 AM
    pharrell
    Seule frappe cadrée du match face à une équipe privée de 50% de ses titulaires.

    Alors comment ils ont fait pour gagner contre l'atalanta avec l équipe B ? comme tu dis
    hypermario posted the 09/23/2025 at 09:29 AM
    pharrell Je bois tes larmes
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 09:31 AM
    newtechnix
    Je pense qu’il est plus technique que Mbappé. Maintenant devant le but, Mbappe reste un tueur.
    pharrell posted the 09/23/2025 at 10:13 AM
    Kikoo31 Hypermario : vous êtes vraiment nés avant la honte... Branlée sur branlée depuis 15 ans...

    Contre l'Atalanta y avait pas autant d'absent neuneu
    elicetheworld posted the 09/23/2025 at 10:20 AM
    ippoyabukiki c'est pas 5 premier le problème c'est ceux d'après.cest pour ça que j'ai écrit après les 5 premier c'est du n'importe quoi.
    rogeraf posted the 09/23/2025 at 10:25 AM
    " Et Ousman ballon d'or, et Ousman ballon d'or " DJ SNAKE en mode touriste hier ...
    rasalgul posted the 09/23/2025 at 10:41 AM
    Ce plan machiavélique du PSG quand même.

    Attendre 14 ans pour permettre à l'OM de battre son rival devenu champion d'Europe, élu meilleur club, meilleur entraîneur et avoir le ballon d'or dans son équipe.

    Ca donne des scènes de liesse sur la Canebière tellement trollesques envers les marseillais eux-mêmes

    Sinon bravo Ousmane tu m'as régalé en éclipsant ce p'tit con d Mbappe (en plus tu n'oublies pas d'où tu viens)
    hypermario posted the 09/23/2025 at 11:28 AM
    pharrell "vous êtes vraiment nés avant la honte.."

    -> Premier Club Francais gagnant la Champions league

    Avoir le budget du Katar pendant 15 ans ca aide, n'est ce pas? Qui est dans la honte ?
    choroq posted the 09/23/2025 at 12:14 PM
    Paillète, luxe et divination d'un type qui fait du sport, a en dégueuler, pour un sport co. Quand je vois les héros de ce monde, et ça, je me dis, bordel, on a bien lobotomisé ce monde. Allez 15 000 balles par mois pour le haut niveau en sport co, c'est suffisant comme reconnaissance pour un bon joueur, des fans pour le motivé dans un stade, et c'est déjà pas mal. Chacun mérite pour son travail/qualification, mais là, désolé, je ne cautionnerai pas, lui comme beaucoup d'autres et pas que le sport.
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:30 PM
    elicetheworld ok j'ai mal lu ! mea culpa. Je pensais que tu allais dire que salah méritait pas sa place lol. J'avoue Nuno mendes c'est pas normal qu'il soit si loin. Cole palmer avant lui ? Chelou
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:32 PM
    choroq discorus de populiste.
    Déjà tous les sportifs pro ne roulent pas sur l'or.
    Ne pas faire un amalgame entre le foot et le reste.
    Idem, dans le foot tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
    Ensuite, si c'est si simple, pourquoi tu n'as pas fait ça ?
    Tu te rends compte de la difficulté et des risques pris pour devenir pro ? Si tu ne l'est pas globalement tu ne fais RIEN car les études basiques ont totalement été laissées de côté.
    Ensuite vu le pognon que se font les marques, sponsor et clubs grâce aux joueurs c'est totalement normal qu'ils gagnent autant !
    Ce qui est anormal c'est plutôt la marge que se font des patrons sur le dos de leurs salariés !
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 12:34 PM
    choroq
    Tu peux jouer le gauchiste en sarouel, ça ne prend plus.
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:35 PM
    hypermario marseille c'est des scandales de corruption et ils ont gagnés car ils avaient le pognon hein. C'étaient pas les sommes d'aujourd'hui mais clairement c'est parce que Tapi a mis le pognon que l'Om a gagné. L'OM n'était pas un club de quartier quand ils ont gagnés la LDC. Leur budget était bien supérieur au reste de la ligue 1
    hypermario posted the 09/23/2025 at 12:53 PM
    ippoyabukiki lol Depuis le rachat par le Qatar en 2011, le PSG a dépensé environ 1,39 milliard d’euros en transferts.
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:55 PM
    hypermario oui sauf que le prix des transferts actuels n'ont plus rien à voir avec ceux de l'époque. Zidane ne couterait rien aujourd'hui si on converti betement les francs en euros.
    Un joueur à 40 millions c'est un joueur ultra moyen.
    En 93, la PL n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui niveau pognon. Pour rivaliser tu n'as pas le choix.
    Si tu crois que le real c'est des petits artisans ...
