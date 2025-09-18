J’ai suivi les annonces du dernier Nintendo Direct et là… surprise : le DLC “Mega Dimension” pour Pokémon Legends: Z-A a été révélé alors que le jeu n’est même pas encore sorti (prévu pour le 16 octobre).Jusqu’ici, ce n’était jamais arrivé dans la série principale. Pour rappel :Sword/Shield → Expansion Pass annoncé 2 mois après la sortie.Scarlet/Violet → le fameux “Trésor enfoui de la Zone Zéro” annoncé quelques semaines après.Du coup, voir un contenu additionnel dévoilé avant même d’avoir le jeu de base entre les mains, ça fait bizarre… Est-ce que ça veut dire que Nintendo/Pokémon Co. testent un nouveau modèle commercial, ou juste qu’ils veulent rassurer les joueurs sur le suivi dès le lancement ?Perso, je trouve ça un peu trop “calculé” pour être rassurant. ???? Mais bon, à voir…