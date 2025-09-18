profile
[Pokémon] Des DLC annoncés… avant la sortie du jeu ?!
https://www.youtube.com/watch?v=4hsU6b7J9JE



J’ai suivi les annonces du dernier Nintendo Direct et là… surprise : le DLC “Mega Dimension” pour Pokémon Legends: Z-A a été révélé alors que le jeu n’est même pas encore sorti (prévu pour le 16 octobre).

Jusqu’ici, ce n’était jamais arrivé dans la série principale. Pour rappel :

Sword/Shield → Expansion Pass annoncé 2 mois après la sortie.

Scarlet/Violet → le fameux “Trésor enfoui de la Zone Zéro” annoncé quelques semaines après.

Du coup, voir un contenu additionnel dévoilé avant même d’avoir le jeu de base entre les mains, ça fait bizarre… Est-ce que ça veut dire que Nintendo/Pokémon Co. testent un nouveau modèle commercial, ou juste qu’ils veulent rassurer les joueurs sur le suivi dès le lancement ?

Perso, je trouve ça un peu trop “calculé” pour être rassurant. ???? Mais bon, à voir…
Nintendo Direct (septembre 2025)
    tags : nintendo dlc switch 2 pokémon legends: z-a mega dimension
    posted the 09/18/2025 at 06:12 AM by julie54
    comments (39)
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 06:16 AM
    Venant de TP plus rien ne m'étonne.
    Pas plus que les Mega-Gemme qui demande un abonnement online pour être obtenu.
    Et ça va pas aller en s'arrangeant si vous voulez mon avis
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 06:22 AM
    Elle est bien ta grotte ?
    Puis bon ca existe depuis longtemps... enfin bon le site anti nintendo
    commandermargulis posted the 09/18/2025 at 06:33 AM
    ippoyabukiki site Anti Nintendo? C'est pas l'impression que j'avais...
    Mais bon, il faut tout de même souligner un changement drastique de leur politique depuis la Switch 1 et qui ne va pas dans le bon sens.
    J'ai vu ton commentaire sur les ventes espagnoles. Je ne serai pas surpris d'une baisse similaire dans d'autres pays.

    Le fait de se plaindre de la stratégie pourrie et elististe de Nintendo, ne signifie pas que les autres font mieux.
    shinz0 posted the 09/18/2025 at 06:49 AM
    Je n'aime pas cette pratique mais ça a déjà été fait chez d'autres

    Le problème c'est des DLC payants qui ont été volontairement enlevé du contenu de base pour être vendu séparément
    Si ce n'est pas ce cas pour Pokémon je suis moins choqué
    shirou posted the 09/18/2025 at 06:50 AM
    Je trouve la pratique honteuse mais effectivement je me rappel qu'on a déjà eu le cas notamment avec Persona 5 Tactica chez Atlus...
    gaeon posted the 09/18/2025 at 06:52 AM
    La pokemon company se goinfre tellement avec les cartes et pokemon Go, et ce en continue. Si bien que c'est sans doute devenu désormais "douloureux" ou anormal pour eux de sortir un jeu et puis basta.

    Il faudra vraiment que les avis et tests soient très positifs pour que j'investisse dans Z-A
    serve posted the 09/18/2025 at 07:09 AM
    ippoyabukiki

    Anti-Nintendo carrément

    Je suis curieux en quoi il est ouvertement anti-Nintendo ?

    Ça existe depuis longtemps en effet EA/Acti l'ont fait.

    Et Nintendo le refait pour la seconde fois et ce n'est pas parce que ça existe que les éditeurs doivent suivre le chemin.

    Tu es du genre à sauter d'une falaise si quelqu'un saute ?
    noishe posted the 09/18/2025 at 07:24 AM
    Ce n'est pas la première fois que Nintendo procède comme ça. Ils avaient annoncé le season pass de Breath of the Wild avant la sortie du jeu.
    keiku posted the 09/18/2025 at 07:46 AM
    bah oui, nintendo renie leurs origine et commence a faire comme les gros éditeurs..., j'avais dit que si le jv s'écroulait nintendo pourrait être les seuls a s'en sortir la gen précédente, aujourd'hui je retire cette phrase
    krusty79 posted the 09/18/2025 at 07:46 AM
    Vous pensez vraiment que vos season pass que vous payez bien cher ne sont pas déjà ficelés avant la sortie du jeu?
    nikolastation posted the 09/18/2025 at 07:53 AM
    En réalité, quand on y regarde de plus près :

    - Sword/Shield → Expansion Pass annoncé 2 mois après la sortie.

    - Scarlet/Violet → le fameux “Trésor enfoui de la Zone Zéro” annoncé quelques semaines après.

    - Legends Z-A → DLC "Mega dimension" annoncé 1 mois avant la sortie du jeu.

    Annoncer et présenter un DLC 2 mois après la sortie du jeu de base, ça implique nécessairement des dev. / marketing avant la sortie du jeu.

    Ce qui me choque le plus, c'est :
    - Annoncer officiellement un DLC avant la sortie du jeu : changement de posture tarifaire, TPC / GameFreak / Nintendo affichent clairement leur volonté de maximiser les ventes (en limitant le marché de l'occaz', le DLC étant attendu pour février prochain), sans se cacher
    - Ne pas proposer d'expansion pass, comme pour Sword/Shield > attendez-vous à un / des nouveaux DLC par la suite. Facturés au prix fort, évidemment.

    Perso, j'y vois une trajectoire : celle d'un MMO Pokémon, croisement entre un Legends et PoGo. Avec du P2W à gogo. Le jeu Pokémon ultime.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 07:57 AM
    Ouaip la nouvelle tendance des DLC et Switch Edition de Nintendo est assez agaçante.
    thelastone posted the 09/18/2025 at 08:05 AM
    Ippoyabukiki Anti Nintendo anti Nintendo honnêtement ils sont pas nombreux ceux qui font ça
    churos45 posted the 09/18/2025 at 08:05 AM
    C'est le monde que les joueurs ont choisi. ça ne me choque pas
    sonilka posted the 09/18/2025 at 08:25 AM
    L'annonce d'un DLC avant la sortie d'un jeu ce n'est pas nouveau. Le coup de pute c'est surtout les mégas gemmes des starters 6G nécessitant l'abonnement pour pouvoir etre obtenues. Après je constate aussi que GF bosse a monopolisé des ressources pour développer le jeu et son extension, qu'il en a aussi monopolisé pour Pokopia et qu'à coté est censé etre développé la 10G (qui sera annoncée à coup sur aux Pokémon Days fin février 2026). Bref que les quelques rêveurs se fassent une raison, la prochaine génération sera encore à la masse sur bien des aspects.
    ferthahuici posted the 09/18/2025 at 08:39 AM
    ippoyabukiki

    Bon bah on va les applaudir du coup
    Bravo Nintendo de faire comme d'autres gros éditeurs et de prendre vos joueurs pour des vaches à lait
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 08:52 AM
    ferthahuici pas des vaches à lait, des consommateurs. Nintendo, comme sony, comme microsoft, comme toutes les entreprises n'est pas une association à but non lucrative.
    Etre un pigeon c'est plutot d'avoir un jour gober qu'une entreprise pouvait penser à vous avant de penser à elle !
    Tu penses que les magasins leclerc font vraiment tous pour les acheteurs ou que leur but est simplement de se positionner pour avoir la plus grande part de marché ?
    Etre surpris qu'une boite cherche à faire de l'argent est pour moi surprenant. C'est que la pub et le marketing ont bien trop fonctionné.
    Avoir un appareil Apple ne te rendra pas plus cool et ouvert sur le monde qu'un appareil d'un autre marque.
    Manger à mc do ne te feras pas etre plus avec tes potes que si tu mangeais ailleurs.
    Avoir je ne sais quelle voiture ne changera pas ta vie.
    Et tu peux faires ça pour toutes les marques et publicités au monde.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 09:16 AM
    ippoyabukiki si au moins les prix chers finançaient de l'innovation, de la création de nouvelles IP, la création de nouveaux studios, le retour de franchises que tout le monde attend.

    Mais en faites non, ça va dans les poches des investisseurs.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 09:31 AM
    maisnon Nintendo n'a pas licencié de développeurs dernièrement. Et Nintendo a au contraire renforcé considérablement ses équipes depuis le lancement de la NS1.

    Et Nintendo s'appuis aussi énormément sur des studios tiers pour ses jeux comme Koei Techmo ou Bandai Namco.

    Créer de nouvelles IP, ça ne coûte pas d'argent et par ailleurs aucune entreprise ne le fait par bonne volonté, même Sony actuellement préfère s'appuyer sur ses précédents succès

    Pour le retour de franchises, je pense que c'est quelque chose de très relatif, MP4 est le retrour d'une franchise, Kirby Air Riders aussi, Tomodachi Life aussi; Donkey Kong etc simplement ce ne sont pas nécessaire les licences que tu attends ou que d'autres attendent.

    Pour l'innovation, je pense que personne n'en fait ou quasiment et Nintendo n'est justement pas le pire à ce niveau là, loin de là.
    momotaros posted the 09/18/2025 at 09:45 AM
    En vrai on sait à l'avance que ça va arriver qu'ils attendent 2 semaines, 2 mois ou rien, il n'y a pas vraiment de surprise.

    Perso ça ne me dérange pas.
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 09:45 AM
    maisnon la seule chose qu'on peut reconnaitre à nintendo c'est qu'ils n'ont pas licenciés de personnel. C'est surement de la com, mais le pdg a préféré diviser son salaire à l'époque (il est mort maintenant).
    Donc oui, vous pouvez préférer les boites qui vont faire des promotions dans tous les sens pour mieux licencier à tour de bras ensuite, mais ne venez pas faire des articles pour dire que "le jeu vidéo va mal" ou "les pauvres comment vont ils retrouver du travail" alors qu evous participez activement au fait de demander toujours moins cher et donc d'entrainer ces mêmes renvoies.
    On appelle aussi cela être un consommateur responsable. Ce n'est pas la faute de l'autre si des choses se passent.
    arquion posted the 09/18/2025 at 09:52 AM
    nyseko ippoyabukiki mais arrêtez sérieusement, tous leur jeux sont multi millions sellers, tous...

    Chez les autres éditeurs/constructeurs c'est pas pareil, les ventes sont loin d'être aussi énormes, sachant que les prises de risques sont souvent pris par ceux là que par Nintendo qui quoi qu'il arrive la seule énumération d'une licence fait vendre par camion.
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 10:11 AM
    Mais dans un sens c'est compréhensible
    Ils savent que peu importe la merde ou le niveau de pute qu'ils feront cela passera comme une lettre à la poste.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 10:19 AM
    ippoyabukiki Je vais juste répéter ce que j'ai dis :

    "si au moins les prix chers finançaient de l'innovation, de la création de nouvelles IP, la création de nouveaux studios, le retour de franchises que tout le monde attend.

    Mais en faites non, ça va dans les poches des investisseurs."


    Les bénéfices annuels chez Nintendo ça se compte en milliards.

    Nintendo annual net income for 2025 was $1.84B, a 45.64% decline from 2024.
    Nintendo annual net income for 2024 was $3.385B, a 5.7% increase from 2023.
    Nintendo annual net income for 2023 was $3.202B, a 24.67% decline from 2022.

    Sur 3 ans, Nintendo à fait 8,3 milliards de bénéfices. Va pas nous dire qu'ils avaient besoin d'augmenter leurs tarifs et qu'ils avaient pas les moyens d'investir dans de nouveaux projets et IP plutot que de nous sortir que des suites faciles et des remasters.

    Il est où l'argent? Bref, si pour toi tu trouves que le deal que te propose Nintendo est honnete, que tu y trouves ton compte. Personne t'empêches d'acheter ce que tu veux. Mais va pas dire aux autres qu'ils encouragent la précarité dans le JV parce qu'ils refusent une politique de prix et de services qui n'est pas du tout juste ou justifiée.
    thelastone posted the 09/18/2025 at 10:29 AM
    Faut vraiment être un pigeon premium pour acheter ce caca
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 10:49 AM
    maisnon et sur quoi tu te base pour dire quelle politique est juste et justifiée ? SUR QUOI ?
    Je te laisse me décrire point par point :
    Salaires
    Frais généraux
    R&D
    Logistique
    marketing
    mise en production
    mise en rayon
    taxes dans les pays
    et toutes les dépenses d'une production de biens ou de services.
    Merci avec un détail complet de me démontrer que le prix n'a aucune justification.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 10:50 AM
    nyseko je suis d'accord, Tomodachi life ou kirby air riders ce n'est pas mes attentes (Un pilotwings avec les persos Nintendo auraient été bien plus interessant). Pareil pour Mario Tennis (on peut considérer ça un retour puisque ça fait 7 ans depuis le dernier jeu).

    DK bonanza à la limite oui. MP4 bon, ça fait 8 ans qu'il est annoncé et c'est un jeu Switch 1, donc j'ai du mal à le compter.

    Mais oui, j'attends plus que ça. Je suis et je resterais toujours un fan Nintendo de l'époque N64/GC, une ère où Nintendo faisait des jeux comme Golden Sun, F-Zero, Starfox, Wave Race, Extreme Bike, 1080° et avait des partenariats qui nous ont donné Conker's bad fur day, Goldeneye, Perfect Dark, Eternal Darkness, Jet Force Gemini et bien d'autres.

    Je pense que ça manque cruellement pour compléter leur catalogue aux cotés des Mario/kirby/zelda/pokemon habituels.

    On a bien eu ce qu'on demandait avec Splatoon ou Xenoblade, ce sont de belles preuves que quand Nintendo écoute les joueurs, le succès est au rendez-vous. Mais c'est peu, et c'est toujours "ah cette nouvelle licence marche, du coup on va vous faire un paquet de suites et portages". Monolith ne fait que du Xenoblade depuis 10 ans, c'est triste quand meme.

    Bref quand je vois les milliards de bénéfices par an de cette boite, oui je me sens en droit de dire qu'ils sont en capacité de faire plus que ça. Qu'il y a bien 500 millions qui pourraient être dépensé dans ce que j'attend moi.

    Tu ajoutes à ça la forte hausse des tarifs et la multiplication des remasters et DLC...
    akinen posted the 09/18/2025 at 10:58 AM
    Ben tous leurs jeux sont comme ça. Zelda, Kirby et Mario 3D ont été les dernières licences à être souillées.

    DK a eu son DLC, Fire emblem en aura encore un (on est habitués), Mario wonder a le sien. Metroid en aura et tous les jeux Nintendo à l’avenir en auront. 19€ minimum.

    Les gens achèteront et ils finiront par les mettre à 29€.

    Regardez le online. Encore plus cher que la concurrence pour beaucoup moins de contenu (principalement du rétro). Ils ont pas peur et les gens achèteront.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 11:06 AM
    ippoyabukiki

    Nintendo Annual Net Income
    (Millions of US $)
    2025 $1,840
    2024 $3,385
    2023 $3,202
    2022 $4,251
    2021 $4,516
    2020 $2,379
    2019 $1,746
    2018 $1,256

    Sur 8 ans, c'est 22 milliards de bénéfices.

    Bénéfice : "Le bénéfice économique est la part des recettes que conservent les propriétaires d'une entreprise après avoir payé tous les facteurs de production, y compris le capital."

    Je ne dis pas que Nintendo ne devrait pas augmenter ces tarifs, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire de bénéfice.

    Mais ils pouvaient très bien passer leur jeux de 60 à 65 euros. Mais là on est passé de 60 à 80 euros et 90 pour mario kart (et donc surement 90 pour le prochain zelda puisqu'ils étaient à 70 sur switch)...

    Le DLC de DK auraient pu être à 10 euros. Le virtual boy ils pourraient t'offrir un code avec les jeux quand tu achetes l'accessoire à 100 euros (100 EUROS!!!!), plutot que te forcer à prendre un abo. Mario Galaxy ça aurait très bien pu être 30 euros le jeu et 50 la compile.

    Personne ne dit que les prix ne doivent jamais augmenter, mais là on voit bien un GROS changement de politique tarifaire, qui est difficilement justifiable puisque la politique tarifaire de la switch était très rentable... Et tu remarqueras, que je ne parle pas hardware, je trouve le prix de la console honnete vu la qualité du matos.

    Et enfin oui, voir 22 milliards de benefs sur 8 ans, et que la seule nouvelle IP pour le lancement de la Switch 2 c'est Drag X drive... Pour moi, c'est juste du foutage de gueule
    cyr posted the 09/18/2025 at 11:17 AM
    maisnon c'est peut-être le prix de la cartouch, car oui vous pleurer sur les gkc, mais quand il y a une vrai cartouche, le prix ne vous plais pas.

    Alors je demande a Nintendo de sortir ses jeux sur gkc a 65€.
    Et 50€ sur l'eshop.

    Ça serais trop bien
    cyr posted the 09/18/2025 at 11:22 AM
    maisnon mais je te rejoins sur le prix du dlc de donkey Kong, c'est pour ça que je l'ai pas pris, puis j'ai pas finis donkey Kong, donc j'en ai pas besoin.

    Maintenant on peut parler des tiers? Les tiers n'ont pas su prendre le virage de cette génération, et donc licencie a tour de bras. Ça coûte trop chère, et surtout ils ont peur de se vautrée, donc les risques ils les prennent pas.

    Au final on sait comment ça va se finir. Des fermetures, et des suites de suite.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 11:41 AM
    cyr Bah les risques, ça se prend de manière mesurée, le problème des tiers, c'est qu'avec le covid et le boom des jeux à services, ils ont reçu des investissements massif, venant beaucoup de chinois et saoudiens.

    Et ils ont tout investis à coup de projets à 200/300/500 millions pour faire des GAAS alors que le marché était déjà bouché.

    Mais au final, en vrai, ils sont presque tous dans le vert les éditeurs, Microsoft à licencié à tour de bras, mais la branche Xbox était dans le vert.
    Ubisoft est dans la merde, mais c'est pas à cause de l'augmentation des couts, c'est parce qu'ils sont complètement débiles.

    Les licenciements qu'on a c'est pas du à une augmentation des couts, c'est de la mauvaise gestion pure et simple.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 12:10 PM
    arquion Ce qui n'empêche pas que Nintendo investi beaucoup en terme de jeux vidéo.

    maisnon Les DLC, je suis d'accord que Nintendo est sur la mauvaise pente, pour les remasters, il faut considérer que Nintendo disposent d'énormément de jeux a succès à leur catalogue, SMG1+2, c'est du 97 meta.

    Je ne suis pas certain que l'on puisse reprocher à Nintendo de ressortir en remaster des jeux 97 meta de 2007 et 2010, soit plus de 15 ans.

    On a vraiment vu pire sur le domaine.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 12:13 PM
    maisnon Mais là on est passé de 60 à 80 euros et 90 pour mario kart (et donc surement 90 pour le prochain zelda puisqu'ils étaient à 70 sur switch)...

    Alors justement, pas exactement.

    En numérique, on est passé de 60 à 70€ et de 70 à 80€. Soit +10€ de taxe new gen qui est la même que celle qu'a subit la génération PS5 (ainsi que la PS4 avant et que ce que subira la PS6).

    Et en plus le physique s'est pris une taxe cartouche de 10€ parce que les cartouches coûtent plus chère.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 12:19 PM
    maisnon Mais en faites non, ça va dans les poches des investisseurs."
    Les bénéfices annuels chez Nintendo ça se compte en milliards.

    En fait une énorme partie part en provisionnement pour le futur, c'est à dire en cas de bide d'une console dans le futur. En gros ils investissent dans des trucs qu'ils pourront revendre.

    C'est ce qui leur à permis de tenir sur la génération Wii U car ils ont été pioché dans leur réserve datant de la Wii et un peu avant.

    C'est aussi ce qui leur a permis de rester très stable en terme d'effectif plutôt que de licencier 10-20% de leur base salariale.

    Ensuite une partie va en dividende d'action, ce qui est un peu obligatoire et c'est assez classique pour une société côté en bourse.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 12:31 PM
    maisnon Le virtual boy ils pourraient t'offrir un code avec les jeux quand tu achetes l'accessoire à 100 euros (100 EUROS!!!!)

    Il est à 80€ en fait.

    Mario Galaxy ça aurait très bien pu être 30 euros le jeu et 50 la compile.

    Ou 50€ le jeu et 90€ la compile.

    Le prix n'est pas seulement fixé par le coût de l'ensemble mais par le marché ainsi que par la valeur perçu de l'objet.

    Sachant que casser le prix d'un objet a aussi pour conséquence d'en casser la valeur perçu (c'est pas chère, c'est pas bien).

    Et si toi la valeur que tu perçois de l'objet n'est que de 30€ par jeu et que tu ne pense pas que cela vaut d'avantage, ce n'est pas le cas de toute le monde, sinon ils ne vendraient pas de jeu.

    Et par ailleurs, si la compilation n'intéressait personne, il n'y aura pas de discussion sur le sujet, personne n'achèterait et donc Nintendo serait obligé de revoir ses prix à la baisse.
    narukamisan posted the 09/18/2025 at 01:42 PM
    Pokémon fait cela tout le monde s'insurge la concurrence le fait depuis 10 ans tout le monde s'en fout.... On m'explique ? Genre les jeux de baston avec Season pass annuel... Les jeux genre assassin qui annonce aussi les dlc avant la sortie du jeux etc...
    cidkageno posted the 09/18/2025 at 03:10 PM
    DLC ou pas vu la gueule du jeu et le foutage de gueule ce sera sans moi.
    kikoo31 posted the 09/18/2025 at 06:17 PM
    DLC jeu fini?
