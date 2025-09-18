https://www.youtube.com/watch?v=4hsU6b7J9JE
J’ai suivi les annonces du dernier Nintendo Direct et là… surprise : le DLC “Mega Dimension” pour Pokémon Legends: Z-A a été révélé alors que le jeu n’est même pas encore sorti (prévu pour le 16 octobre).
Jusqu’ici, ce n’était jamais arrivé dans la série principale. Pour rappel :
Sword/Shield → Expansion Pass annoncé 2 mois après la sortie.
Scarlet/Violet → le fameux “Trésor enfoui de la Zone Zéro” annoncé quelques semaines après.
Du coup, voir un contenu additionnel dévoilé avant même d’avoir le jeu de base entre les mains, ça fait bizarre… Est-ce que ça veut dire que Nintendo/Pokémon Co. testent un nouveau modèle commercial, ou juste qu’ils veulent rassurer les joueurs sur le suivi dès le lancement ?
Perso, je trouve ça un peu trop “calculé” pour être rassurant. ???? Mais bon, à voir…
Pas plus que les Mega-Gemme qui demande un abonnement online pour être obtenu.
Et ça va pas aller en s'arrangeant si vous voulez mon avis
Puis bon ca existe depuis longtemps... enfin bon le site anti nintendo
Mais bon, il faut tout de même souligner un changement drastique de leur politique depuis la Switch 1 et qui ne va pas dans le bon sens.
J'ai vu ton commentaire sur les ventes espagnoles. Je ne serai pas surpris d'une baisse similaire dans d'autres pays.
Le fait de se plaindre de la stratégie pourrie et elististe de Nintendo, ne signifie pas que les autres font mieux.
Le problème c'est des DLC payants qui ont été volontairement enlevé du contenu de base pour être vendu séparément
Si ce n'est pas ce cas pour Pokémon je suis moins choqué
Il faudra vraiment que les avis et tests soient très positifs pour que j'investisse dans Z-A
Anti-Nintendo carrément
Je suis curieux en quoi il est ouvertement anti-Nintendo ?
Ça existe depuis longtemps en effet EA/Acti l'ont fait.
Et Nintendo le refait pour la seconde fois et ce n'est pas parce que ça existe que les éditeurs doivent suivre le chemin.
Tu es du genre à sauter d'une falaise si quelqu'un saute ?
Annoncer et présenter un DLC 2 mois après la sortie du jeu de base, ça implique nécessairement des dev. / marketing avant la sortie du jeu.
Ce qui me choque le plus, c'est :
- Annoncer officiellement un DLC avant la sortie du jeu : changement de posture tarifaire, TPC / GameFreak / Nintendo affichent clairement leur volonté de maximiser les ventes (en limitant le marché de l'occaz', le DLC étant attendu pour février prochain), sans se cacher
- Ne pas proposer d'expansion pass, comme pour Sword/Shield > attendez-vous à un / des nouveaux DLC par la suite. Facturés au prix fort, évidemment.
Perso, j'y vois une trajectoire : celle d'un MMO Pokémon, croisement entre un Legends et PoGo. Avec du P2W à gogo. Le jeu Pokémon ultime.
Bon bah on va les applaudir du coup
Bravo Nintendo de faire comme d'autres gros éditeurs et de prendre vos joueurs pour des vaches à lait
Etre un pigeon c'est plutot d'avoir un jour gober qu'une entreprise pouvait penser à vous avant de penser à elle !
Tu penses que les magasins leclerc font vraiment tous pour les acheteurs ou que leur but est simplement de se positionner pour avoir la plus grande part de marché ?
Etre surpris qu'une boite cherche à faire de l'argent est pour moi surprenant. C'est que la pub et le marketing ont bien trop fonctionné.
Avoir un appareil Apple ne te rendra pas plus cool et ouvert sur le monde qu'un appareil d'un autre marque.
Manger à mc do ne te feras pas etre plus avec tes potes que si tu mangeais ailleurs.
Avoir je ne sais quelle voiture ne changera pas ta vie.
Et tu peux faires ça pour toutes les marques et publicités au monde.
Mais en faites non, ça va dans les poches des investisseurs.
Et Nintendo s'appuis aussi énormément sur des studios tiers pour ses jeux comme Koei Techmo ou Bandai Namco.
Créer de nouvelles IP, ça ne coûte pas d'argent et par ailleurs aucune entreprise ne le fait par bonne volonté, même Sony actuellement préfère s'appuyer sur ses précédents succès
Pour le retour de franchises, je pense que c'est quelque chose de très relatif, MP4 est le retrour d'une franchise, Kirby Air Riders aussi, Tomodachi Life aussi; Donkey Kong etc simplement ce ne sont pas nécessaire les licences que tu attends ou que d'autres attendent.
Pour l'innovation, je pense que personne n'en fait ou quasiment et Nintendo n'est justement pas le pire à ce niveau là, loin de là.
Perso ça ne me dérange pas.
Donc oui, vous pouvez préférer les boites qui vont faire des promotions dans tous les sens pour mieux licencier à tour de bras ensuite, mais ne venez pas faire des articles pour dire que "le jeu vidéo va mal" ou "les pauvres comment vont ils retrouver du travail" alors qu evous participez activement au fait de demander toujours moins cher et donc d'entrainer ces mêmes renvoies.
On appelle aussi cela être un consommateur responsable. Ce n'est pas la faute de l'autre si des choses se passent.
Chez les autres éditeurs/constructeurs c'est pas pareil, les ventes sont loin d'être aussi énormes, sachant que les prises de risques sont souvent pris par ceux là que par Nintendo qui quoi qu'il arrive la seule énumération d'une licence fait vendre par camion.
Ils savent que peu importe la merde ou le niveau de pute qu'ils feront cela passera comme une lettre à la poste.
"si au moins les prix chers finançaient de l'innovation, de la création de nouvelles IP, la création de nouveaux studios, le retour de franchises que tout le monde attend.
Mais en faites non, ça va dans les poches des investisseurs."
Les bénéfices annuels chez Nintendo ça se compte en milliards.
Nintendo annual net income for 2025 was $1.84B, a 45.64% decline from 2024.
Nintendo annual net income for 2024 was $3.385B, a 5.7% increase from 2023.
Nintendo annual net income for 2023 was $3.202B, a 24.67% decline from 2022.
Sur 3 ans, Nintendo à fait 8,3 milliards de bénéfices. Va pas nous dire qu'ils avaient besoin d'augmenter leurs tarifs et qu'ils avaient pas les moyens d'investir dans de nouveaux projets et IP plutot que de nous sortir que des suites faciles et des remasters.
Il est où l'argent? Bref, si pour toi tu trouves que le deal que te propose Nintendo est honnete, que tu y trouves ton compte. Personne t'empêches d'acheter ce que tu veux. Mais va pas dire aux autres qu'ils encouragent la précarité dans le JV parce qu'ils refusent une politique de prix et de services qui n'est pas du tout juste ou justifiée.
Je te laisse me décrire point par point :
Salaires
Frais généraux
R&D
Logistique
marketing
mise en production
mise en rayon
taxes dans les pays
et toutes les dépenses d'une production de biens ou de services.
Merci avec un détail complet de me démontrer que le prix n'a aucune justification.
DK bonanza à la limite oui. MP4 bon, ça fait 8 ans qu'il est annoncé et c'est un jeu Switch 1, donc j'ai du mal à le compter.
Mais oui, j'attends plus que ça. Je suis et je resterais toujours un fan Nintendo de l'époque N64/GC, une ère où Nintendo faisait des jeux comme Golden Sun, F-Zero, Starfox, Wave Race, Extreme Bike, 1080° et avait des partenariats qui nous ont donné Conker's bad fur day, Goldeneye, Perfect Dark, Eternal Darkness, Jet Force Gemini et bien d'autres.
Je pense que ça manque cruellement pour compléter leur catalogue aux cotés des Mario/kirby/zelda/pokemon habituels.
On a bien eu ce qu'on demandait avec Splatoon ou Xenoblade, ce sont de belles preuves que quand Nintendo écoute les joueurs, le succès est au rendez-vous. Mais c'est peu, et c'est toujours "ah cette nouvelle licence marche, du coup on va vous faire un paquet de suites et portages". Monolith ne fait que du Xenoblade depuis 10 ans, c'est triste quand meme.
Bref quand je vois les milliards de bénéfices par an de cette boite, oui je me sens en droit de dire qu'ils sont en capacité de faire plus que ça. Qu'il y a bien 500 millions qui pourraient être dépensé dans ce que j'attend moi.
Tu ajoutes à ça la forte hausse des tarifs et la multiplication des remasters et DLC...
DK a eu son DLC, Fire emblem en aura encore un (on est habitués), Mario wonder a le sien. Metroid en aura et tous les jeux Nintendo à l’avenir en auront. 19€ minimum.
Les gens achèteront et ils finiront par les mettre à 29€.
Regardez le online. Encore plus cher que la concurrence pour beaucoup moins de contenu (principalement du rétro). Ils ont pas peur et les gens achèteront.
Sur 8 ans, c'est 22 milliards de bénéfices.
Bénéfice : "Le bénéfice économique est la part des recettes que conservent les propriétaires d'une entreprise après avoir payé tous les facteurs de production, y compris le capital."
Je ne dis pas que Nintendo ne devrait pas augmenter ces tarifs, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire de bénéfice.
Mais ils pouvaient très bien passer leur jeux de 60 à 65 euros. Mais là on est passé de 60 à 80 euros et 90 pour mario kart (et donc surement 90 pour le prochain zelda puisqu'ils étaient à 70 sur switch)...
Le DLC de DK auraient pu être à 10 euros. Le virtual boy ils pourraient t'offrir un code avec les jeux quand tu achetes l'accessoire à 100 euros (100 EUROS!!!!), plutot que te forcer à prendre un abo. Mario Galaxy ça aurait très bien pu être 30 euros le jeu et 50 la compile.
Personne ne dit que les prix ne doivent jamais augmenter, mais là on voit bien un GROS changement de politique tarifaire, qui est difficilement justifiable puisque la politique tarifaire de la switch était très rentable... Et tu remarqueras, que je ne parle pas hardware, je trouve le prix de la console honnete vu la qualité du matos.
Et enfin oui, voir 22 milliards de benefs sur 8 ans, et que la seule nouvelle IP pour le lancement de la Switch 2 c'est Drag X drive... Pour moi, c'est juste du foutage de gueule
Alors je demande a Nintendo de sortir ses jeux sur gkc a 65€.
Et 50€ sur l'eshop.
Ça serais trop bien
Maintenant on peut parler des tiers? Les tiers n'ont pas su prendre le virage de cette génération, et donc licencie a tour de bras. Ça coûte trop chère, et surtout ils ont peur de se vautrée, donc les risques ils les prennent pas.
Au final on sait comment ça va se finir. Des fermetures, et des suites de suite.
Et ils ont tout investis à coup de projets à 200/300/500 millions pour faire des GAAS alors que le marché était déjà bouché.
Mais au final, en vrai, ils sont presque tous dans le vert les éditeurs, Microsoft à licencié à tour de bras, mais la branche Xbox était dans le vert.
Ubisoft est dans la merde, mais c'est pas à cause de l'augmentation des couts, c'est parce qu'ils sont complètement débiles.
Les licenciements qu'on a c'est pas du à une augmentation des couts, c'est de la mauvaise gestion pure et simple.
maisnon Les DLC, je suis d'accord que Nintendo est sur la mauvaise pente, pour les remasters, il faut considérer que Nintendo disposent d'énormément de jeux a succès à leur catalogue, SMG1+2, c'est du 97 meta.
Je ne suis pas certain que l'on puisse reprocher à Nintendo de ressortir en remaster des jeux 97 meta de 2007 et 2010, soit plus de 15 ans.
On a vraiment vu pire sur le domaine.
Alors justement, pas exactement.
En numérique, on est passé de 60 à 70€ et de 70 à 80€. Soit +10€ de taxe new gen qui est la même que celle qu'a subit la génération PS5 (ainsi que la PS4 avant et que ce que subira la PS6).
Et en plus le physique s'est pris une taxe cartouche de 10€ parce que les cartouches coûtent plus chère.
Les bénéfices annuels chez Nintendo ça se compte en milliards.
En fait une énorme partie part en provisionnement pour le futur, c'est à dire en cas de bide d'une console dans le futur. En gros ils investissent dans des trucs qu'ils pourront revendre.
C'est ce qui leur à permis de tenir sur la génération Wii U car ils ont été pioché dans leur réserve datant de la Wii et un peu avant.
C'est aussi ce qui leur a permis de rester très stable en terme d'effectif plutôt que de licencier 10-20% de leur base salariale.
Ensuite une partie va en dividende d'action, ce qui est un peu obligatoire et c'est assez classique pour une société côté en bourse.
Il est à 80€ en fait.
Mario Galaxy ça aurait très bien pu être 30 euros le jeu et 50 la compile.
Ou 50€ le jeu et 90€ la compile.
Le prix n'est pas seulement fixé par le coût de l'ensemble mais par le marché ainsi que par la valeur perçu de l'objet.
Sachant que casser le prix d'un objet a aussi pour conséquence d'en casser la valeur perçu (c'est pas chère, c'est pas bien).
Et si toi la valeur que tu perçois de l'objet n'est que de 30€ par jeu et que tu ne pense pas que cela vaut d'avantage, ce n'est pas le cas de toute le monde, sinon ils ne vendraient pas de jeu.
Et par ailleurs, si la compilation n'intéressait personne, il n'y aura pas de discussion sur le sujet, personne n'achèterait et donc Nintendo serait obligé de revoir ses prix à la baisse.