Silent Hill f
name : Silent Hill f
platform : PC
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Première critique de Silent Hill f
L'auteur du site DualShockers a divulgué sa critique de Silent Hill f avant l'heure.
Après avoir terminé le jeu, l'auteur a attribué une note de 9,5 sur 10, affirmant que l'horreur est vraiment impressionnante et offre un regard neuf sur la série.
Le système de combat rappelle les jeux de type Souls, mais n'en est pas une copie exacte — les combats nécessitent une approche réfléchie et des choix caractéristiques de la série Silent Hill.
Le jeu contient des scènes pour lesquelles un avertissement préalable est donné concernant leur contenu, ce à quoi il faut prêter attention, sinon l'expérience peut devenir vraiment sombre.
Actuellement, l'auteur joue en New Game+ (suite de l'histoire après avoir terminé l'intrigue principale), où l'histoire continue et propose plusieurs fins.
Les journaux et documents dans le jeu contiennent des détails importants de l'intrigue, leur étude est donc indispensable.
Silent Hill f se distingue des précédents volets de la série. Malgré de nouvelles mécaniques et une approche unique, le jeu conserve l'atmosphère de peur et d'angoisse propre à la franchise.
    adamjensen, icebergbrulant
    posted the 09/16/2025 at 11:47 AM by sandman
    comments (3)
    ouken posted the 09/16/2025 at 11:54 AM
    Moi il me hype pas du tout
    adamjensen posted the 09/16/2025 at 11:58 AM
    Hâte de voir ca, et j'espère ne pas être déçu.
    D'ailleurs, même si j'avais déjà vu l'info sur X il y a un moment, je trouve que cette idée du New Game Plus est vraiment génial, même si cela a déjà été fait auparavant, en espérant que ce ne sois pas quelques petits trucs à la con.
    icebergbrulant posted the 09/16/2025 at 12:01 PM
    Ça sent bon
    Plus que 10 petits jours d’attente

    Hâte de retrouver cette ambiance silenthilienne chouchoutée par l’incontournable Akira Yamaoka
