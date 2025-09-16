L'auteur du site DualShockers a divulgué sa critique de Silent Hill f avant l'heure.

Après avoir terminé le jeu, l'auteur a attribué une note de 9,5 sur 10, affirmant que l'horreur est vraiment impressionnante et offre un regard neuf sur la série.

Le système de combat rappelle les jeux de type Souls, mais n'en est pas une copie exacte — les combats nécessitent une approche réfléchie et des choix caractéristiques de la série Silent Hill.

Le jeu contient des scènes pour lesquelles un avertissement préalable est donné concernant leur contenu, ce à quoi il faut prêter attention, sinon l'expérience peut devenir vraiment sombre.

Actuellement, l'auteur joue en New Game+ (suite de l'histoire après avoir terminé l'intrigue principale), où l'histoire continue et propose plusieurs fins.

Les journaux et documents dans le jeu contiennent des détails importants de l'intrigue, leur étude est donc indispensable.

Silent Hill f se distingue des précédents volets de la série. Malgré de nouvelles mécaniques et une approche unique, le jeu conserve l'atmosphère de peur et d'angoisse propre à la franchise.