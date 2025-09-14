accueil
yanssou
The Witcher saison 4 Nanar edition / Teaser
Le 30 octobre pour rigoler un bon coup sur Netflix.
https://www.youtube.com/watch?v=RBsSIC3jlOs&ab_channel=NetflixFrance
posted the 09/14/2025 at 05:31 PM by yanssou
yanssou
comments (9)
9
)
ravyxxs
posted
the 09/14/2025 at 05:39 PM
Le 30 octobre pour rigoler un bon coup sur Netflix.
Attention de pas trop vous excité et au retour de flamme hein, on a dit la même pour le rôle de Henry au début, au final il a super bien jouer. Netflix on juste rendu le show attroce.
shinz0
posted
the 09/14/2025 at 05:41 PM
Gérard de Brive...
J'espère qu'ils ont changé surtout les showrunners et scénaristes
zekk
posted
the 09/14/2025 at 05:49 PM
ravyxxs
ça sera de toute façon pas terribles, vu comment Netflix traite la série. Je n'ai rien contre l'acteur, mais je vais passer mon tour, Netflix fait trop de la merde
yanssou
posted
the 09/14/2025 at 05:54 PM
ravyxxs
Il a géré ce rôle mais derrière Netflix fait n'importe quoi.
kinectical
posted
the 09/14/2025 at 05:55 PM
Nah pour être sincère Liam en Witcher ressemble énormément au Geralt du jeu même si Henry étais excellent en Geralt je ne vais pas juger comme un imbecile juste parceque mon acteur préféré n’est plus présent
adamjensen
posted
the 09/14/2025 at 06:13 PM
Quand la saison 1 est sortie, je l'ai pas regarder parce que je la sentais pas cette série.
Et avec tout ce qui s'est passer, je vois que j'ai eu raison de pas perdre mon temps pour rien.
altendorf
posted
the 09/14/2025 at 06:17 PM
La saison 1 était plutôt sympa, mais à partir de la saison 2 ils ont modifié beaucoup trop de choses de l'histoire principalement, notamment avec les sortes de téléporteur... Bref, vivement qu'un jour HBO puisse mettre la main sur la licence et faire une bonne adaptation.
thelastone
posted
the 09/14/2025 at 06:37 PM
le seul witcher que j'attend en octobre c'est la croisée des corbeaux
51love
posted
the 09/14/2025 at 06:52 PM
altendorf
et même la saison 1 elle cassait déjà pas 3 pâtes a un canard à mes yeux.. mais la suite...
