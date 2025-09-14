Personnellement j'ai envie d'amener un peu d'élan positif car je fais partie des personnes qui trouvent l'idée intéressante.
Sur ce qu'on voit, je ne pense pas que ce soit un véritable monde ouvert mais plus une sorte d'HUB qui relie les zones entre elles a la manière d'Hyrule dans Ocarina of Time ou la mer dans The Wind Waker si on pousse l'idée un peu plus loin.
On reproche souvent à certaines séries de se reposer sur leurs lauriers et pour le coup ce 4ème opus tente des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Cela a réussi pour Zelda ces dernières années, alors pourquoi pas pour Metroid ?
Je trouve que c'est une bonne chose que la série ne reste pas dans la stagnation et apporte des éléments de gameplay jamais vu jusque là alors que le dernier jeu principal de la franchise remonte à 18 ans.
D'autant que pour moi ce n'est pas illogique de voir Samus utiliser un véhicule sachant qu'elle explore des planètes.
Maintenant est ce que ce sera réussi, je pense qu'il est trop tôt pour en juger. C'est comme les critiques que j'entends sur la zone ouverte qui serait vide, on a eu qu'un seul bref aperçu. (En plus c'est un désert, si on part de ce constat...)
Et justement graphiquement, j'ai l'impression que beaucoup ont oublié les premières présentations, notamment celles sur la planète Viewros, où l'on peut voir que la direction artistique est toujours aussi soignée dans la lignée de ces prédécesseurs :
Le jeu sera cross-gen, donc ce ne sera peut être pas une claque graphique incroyable, mais si on se souvent de la qualité technique du remaster du premier Metroid Prime sur Switch par Retro Studios en personne, qui reste un, voir le plus beau jeu de la console, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
De plus, tous ceux qui ont joué à la démo a l'évènement Nintendo Experience ont souligné que c'était un des jeux les plus convaincants présentés jusqu'ici sur Switch 2 !
Je pense que c est une tres bonne idées pour parcourir des etendue vide a perte de vue
On apprends aussi qu'il y aura du minerai à récolter dans cet opus. Amélioration des armes ? De la moto ? Des pouvoirs ? De ses tenues ?
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/a376fcba-6f8a-4b2e-9ff7-7958b45b4997
Le problème, c'est que le jeu est cross gen, directement prévu sur switch 2 ça aurait plus de gueule. Là, c'est de la switch 1 boosté, il faut bien que le jeu puisse tourner correctement sur la première. Donc oui, c'est pas dingue sur le monde ouvert.
Wait and see, à voir si c'est jouable, intéressant ou si c'est une phase bof qui représente 10% du jeu.
C'est peut-être beaucoup de " drama" pour pas grand-chose.
oui, je trouve que la moto donne du liant entre deux zones pouvants êtres difficilement adjacente et enlève cet arrière gout de loading déguisé qu'implique un changement de planète.
ben si reste dans la norme des metroid c'est 100 collectible, mais qui sont utile car c'est plus de vie, de missile, etc
pour la moto, je trouve que c'est sympa, c'est déjà mieux que MP3 qui te propose de l'exploration sur 3 planètes, ce qui sous entend tu va utiliser le vaisseau, mais zéro combat spatial + le vaisseau est quasiment inutile à part balancer des missiles pour déblayer le passage
Mais plutôt des centaines de collectible à la con(genre artefact par centaines, scan par centaines,...)
Enfin ce genre de chose qui gonfle artificiellement la durée de vie
Je pense aussi, enfin j'espère.
Que ça devienne pas un truc de gameplay à améliorer comme la moto dans Days gone