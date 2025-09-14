Personnellement j'ai envie d'amener un peu d'élan positif car je fais partie des personnes qui trouvent l'idée intéressante.Sur ce qu'on voit, je ne pense pas que ce soit un véritable monde ouvert mais plus une sorte d'HUB qui relie les zones entre elles a la manière d'Hyrule dans Ocarina of Time ou la mer dans The Wind Waker si on pousse l'idée un peu plus loin.On reproche souvent à certaines séries de se reposer sur leurs lauriers et pour le coup ce 4ème opus tente des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Cela a réussi pour Zelda ces dernières années, alors pourquoi pas pour Metroid ?Je trouve que c'est une bonne chose que la série ne reste pas dans la stagnation et apporte des éléments de gameplay jamais vu jusque là alors que le dernier jeu principal de la franchise remonte à 18 ans.D'autant que pour moi ce n'est pas illogique de voir Samus utiliser un véhicule sachant qu'elle explore des planètes.Maintenant est ce que ce sera réussi, je pense qu'il est trop tôt pour en juger. C'est comme les critiques que j'entends sur la zone ouverte qui serait vide, on a eu qu'un seul bref aperçu. (En plus c'est un désert, si on part de ce constat...)Et justement graphiquement, j'ai l'impression que beaucoup ont oublié les premières présentations, notamment celles sur la planète Viewros, où l'on peut voir que la direction artistique est toujours aussi soignée dans la lignée de ces prédécesseurs :Le jeu sera cross-gen, donc ce ne sera peut être pas une claque graphique incroyable, mais si on se souvent de la qualité technique du remaster du premier Metroid Prime sur Switch par Retro Studios en personne, qui reste un, voir le plus beau jeu de la console, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.De plus, tous ceux qui ont joué à la démo a l'évènement Nintendo Experience ont souligné que c'était un des jeux les plus convaincants présentés jusqu'ici sur Switch 2 !