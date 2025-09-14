profile
Metroid Prime 4 Beyond
7
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lightside
16
Likes
Likers
lightside
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 246
visites since opening : 569230
lightside > blog
all
La moto dans Metroid Prime 4, bonne ou mauvaise idée ?
Personnellement j'ai envie d'amener un peu d'élan positif car je fais partie des personnes qui trouvent l'idée intéressante.



Sur ce qu'on voit, je ne pense pas que ce soit un véritable monde ouvert mais plus une sorte d'HUB qui relie les zones entre elles a la manière d'Hyrule dans Ocarina of Time ou la mer dans The Wind Waker si on pousse l'idée un peu plus loin.

On reproche souvent à certaines séries de se reposer sur leurs lauriers et pour le coup ce 4ème opus tente des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Cela a réussi pour Zelda ces dernières années, alors pourquoi pas pour Metroid ?



Je trouve que c'est une bonne chose que la série ne reste pas dans la stagnation et apporte des éléments de gameplay jamais vu jusque là alors que le dernier jeu principal de la franchise remonte à 18 ans.

D'autant que pour moi ce n'est pas illogique de voir Samus utiliser un véhicule sachant qu'elle explore des planètes.

Maintenant est ce que ce sera réussi, je pense qu'il est trop tôt pour en juger. C'est comme les critiques que j'entends sur la zone ouverte qui serait vide, on a eu qu'un seul bref aperçu. (En plus c'est un désert, si on part de ce constat...)

Et justement graphiquement, j'ai l'impression que beaucoup ont oublié les premières présentations, notamment celles sur la planète Viewros, où l'on peut voir que la direction artistique est toujours aussi soignée dans la lignée de ces prédécesseurs :





Le jeu sera cross-gen, donc ce ne sera peut être pas une claque graphique incroyable, mais si on se souvent de la qualité technique du remaster du premier Metroid Prime sur Switch par Retro Studios en personne, qui reste un, voir le plus beau jeu de la console, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

De plus, tous ceux qui ont joué à la démo a l'évènement Nintendo Experience ont souligné que c'était un des jeux les plus convaincants présentés jusqu'ici sur Switch 2 !
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, link49
    posted the 09/14/2025 at 04:17 PM by lightside
    comments (20)
    bladagun posted the 09/14/2025 at 04:23 PM
    Si la moto évolue comme le personnage et que on peut ensuite débloquer de nouvelle zone avec en allant sur des murs, faire de plus grand saut et en lui débloquant aussi plein d'autres pouvoirs c'est une bonne idée, si elle juste là pour se déplacer, c'est Metroid donc je trouverais ça naze. À voir ce qu'il en feront mais là ça donne pas envie pour l'instant.
    osiris67 posted the 09/14/2025 at 04:26 PM
    J ai cru que c etait Tron the game.
    Je pense que c est une tres bonne idées pour parcourir des etendue vide a perte de vue
    maisnon posted the 09/14/2025 at 04:27 PM
    Je reserve mon jugement là dessus pour quand je jouerais au jeu, mais sur le principe j'aime bien l'idée.
    dokidokii posted the 09/14/2025 at 04:29 PM
    A voir, j'espère que ce sera seulement pour changer de zone
    lz posted the 09/14/2025 at 04:30 PM
    C'est une excellente idée puisque ça va éliminer le dernier point négatif qui était donné aux 3 MP précédents : les allers-retours qui étaient très longs
    lz posted the 09/14/2025 at 04:33 PM
    Tout est expliqué sur le site de Nintendo Japon. Ils indiquent bien que c'est pour se déplacer vite à travers le monde. Nullement un open world, même s'il y a quelques bricoles à faire dans cette zone HUB.

    On apprends aussi qu'il y aura du minerai à récolter dans cet opus. Amélioration des armes ? De la moto ? Des pouvoirs ? De ses tenues ?

    https://www.nintendo.com/jp/topics/article/a376fcba-6f8a-4b2e-9ff7-7958b45b4997
    ouroboros4 posted the 09/14/2025 at 04:34 PM
    Si c'est pour remplir la planète de centaines de petites merdes à récupérer, non
    wickette posted the 09/14/2025 at 04:35 PM
    On verra, si c'est juste pour traverser des endroits vides entre 2 biomes...
    shinz0 posted the 09/14/2025 at 04:54 PM
    À voir manette en main mais pour le peu qu'on a vu c'était pas terrible
    fiveagainstone posted the 09/14/2025 at 04:56 PM
    Réponse pad en main, mais techniquement ça tranche avec le visuel en phase fps.

    Le problème, c'est que le jeu est cross gen, directement prévu sur switch 2 ça aurait plus de gueule. Là, c'est de la switch 1 boosté, il faut bien que le jeu puisse tourner correctement sur la première. Donc oui, c'est pas dingue sur le monde ouvert.

    Wait and see, à voir si c'est jouable, intéressant ou si c'est une phase bof qui représente 10% du jeu.
    C'est peut-être beaucoup de " drama" pour pas grand-chose.
    fiveagainstone posted the 09/14/2025 at 04:58 PM
    Dans le 3 il y a déjà ce principe de prendre son vaisseau pour changer de biome sauf qu'on ne joue jamais en vaisseau. Là, j'imagine que le but est de lier et donner une cohérence au monde.
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 05:04 PM
    A defaut d avoir le vaisseau qui nous menera d une zone a l autre, l idée de la moto-futuriste reste une excellente idées. Cela prouve que le jeu doit être immense a parcourir.
    derno posted the 09/14/2025 at 05:08 PM
    fiveagainstone
    oui, je trouve que la moto donne du liant entre deux zones pouvants êtres difficilement adjacente et enlève cet arrière gout de loading déguisé qu'implique un changement de planète.
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 05:13 PM
    La moto ne servira pas seulement qu a traversé des biomes, on voie bien sur le nouveau trailer des combat contres des ennemis. Ou des tour a detruire, Et j imagine qu il y aura un combat en moto contre un boss, un gros ver des sables.
    masharu posted the 09/14/2025 at 05:18 PM
    Bah logiquement le gameplay de la moto doit servir à explorer et travers les zone ouvertes que ce soit des déserts ou des ponts (dont on connait déjà 2, celui de la zone foudre et celui de la première zone forestière), et rien de plus en fait hormis les combat sur ces mêmes zones.
    temporell posted the 09/14/2025 at 05:33 PM
    ouroboros4

    ben si reste dans la norme des metroid c'est 100 collectible, mais qui sont utile car c'est plus de vie, de missile, etc

    pour la moto, je trouve que c'est sympa, c'est déjà mieux que MP3 qui te propose de l'exploration sur 3 planètes, ce qui sous entend tu va utiliser le vaisseau, mais zéro combat spatial + le vaisseau est quasiment inutile à part balancer des missiles pour déblayer le passage
    amario posted the 09/14/2025 at 05:33 PM
    Ca va être comme le jeu Darksider 2 avec le cheval
    ouroboros4 posted the 09/14/2025 at 05:47 PM
    temporell Je parle pas évidemment pas de ça
    Mais plutôt des centaines de collectible à la con(genre artefact par centaines, scan par centaines,...)
    Enfin ce genre de chose qui gonfle artificiellement la durée de vie
    soulfull posted the 09/14/2025 at 06:44 PM
    J'aurai adoré une suite de Metroid Dread avec la Moto par exemple.Pour Metroid Prime 4 j'ai peur mais j'attend la sortie du jeu en esperant qu'ils ne vont pas se rater.
    jacquescechirac posted the 09/14/2025 at 07:04 PM
    amario j'avoue, bonne comparaison.
    Je pense aussi, enfin j'espère.
    Que ça devienne pas un truc de gameplay à améliorer comme la moto dans Days gone
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo