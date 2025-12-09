accueil
name :
Kirby Air Riders
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Bandai Namco
genre :
course
masharu
Au passage, on connait déjà le prochain Nintendo Direct
Il sera dédié à nouveau à Kirby Air Riders.
J'ai l'impression que tout le monde a loupé cette information
.
posted the 09/12/2025 at 05:01 PM by
masharu
comments (
12
)
ouroboros4
posted
the 09/12/2025 at 05:02 PM
Il a pas eu assez avec le dernier de 40 minutes ?
arquion
posted
the 09/12/2025 at 05:02 PM
Tout le monde s'en fout tellement le 1er Direct était claqué.
L'attrait des clients (on ne parle plus de joueur chez Nintendo) n'a pas l'air d'être au rendez-vous, et à ton image, on dirait qu'ils font les pompiers pour limiter les dégâts.
liquidus
posted
the 09/12/2025 at 05:03 PM
C'est surtout que tout le monde s'en branle je pense xD
yanssou
posted
the 09/12/2025 at 05:03 PM
Sakurai veut endormir les joueurs une fois de plus
jenicris
posted
the 09/12/2025 at 05:05 PM
Osef total de ce jeu
masharu
posted
the 09/12/2025 at 05:06 PM
ouroboros4
Dans la première présentation, ils n'ont pas évoqué le mode Top Ride qui est sur d'y être, teasé sur Twitter depuis qu'ils ont ouvert ce compte.
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 05:33 PM
Il est trop compliqué son jeu, c'est du jeu couloir cinématique qui fait peur que l'on veut nous !
altendorf
posted
the 09/12/2025 at 05:37 PM
liquidus
gat
posted
the 09/12/2025 at 05:37 PM
nyseko
Absolument pas. Ce qu’on veut c’est un jeu digne de l’ère 128 bits où on doit capturer pour la 38e fois la même bestiole dans un jeu vendu 60 boules chaque année en deux exemplaires !
natedrake
posted
the 09/12/2025 at 06:39 PM
Faut bien vendre le jeu. Perso, c'est day one.
cyr
posted
the 09/12/2025 at 06:45 PM
Mais, mais j'en veux pas. Même a 1€. Même gratuit. J'en veux pas. Il aurais fallu en faire un mode bonus dans le prochain smash bross.
